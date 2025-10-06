Gouvernement Lecornu, en direct : un coup de théâtre LR et Retailleau pour enfoncer le clou ?

Le gouvernement pourrait exploser dès ce lundi 6 octobre. Face au "manque de rupture" dénoncé par le ministre de l'Intérieur reconduit, Bruno Retailleau, LR menace de claquer la porte. Une décision sera prise en fin de matinée.

Ministres sortants L'essentiel Les Français ont découvert dimanche soir le nouveau gouvernement décidé par Sébastien Lecornu. Certains sont reconduits, à l'image de Gérald Darmanin à la Justice, Rachida Dati à la Culture ou encore Elisabeth Borne à l'Education nationale. Parmi les entrants, on note le retour de Bruno Le Maire en charge du ministère des Armées, et de Roland Lescure au ministère de l'Economie.

"Il rassemble et ressemble au socle commun qui nous soutient au Parlement, pas de surprise", s'est justifié le Premier ministre. "Ces ministres auront la mission difficile de donner un budget au pays avant le 31 décembre et de servir la France. Ils l’ont accepté en sachant qu’ils devront trouver des compromis avec nos oppositions", poursuit-il.

Mais un coup de tonnerre est arrivé à 21h22. Le ministre de l'Intérieur reconduit, Bruno Retailleau, s'est fendu d'un message assassin sur son compte X : "La composition du Gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque demain matin le comité stratégique des Républicains", écrit-il.

Bruno Retailleau et LR pourraient donc claquer la porte de l'exécutif et le faire exploser dès ce lundi 6 octobre, un jour seulement après sa nomination. La décision sera prise en fin de matinée. "Soit on demande des gages sur le fond et un réajustement de la composition du gouvernement ; soit on sort", résume un proche de Retailleau auprès de Politico.

Les Républicains ont "l'impression de s'être fait balader", poursuit la même source. Notamment avec la nomination de Bruno Le Maire aux Armées qui est, disons-le, l'élémentaire qui cristallise la colère à droite. "Hallucinant. C’est le symbole de l’échec du macronisme", a-t-il été entendu. Sa gestion des comptes publics lui est notamment reprochée.

Attention, selon toute vraisemblance, tous les LR ne se rallieront pas à la cause de Bruno Retailleau, et notamment Rachida Dati. "Sortir du Gouvernement quelques heures après avoir accepté d’y participer, c’est jouer le chaos et le désordre", juge la ministre de la Culture sur X. "Les Républicains ne peuvent pas se défiler", assure-t-elle.

Au total, 18 noms ont été annoncés ce dimanche soir. Vous pouvez retrouver la liste complète des ministres plus bas dans l'article ou en cliquant ici.

