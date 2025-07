Discours présidentiel à l'occasion de la Fête nationale : que pourrait annoncer Emmanuel Macron ce dimanche ?

L'Élysée a annoncé que, dans son discours aux Armées prévu pour dimanche soir, Emmanuel Macron pourrait faire des "annonces majeures" en matière de défense alors que le contexte international est toujours plus menaçant.

Que pourrait bien annoncer le chef de l'État français, ce soir à partir de 19 h ? Comme le rapporte Cnews, d'après les propos d'un proche du président, sa prise de parole sera "très importante". Elle intervient alors que le contexte international s'aggrave et "place la France " à un moment de bascule ". Entre autres choses, le palais de l'Élysée cite "l'accélération de la menace russe qui s'organise, se prépare et à laquelle il conviendra de pouvoir faire face". Par ailleurs, la "désinhibition du recours à la force partout dans le monde" pourrait être aborder, l'amoindrissement des "partenariats anciens", la remise en cause de l'ordre international et les révolutions des nouvelles technologies. Pour répondre à ces changements et ces dégradations, Emmanuel Macron entend lancer une hausse des ressources des armées. Un choix qui, s'il est annoncé, intervient alors que la Loi de programmation militaire (LPM) prévoit 413 milliards d'euros pour le budget de la défense entre 2024 et 2030.

Autre point qui pourrait être évoqué : l'annonce d'un retour du service militaire mais revisité, comme l'explique TF1 info. Cela fait écho à la demande du chef de l'État faite au ministre des Armées Sébastien Lecornu et à Thierry Burkhard de lui faire part de "propositions pour que la jeunesse ait l'occasion de servir, et notamment de servir la défense nationale". Lors de sa visite au Royaume-Uni, Emmanuel Macron avait indiqué à propos de ce projet qu'il reviendrait bientôt : "À la fin de l'été-début de l'automne, je reviendrai vers vous pour pouvoir expliquer les décisions qui sont les nôtres et qui évidemment s'inscriront dans la programmation budgétaire", avait-il expliqué.

Le chef d'état-major des armées s'est exprimé vendredi

Pour détailler l'effort de défense, le président de la République avait demandé au chef d'état-major des armées de réaliser un exercice rare. En conférence de presse, le général Burkhard s'est exprimé vendredi 11 juillet, comme le rapporte Europe 1 : "On avait, auparavant, l'habitude de dire qu'une crise en chassait une autre. En fait, aujourd'hui, ce n'est plus véritablement le cas, au contraire. Les crises se superposent les unes aux autres et elles s'additionnent. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'attende à un retour en arrière et donc ce n'est pas la peine de se dire que je vais faire le dos rond", a-t-il déclaré.

Malgré cette prise de parole, il faudra patienter pour écouter le discours d'Emmanuel Macron ce dimanche soir. La hausse du budget de la défense ira-t-elle vraiment plus loin alors que les finances publiques sont dans le rouge et que le Premier ministre tente de trouver plusieurs dizaines de milliards d'économies pour l'année prochaine ?