Suicide d'Olivier Marleix : les causes et circonstances de sa mort encore incertaines

Le député Olivier Marleix est mort, il a été retrouvé mort chez lui. Selon plusieurs médias, un suicide ne fait aucun doute, mais une enquête devrait être ouverte.

L'essentiel

C'est le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez, qui l'a fait savoir publiquement ce lundi 7 juillet : le député d'Eure-et-Loir Olivier Marleix a été retrouvé mort, aujourd'hui même, à son domicile d'Anet, commune dont il a été maire de 2008 à 2017. Selon plusieurs médias, dont Le Point et Le Monde qui citent des parlementaires, le député s'est suicidé, il n'avait que 54 ans.

On ignore encore dans quelles circonstances est survenu ce décès et pour quelles raisons Olivier Marleix a mis fin à ses jours. Le procureur de la République de Chartres Frédéric Chevallier a fait savoir à l'Agence France Presse que le député Olivier Marleix a été retrouvé chez lui aujourd'hui, "dans une pièce du haut, pendu".

Une enquête de police ou de gendarmerie devrait être rapidement ouverte, il s'agit d'une procédure normale et automatique dans la plupart des cas de disparition dont la cause est manifestement un suicide. L'homme, respecté pour le sérieux de son travail et les convictions qu'il défendait avec vigueur, est aussi dépeint par Le Point comme une "personnalité attachante et hypersensible". Olivier Marleix protégeait beaucoup sa vie privée, et n'exposait pas sa famille médiatiquement. Il était père de deux filles.