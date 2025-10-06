Démission de Sébastien Lecornu : nouveau Premier ministre ou dissolution, que va-t-il se passer maintenant ?

Sébastien Lecornu a remis sa démission à Emmanuel Macron, lequel l'a acceptée. Trois options s'offrent désormais au président de la République, Emmanuel Macron.

L'essentiel Ce lundi 6 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé l'Élysée dans un communiqué.

Cette décision intervient au lendemain de l'officialisation du nouveau gouvernement. Le locataire de Matignon a été vivement critiqué par la droite, notamment pour son manque de rupture dans ses choix, et la nomination de Bruno Le Maire, accusé d'être à l'origine de la dégradation des comptes publics.

"Les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer les fonctions de Premier ministre", a déclaré Sébastien Lecornu, en direct depuis Matignon, ce lundi matin. Il a notamment mis en cause des partis politiques qui "continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue à l'Assemblée nationale" et une "composition du gouvernement qui n'a pas été fluide" dans le socle commun.

Un second profil fait grincer des dents à droite, celui du nouveau ministre de l'Economie : Roland Lescure. Il y a un an, il avait refusé de participer au gouvernement Barnier à cause de la perspective d'une loi anti-immigration. Pour lui, l'immigration est essentielle à l'économie du pays, un discours tenu depuis 2023.

Le PS, lui, promettait la censure si aucun débat sur la réforme des retraites n'était envisagé. "Si le gouvernement est prêt à ce que cette discussion puisse avoir lieu et que nous puissions, d’ici à la fin décembre, avoir la possibilité d’abroger la réforme des retraites, alors moi, je suis prêt à dire que je suis prêt à jouer le jeu jusqu’au bout", a déclaré le premier secrétaire du parti, Olivier Faure, sur France Inter.

Désormais, plusieurs options s'offrent à Emmanuel Macron : nommer un nouveau Premier ministre, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale (comme réclamé par le RN), voire plus, annoncer sa propre démission.

En direct

11:39 - Retailleau au JT de 13H de TF1 Selon une information du Monde, e ministre de l’Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, sera l’invité du journal de 13 heures de TF1, ce lundi. Il s'exprimera après le comité stratégique des Républicains qu’il a convoqué. Un comité qui devait déterminer la participation ou non des LR au gouvernement Lecornu, avant que ce dernier ne remette sa démission au président de la République. 11:26 - La dernière option de Macron pour éviter une dissolution La dissolution est-elle la dernière option d'Emmanuel Macron ? La question se posait déjà avant la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon. Elle se pose à nouveau ce lundi 6 octobre après la démission du Premier ministre et de son gouvernement nommé seulement quelques heures plus tôt. Une démission acceptée par le président de la République comme annoncé par un communiqué de l'Elysée. A quoi s'attendre après cette situation inédite sous la Vème République ? On vous explique :

