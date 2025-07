Des jours fériés en moins, l'idée explosive du gouvernement évoquée clairement

Pour financer l'effort de guerre, François Bayrou envisagerait de transformer un jour férié en "journée de solidarité". Une mesure qui suscite déjà de vives réactions du côté des syndicats.

C'est une annonce attendue au tournant. Ce mardi 15 juillet à 16h, François Bayrou doit dévoiler les grandes lignes du budget 2026. Une présentation dont l'enjeux est considérable puisque le chef du gouvernement est chargé de trouver 40 milliards d'euros d'économies pour l'année prochaine.

Invité de RMC le 27 mai dernier, le chef du gouvernement avait prévenu que ce plan demanderait "un effort à tous les Français". Depuis, peu d'informations ont filtré sur les mesures envisagées. L'une d'elles a été avancée dans la presse ces derniers jours : la suppression d'un jour férié pour le transformer en journée de solidarité. Et si elle est évoquée, c'est que Matignon a laissé fuité cette piste, que l'on sait étudiée à Bercy depuis des mois.

Le dispositif existe déjà : depuis 2004, le lundi de Pentecôte peut être travaillé sans être payé. L'employeur verse une contribution à l'État, destinée à financer des actions en faveur des personnes âgées et handicapées. Une journée "solidarité" que le gouvernement envisage désormais d'étendre à un deuxième jour férié, pour soutenir le budget de la défense. Cette journée de travail bénévole permettrait de dégager environ 3,5 milliards d'euros, soit le montant annoncé début juillet par Emmanuel Macron pour renforcer les dépenses militaires en 2026.

Outre cette mesure, l'exécutif envisagerait également d'agir sur d'autres volets du temps de travail, selon Radio France. Parmi les pistes étudiées : la suppression du seuil minimal de 24 heures hebdomadaires pour les contrats à temps partiel, ainsi qu'une facilitation du travail du dimanche ou les jours fériés, notamment dans certains secteurs comme la boulangerie.

Mais avant, le Premier ministre doit consulter les partenaires sociaux, comme l'impose la loi Larcher de 2007 pour tout projet gouvernemental de réformes lié au travail ou à l'emploi. François Bayrou prévoit donc de les recevoir dans les prochains jours pour lancer des négociations à la rentrée. Mais après le bras de fer sur les retraites, syndicats et patronat pourraient se montrer peu enclins à rouvrir le dialogue, surtout sur des sujets aussi sensibles, d'après Radio France.

Une mesure contestée, mais jugée efficace par certains économistes

La perspective de réduire le nombre de jours fériés suscite d'ores et déjà l'opposition des syndicats. "C'est une fausse bonne réponse", estime Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT, sur France Info. "Cela a des conséquences catastrophiques sur la majorité de la population et jamais on prend sur les 200 milliards d'aides publiques aux entreprises privées ni sur les cadeaux fiscaux qui sont faits au plus fortunés."

À l'inverse, certains économistes jugent la mesure pertinente sur le plan budgétaire. "Ça peut avoir un impact mécanique sur les recettes", explique Sylvain Bersinger, chef économiste du cabinet Asterès, sur RMC. "C'est assez mécanique : il y a plus de croissance, plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, donc il y a moins de déficit public."

Si le gouvernement choisit d'aller au bout de cette mesure, une question s'imposera : lequel sera supprimé ? La France compte aujourd'hui onze jours fériés nationaux. Avec le lundi de Pentecôte déjà mobilisé pour la première journée de solidarité, dix autres jours pourraient potentiellement être concernés.