En direct

08:22 - Jean-Noël Barrot ne croit pas "à un chantage" des LR "Je ne peux pas croire que, dans une situation tragique, le parti du général de Gaulle puisse se livrer à un chantage" sur des postes, déclare sur France Inter Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, après les remontrances de Bruno Retailleau, ministre LR de l'Intérieur. "La rupture réside d’abord dans l’abandon du 49.3", a-t-il défendu. "Chacun doit prendre ses responsabilités en âme et conscience (...) les Français voient la gravité de la situation et attendent des responsables politiques du courage", dit-il. 08:17 - Xavier Bertrand : "Nous ne pouvons pas participer à ce gouvernement" Le président LR de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, s'est exprimé sur le chaos qui règne dans l'arène politique française depuis ce dimanche soir. "Nous devons dire au président de la République 'stop'. Vous devez tenir compte de ce qu'il s'est passé aux élections législatives, vous les avez perdues. C'est à vous de réparer la faute qui a été la dissolution", poursuit-il. De plus, "nous ne pouvons pas participer à ce gouvernement", assure-t-il sur RTL, au nom des Républicains. 08:14 - "Il vaut mieux se barrer avant que ce gouvernement ne soit censuré", lance un élu LR Le départ du gouvernement du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, n'est pas une simple rumeur mais une option hautement plausible (et inflammable). "Sauf coup de théâtre, le ministre de l’Intérieur, tout juste renommé, devrait annoncer ce lundi que son parti quitte le navire du gouvernement Lecornu", écrit Le Point, ce lundi. Le président LR était "fou de rage" et convaincu d'avoir été floué. "Il vaut mieux se barrer avant que ce gouvernement ne soit de toute façon censuré mardi !", lance un élu, toujours dans les colonnes du Point. 08:11 - Le retour de Bruno Le Maire, un déclencheur pour LR L'arrivée de Bruno Le Maire au ministère des Armées, c'est "hallucinant ! C’est un catalyseur. C’est le symbole de l’échec du macronisme", se plaint un proche de Retailleau chez Politico. "Le Maire, c’est l’homme de la dégradation des comptes publics. C’est pas possible. Après ce qu’on a dit sur son bilan à Bercy, c’est compliqué", précise Julien Aubert, membre de la direction LR. Après avoir échangé avec le secrétaire général de l’Elysée, Emmanuel Moulin, qui fut son propre directeur de cabinet à Bercy, puis le locataire de Matignon et enfin, le président Emmanuel Macron, Bruno Le Maire fait donc son retour au gouvernement pour "servir les Français". Une nouvelle qui pourrait être l'élémentaire déclencheur de l'exposition du gouvernement, au lendemain de sa composition. 05/10/25 - 22:19 - "Bruno Le Maire, c'est un signal", pour un député LR Maire de Clamart et député LR dans les Hauts-de-Seine, Jean-Didier Berger a donné son sentiment dimanche soir sur BFM TV après la critique de Bruno Retailleau et l'annonce d'une réunion des cadres LR lundi matin. "Nous sommes là pour déverouiller les institutions et pour faire en sorte que la France puisse avoir un budget, pas pour cautionner la politique du macronisme qui a été produite depuis sept années dans ce pays", a-t-il expliqué avant de glisser : "Bruno Le Maire, c'est un signal", en réaction au retour de l'ex-ministre de l'Economie au gouvernement, cette fois au ministère des Armées, évoquant "l'image globale que cela donne". 05/10/25 - 22:15 - D'où viennent les ministres ? Composé de 18 membres en attendant des noms complémentaires attendus cette semaine pour finir de composer l'équipe gouvernementale, le gouvernement de Sébastien Lecornu se compose ce dimanche soir de 4 membres des Républicains, de 11 ministres issus de Renaissance (avec six ex-LR), deux du Modem et une d'Horizons, Naïma Moutchou. Elisabeth Borne à l'Education nationale et Manuel Valls aux Outre-Mer sont les deux seules figures venues de la gauche, François Rebsamen et Eric Lombard présents dans le gouvernement Bayrou ayant disparu de ce gouvernement. 05/10/25 - 22:02 - Gabriel Attal aurait refusé d'entrer au gouvernement Selon Le Parisien, un poste au sein de l'équipe gouvernementale de Sébastien Lecornu aurait été proposé ces derniers jours à Gabriel Attal. L'ancien ministre de l'Education nationale et ex-Premier ministre aurait décliné cette proposition. 05/10/25 - 21:49 - Bruno Retailleau fulmine : "la composition du Gouvernement ne reflète pas la rupture promise" Déjà une crise au gouvernement ? Bruno Retailleau, qui conserve le ministère de l'Intérieur, a annoncé dimanche soir convoquer lundi le comité stratégique des Républicains, soit quelques heures avant le premier conseil des ministres prévu à 16 heures. "La composition du Gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque demain matin le comité stratégique des Républicains", a-t-il révélé sur son compte X. 05/10/25 - 21:17 - 6 nouveaux ministres dans ce gouvernement Lecornu Au final, sur les 18 noms annoncés, 6 sont de nouveaux entrants dans ce gouvernement de Sébastien Lecornu : Bruno Le Maire, ministre des Armées et des anciens combattants, qui fait son retour,

Roland Lescure, ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique,

Eric Woerth, ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement,

Naïma Moutchou, ministre de la transformation et de l’action publique, de l’intelligence artificielle et du numérique,