Lire l'article Dissolution de l'Assemblée nationale : Macron peut l'annoncer très vite, mais il a aussi un autre coup à jouer 11:20 - Faure (PS) salue la démission "avec dignité et honneur" du "gaulliste" Lecornu "Je me demandais s’il restait un gaulliste dans ce pays. Il en restait un", a déclaré le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, sur X, après la déclaration prononcée par Sébastien Lecornu à Matignon. "Il vient de démissionner avec dignité et honneur", poursuit-il. 11:17 - Bruno Retailleau "va amener la dissolution et le RN aux affaires" "C'est Retailleau qui va amener la dissolution et le RN aux affaires", tacle auprès de BFMTV l’entourage de Sébastien Lecornu, ce lundi 6 octobre 2025. 11:09 - "La farce a assure duré", Le Pen plaide pour une dissolution La dissolution de l’Assemblée nationale est une décision "absolument nécessaire", lance Marine Le Pen sur BFMTV. "Nous sommes au bout du chemin, il n’y a pas de solution, il n’y en aura pas plus demain", a-t-elle déclaré, estimant que "la seule décision sage dans ces circonstances (...) est d’en revenir aux urnes et que les Français donnent une direction au pays". Pour elle, "la farce a assez duré". 11:08 - "Des lignes rouges s'étaient transformées en lignes oranges et même vertes" "Le principe même de bâtir un compromis entre les formations politiques, c’est d’être capable justement de conjuguer des lignes vertes et de tenir compte d’un certain nombre de lignes rouges", a dit Sébastien Lecornu. "Des lignes rouges s'étaient transformées en lignes oranges et même vertes (...) Il suffirait de peu pour que l’on puisse y arriver". "Mais on ne peut pas être dans les deux extrêmes et certaines formations politiques de l’opposition l’ont compris", déplore-t-il. 10:57 - "Il faut toujours préférer son pays à son parti", dit Sébastien Lecornu "Je le dis avec respect, moi qui suis un militant, il faut toujours préparer son pays à son parti, il faut savoir écouter ses militants, mais toujours penser aux Français et aux Françaises", a conclut le Premier ministre démissionnaire, sur un ton plutôt grave. 10:54 - Les "trois raisons" de la démission de Lecornu "En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer les fonctions de Premier ministre. Pour trois raisons. La première : les formations politique ont fait mine de ne pas voir. La deuxième, c'est que les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue à l'Assemblée nationale. La troisième : la composition du gouvernement dans le socle commun n'a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, avec la future élection présidentielle", annonce Sébastien Lecornu. 10:50 - "Les conditions ne sont pas remplies", annonce Sébastien Lecornu "Les conditions ne sont pas remplies (...) Depuis trois semaines, j'ai tenté de construire un cheminement sur des sujets qui auraient pu faire l'objet de blocages. Je pense aux retraités, à la pénibilité, aux femmes, aux carrières longues, des sujets parfois bloqués depuis 20 ans. Sur l'assurance chômage, la sécurité sociale", dit Sébastien Lecornu depuis Matignon. 10:48 - Sébastien Lecornu va s'exprimer Le Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, va s'exprimer dans quelques minutes depuis l'hôtel de Matignon. 10:41 - LR ne craint pas la dissolution Le vice-président des Républicains (LR), François-Xavier Bellamy, assure lundi que son parti n’avait rien "à redouter (…) d’une dissolution". LR ne peut pas "offrir un dernier tour de piste" à la macronie, a-t-il ajouté, rappelant que son parti a connu plusieurs succès au cours des derniers mois lors de législatives partielles. 10:37 - Les ministres conviés à Matignon à 13 heures Le gouvernement nommé dimanche soir est convié à la mi-journée, précisément à 13 heures à Matignon, indique RTL, après la démission de Sébastien Lecornu dans la matinée. "L’invitation est partie au moment de la démission, 'sans doute pour l’explication de texte'", indique un conseiller auprès du média. 10:32 - La bourse de Paris dégringole La bourse de Paris dégringole depuis 9h30 ce lundi. Elle a lâché 2,02 % alors que le premier ministre français, Sébastien Lecornu, a remis sa démission à Emmanuel Macron. Les actions les plus affectées sont les suivantes : BNP Paribas (-5,18 %), Crédit Agricole (-4,76 %), Veolia (-4,12 %). 10:28 - La passation de pouvoir annulée au ministère de l'Economie Selon une information de BFMTV, la passation de pouvoir entre Roland Lescure et Éric Lombard prévue à 13 heures à Bercy. 