Motion de censure : Bayrou peut-il être renversé avant le vote du budget ?

Alors que François Bayrou risque d'être censuré lors de l'examen du budget 2026, les élus insoumis promettent de déposer une motion de censure dès la rentrée parlementaire en septembre.

C'est une rentrée de tous les dangers pour François Bayrou, et le pire d'entre tous est celui d'une censure. Le Premier ministre risque effectivement sa place à Matignon avec l'examen et le vote du budget 2026 au Parlement. Et avant ça, la gronde citoyenne pourrait soutenir un départ prématuré du chef du gouvernement : les appels à la mobilisation du 10 septembre lancés depuis la présentation du budget à la mi-juillet continue de se faire entendre.

La menace d'une censure qui plane depuis le début de l'été pourrait se concrétiser à l'automne, et même avant. Les élus de La France insoumise (LFI) ont promis de déposer une motion de censure dès le 23 septembre, jour de la rentrée parlementaire, qui sera proposée "à l'ensemble de la gauche de l'hémicycle". Mathilde Panot, présidente des députés insoumis, estime ce lundi 25 août sur BFMTV que ce texte à venir "peut faire tomber le gouvernement" de François Bayrou avant même le début de l'examen du budget 2026.

Une hypothèse qui reste bancale en raison du positionnement du Rassemblement national (RN). Le parti d'extrême droite a balayé l'idée de censurer le gouvernement avant l'examen du projet de loi de finances 2026 comme l'a rappelé le député de l'Yonne Julie Odoul sur Franceinfo le 25 août. Or, les voix des élus du RN sont indispensables pour obtenir la majorité absolue nécessaire à la réussite d'une motion de censure. Si la gauche, en comptant les voix du Parti socialiste (PS) qui n'ont pas tranché l'idée de censurer avant le vote du budget, détient 192 voix, il en manque encore 95 pour atteindre la majorité absolue. Des voix qui ne peuvent être trouvées que chez les 123 députés lepénistes.

Une censure probable en octobre

Si François Bayrou a des chances de résister à une motion de censure qui se tiendrait en septembre, survivre à une tentative de renversement lors du vote du budget 2026 s'annonce plus compliqué. Il est certain qu'en cas d'échec en septembre, les élus insoumis et écologistes remettront le couvert en octobre lors de l'examen et du vote du budget avec une nouvelle motion de censure. Et en l'absence de concessions ou de main tendue du Premier ministre, le PS comme le RN promettent de renverser le gouvernement.

"Le gouvernement doit reculer faute de quoi il sera censuré", a assuré le patron du PS Olivier Faure. De son côté, l'extrême droite prévoit de présenter "un contre-budget" et prévient : si François Bayrou "ne nous entend pas, nous n'aurons pas peur d'appuyer sur le bouton de la censure" comme avancé par la députée de Gironde Edwige Diaz sur BFMTV le 23 août et son collègue de l'Yonne Julien Odoul sur Franceinfo deux jours plus tard.

D'autres élus opposés au budget 2026 pourraient soutenir une motion de censure contre François Bayrou, les députés du groupe Liot assez indépendants, mais plus souvent en accord avec la politique gouvernementale. Membre de ce groupe et rapporteur général du budget, Charles de Courson a jugé sur Franceinfo le 25 août qu'en l'état, "le projet de budget est invotable et qu'il y aura une motion de censure".

Même si les forces du socle commun, c'est-à-dire du camp présidentiel et du parti Les Républicains, ne devraient pas soutenir une censure, jusqu'à 353 députés pourraient vote une censure. Les votes des 71 insoumis et de 38 écologistes sont déjà acquis. Il suffit que les 189 voix des socialistes et des lepénistes les rejoignent pour atteindre la majorité de 287 sièges (trois des 577 sièges de député sont vacants). Et c'est sans compter les votes des 23 élus Liot, des 17 élus communistes et de 15 députés ciottistes alliés du RN.