10:26 - Lisnard (LR) appelle Macron à programmer "sa démission" David Lisnard, vice-président des LR, appelle Emmanuel Macron à programmer "sa démission". Le maire de Cannes juge que "l’intérêt de la France commande qu’Emmanuel Macron programme sa démission (...) La Vème République et l’avenir de notre pays sont en jeu", dit-il. 10:24 - "Dissolution ou démission, et vite !", lance le RN Le Rassemblement national appelle Emmanuel Macron à choisir entre "dissolution ou démission", ce lundi, après la démission de Sébastien Lecornu. "Le macronisme est mort debout", a réagi le Rassemblement national dans un post sur X. "Macron doit désormais choisir : dissolution ou démission, et vite !", appelant à "un retour aux urnes". 10:20 - Mélenchon demande l’examen immédiat d’une motion de destitution contre Macron "Après la démission de Sébastien Lecornu, nous demandons l’examen immédiat de la motion déposée par 104 députés pour la destitution d’Emmanuel Macron", a déclaré le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélechon, sur le réseau social X. 10:15 - Une annonce de Sébastien Lecornu à 10h45 Sébastien Lecornu fera une déclaration à Matignon à 10h45, a annoncé son entourage à l’Agence France-Presse. 09:56 - "On va vers une dissolution", selon le politologue Alain Duhamel Que va-t-il se passer maintenant que la démission de Sébastien Lecornu a été acceptée par Emmanuel Macron ? "Je ne vois pas qui peut faire mieux que Lecornu, qui peut faire quelque chose, je crains qu'on aille vers une nouvelle dissolution", assure aux Grandes Gueules Alain Duhamel. "Et cette dissolution aura un résultat mécanique, c'est le RN qui en tirera les bénéfices", dit-il. "On va vers une dissolution qui renforcera le RN mais qui n'aura pas de majorité", poursuit le politologue. 09:43 - Lecornu présente sa démission, Macron l'accepte Selon une information du journal Le Monde, Sébastien Lecornu a présenté sa démission à l’Elysée ce matin. BFMTV précise que "le chef de l'État l'a acceptée". 09:32 - Le vice-président LR "favorable" à un départ du gouvernement Après Xavier Bertrand, c'est au tour de Julien Aubert, vice-président des LR, d'emboîter le pas de Bruno Retailleau. Il s'est dit "favorable" à leur départ du gouvernement. Toutefois, il assure qu'il se pliera "à l'opinion majoritaire" après le débat interne au sein du comité stratégique LR, prévu ce matin, explique-t-il sur BFMTV. Attention, "toutes les options" restent sur la table, dit-il. Tout n'est donc pas perdu pour le Premier ministre afin de retenir la droite au gouvernement, même si la situation semble bien mal embarquée. 09:15 - Julien Aubert (LR) regrette "la déloyauté" de Sébastien Lecornu Le torchon brûle entre le socle commun et Les Républicains. Ce lundi matin, le vice-président LR, Julien Aubert, déplore "la déloyauté" de Sébastien Lecornu. "Cette déloyauté doit être mise sur la table ce matin au comité stratégique (des LR)", poursuit ce dernier, sur BFMTV. 08:22 - Jean-Noël Barrot ne croit pas "à un chantage" des LR "Je ne peux pas croire que, dans une situation tragique, le parti du général de Gaulle puisse se livrer à un chantage" sur des postes, déclare sur France Inter Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, après les remontrances de Bruno Retailleau, ministre LR de l'Intérieur. "La rupture réside d’abord dans l’abandon du 49.3", a-t-il défendu. "Chacun doit prendre ses responsabilités en âme et conscience (...) les Français voient la gravité de la situation et attendent des responsables politiques du courage", dit-il. 08:17 - Xavier Bertrand : "Nous ne pouvons pas participer à ce gouvernement" Le président LR de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, s'est exprimé sur le chaos qui règne dans l'arène politique française depuis ce dimanche soir. "Nous devons dire au président de la République 'stop'. Vous devez tenir compte de ce qu'il s'est passé aux élections législatives, vous les avez perdues. C'est à vous de réparer la faute qui a été la dissolution", poursuit-il. De plus, "nous ne pouvons pas participer à ce gouvernement", assure-t-il sur RTL, au nom des Républicains. 08:14 - "Il vaut mieux se barrer avant que ce gouvernement ne soit censuré", lance un élu LR Le départ du gouvernement du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, n'est pas une simple rumeur mais une option hautement plausible (et inflammable). "Sauf coup de théâtre, le ministre de l’Intérieur, tout juste renommé, devrait annoncer ce lundi que son parti quitte le navire du gouvernement Lecornu", écrit Le Point, ce lundi. Le président LR était "fou de rage" et convaincu d'avoir été floué. "Il vaut mieux se barrer avant que ce gouvernement ne soit de toute façon censuré mardi !", lance un élu, toujours dans les colonnes du Point. LIRE PLUS

Peu avant 20h, dimanche, le secrétaire général de l'Elysée, Emmanuel Moulin a annoncé la composition du nouveau gouvernement. 18 noms ont été annoncés, voici la liste complète :

Elisabeth Borne, ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Manuel Valls, ministre d’Etat, ministre des Outre-mer,

Gérald Darmanin, ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la Justice,

Bruno Retailleau, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur,

Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la santé, des solidarités et des familles de l’autonomie et des personnes handicapées,

Bruno Le Maire, ministre des Armées et des anciens combattants,

Roland Lescure, ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique,

Rachida Dati, ministre de la Culture,

Eric Woerth, ministre de l’Aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement,

Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics,

Naïma Moutchou, ministre de la Transformation et de l’action publique, de l’intelligence artificielle et du numérique,

Philippe Tabarot, ministre des Transports,

Marina Ferrari, ministre des Sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Aurore Bergé, ministre déléguée auprès du premier ministre chargée de l’Egalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, porte-parole du gouvernement,

Mathieu Lefèvre, ministre délégué auprès du premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement.

Si Sébastien Lecornu a promis des "ruptures" lors de son discours de passation de pouvoirs, la composition du gouvernement reste dans la même veine que le précédent, faute d'ouverture au PS et avec le maintien de l'alliance fragile avec LR. Les forces du socle commun plaidant pour conserver l'équilibre, plusieurs poids lourds de l'exécutif restent ainsi en poste, à commencer par Gérald Darmanin à la Justice, Bruno Retailleau à l'Intérieur et Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères. Des figures féminines bien identifiées sont également reconduites à l'instar d'Elisabeth Borne à l'Education nationale, après six changements de ministres en trois ans, et Rachida Dati à la Culture.

D'autres ministres démissionnaires restent membres du gouvernement Lecornu, comme Catherine Vautrin qui demeure à la tête du ministère étendu du Travail, de la Santé et des Solidarités. Le Premier ministre a choisi aussi de conserver Manuel Valls. Malgré la ligne de conduite du ministre "jugée beaucoup trop pro-indépendantiste dans sa gestion du dossier de la Nouvelle-Calédonie" et ayant irrité la macronie, l'ancien Premier ministre reste aux Outre-mer. La macroniste Amélie de Montchalin reste aux Comptes publics, promue en tant que ministre de plein exercice dans un Bercy divisé en deux. Plusieurs aurtres ministres sont reconduits comme Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères ou Agnès Pannier-Runacher, à la Transition écologique.

Parmi les nouveaux ministres, un nom bien connu fait son retour au gouvernement, il s'agit de Bruno Le Maire. L'ex-ministre de l'Economie hérité même du prestigieux ministère des Armées en succédant à Sébastien Lecornu dont il est proche. L'actuel Premier ministre était membre de son cabinet lorsqu'il était secrétaire d'Etat aux Affaires européennes et l'avait également suivi au ministère de l'Agriculture. Roland Lescure fait aussi son retour après avoir été ministre délégué à l'Energie. Il hérite cette fois de l'Economie à Bercy pour une mission clé en vue du vote du budget 2026. A noter aussi l'entrée d'Eric Woerth, l'ancien ministre du Budget puis du Travail dans les gouvernements Fillon. L'ancien membre de l'UMP, rallié à Emmanuel Macron en vue de la campagne présidentielle de 2022, hérite du ministère de l'aménagement du territoire.

La députée Horizons Naïma Moutchou entre aussi au gouvernement à la transformation et de l’action publique, de l’intelligence artificielle et du numérique. Enfin, Marina Ferrari fait aussi son retour au gouvernement. Secrétaire d'Etat au numérique dans le gouvernement Attal puis ministre déléguée chargée de l’économie et du tourisme dans le gouvernement Barnier, elle devient ministre pour la première fois en remplaçant Marie Barsacq aux Sports.

Plusieurs ministre du gouvernement Bayrou ne sont pas reconduits, à l'instar de François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du territoire, qui a indiqué dès le samedi 4 octobre que ses "convictions d'home de gauche" l'empêchaient de rempiler. Eric Lombard, ancien locataire de Brecy, était difficilement reconductible compte tenu du fiasco sur le budget. En attendant l'éventuelle nomination de ministres délégués et de secrétaires d'Etat, plusieurs portefeuilles restent en suspens et de nombreux sortants restent incertains comme Marc Ferracci, Laurent Marcangeli ou Valérie Létard.