Marina Ferrari, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Mathieu Lefèvre, ministre délégué auprès du premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. 05/10/25 - 21:15 - Mathieu Lefèvre rejoint aussi le gouvernement Mathieu Lefèvre devient ministre délégué auprès du premier ministre et se retrouve chargé des relations avec le Parlement. Membre de Renaissance, âgé de 38 ans, il est député de la 5e circonscription du Val de Marne depuis 2022. Son nom avait déjà circulé lors des gouvernements précédents. 05/10/25 - 21:05 - Deux ministres du MoDem, une d'Horizons, aucun de l'UDI Après un week-end de tractations en tout genre et de tensions, on note que le MoDem compte finalement deux ministres issus de ses rangs puisque Jean-Noël Barrot reste au gouvernement. Marina Ferrari l'accompagne. L'ex-ministre déléguée au Tourisme dans le gouvernement Barnier remplace Marie Barsacq aux Sports. Le parti d'Edouard Philippe, ce dernier ayant refusé le ministère des Armées selon son entourage, place Naïma Moutchou à la Fonction publique. En revanche, on ne trouve pas de ministre issu de l'UDI. Rappelons toutefois que cette liste doit être encore complétée cette semaine. 05/10/25 - 21:00 - Edouard Philippe a refusé d'entrer au gouvernement Interrogé par Le Parisien dans la foulée d'une information de RTL, "l'entourage d'Edouard Philippe a indiqué que l'ancien Premier ministre a bien été approché pour le ministère des Armées mais a refusé". Rappelons que c'est Bruno Le Maire qui hérite du poste de ministre des Armées, marquant ainsi son retour au gouvernement. 05/10/25 - 20:57 - La déclaration de Sébastien Lecornu : "la vraie rupture est celle-là" Sébastien Lecornu est passé par son compte X pour s'adresser aux Français après l'annonce de son gouvernement. Le Premier ministre rappelle son annonce-clé à sa nomination et confirmer renoncer au 49.3 pour le vote du budget 2026. "Ces ministres auront la mission difficile de donner un budget au pays avant le 31 décembre et de servir la France. Ils l’ont accepté en sachant qu’ils devront trouver des compromis avec nos oppositions. Sans 49-3, le Parlement aura le dernier mot : la vraie rupture est celle-là", a-t-il expliqué. 05/10/25 - 20:38 - Roland Lescure, un maillon clé du nouveau gouvernement ? Eric Lombard va donc quitter Bercy et cède sa place à Roland Lescure. Marcheur historique, membre de Renaissance, Roland Lescure est plutôt considéré comme un membre de l'aile gauche de la macronie. Avec ce portefeuille stratégique en vue du vote du nouveau budget 2026, il pourrait jouer un rôle clé ces prochaines semaines alors que les Macronistes cherchent justement à convaincre les socialistes de ne pas participer à une possible motion de censure. 05/10/25 - 20:35 - Un gouvernement qui doit encore être complété Si 18 noms ont été annoncés ce dimanche soir, la liste sera "complétée par des ministres délégués après les déclarations de politique Générale à l'Assemblée nationale (mardi) et au Sénat (mercredi)", a indiqué l'entourage du Premier ministre à l'AFP ce dimanche soir. Le gouvernement doit être donc encore affiné mais "il restera très resserré" selon les proches de Sébastien Lecornu, conforme aux annonces et rumeurs des derniers jours qui pariaient sur 25 membres. 05/10/25 - 20:30 - Un premier conseil des ministres dès lundi Après avoir donné la composition du gouvernement, Emmanuel Moulin, secrétaire général de l’Elysée, a précisé qu'un premier rendez-vous les attend dès demain, lundi 6 octobre. Emmanuel Macron, réunira ce nouveau gouvernement Lecornu pour un premier conseil des ministres prévu à 16 heures. 05/10/25 - 20:26 - Naïma Moutchou, l'un des nouveaux noms de ce gouvernement Membre d'Horizons et proche d'Edouard Philippe, Naïma Moutchou entre au gouvernement. L'ex vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée de la 4e circonscription du Val d'Oise, prend la tête d'un large ministère en devenant "ministre de la transformation et de l’action publique, de l’intelligence artificielle et du numérique". 05/10/25 - 20:25 - Mélenchon critique "un cortège de revenants" et lance : "Tout ça pour ça ?" Jean-Luc Mélenchon a également réagi à l'annonce du nouveau gouvernement via un message posté sur son compte X.

Le Premier ministre aurait aimé nommer son gouvernement dans la soirée du jeudi 2 octobre mais l'absence d'accord avec LR et le PS l'en a empêché. Selon la date butoir que Sébastien Lecornu s'est lui-même fixé fin septembre, il était censé nommer ses futurs ministres avant le dimanche 5 octobre au soir. C'est chose faite avec une première annonce peu avant 20h par le secrétaire général de l'Elysée, Emmanuel Moulin. 18 noms ont été annoncés, voici la liste complète :

Elisabeth Borne, ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Manuel Valls, ministre d’Etat, ministre des Outre-mer,

Gérald Darmanin, ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la Justice,

Bruno Retailleau, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur,

Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la santé, des solidarités et des familles de l’autonomie et des personnes handicapées,

Bruno Le Maire, ministre des Armées et des anciens combattants,

Roland Lescure, ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique,

Rachida Dati, ministre de la Culture,

Eric Woerth, ministre de l’Aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement,

Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics,

Naïma Moutchou, ministre de la Transformation et de l’action publique, de l’intelligence artificielle et du numérique,

Philippe Tabarot, ministre des Transports,

Marina Ferrari, ministre des Sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Aurore Bergé, ministre déléguée auprès du premier ministre chargée de l’Egalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, porte-parole du gouvernement,

Mathieu Lefèvre, ministre délégué auprès du premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement.

Si Sébastien Lecornu a promis des "ruptures" lors de son discours de passation de pouvoirs, la composition du gouvernement reste dans la même veine que le précédent, faute d'ouverture au PS et avec le maintien de l'alliance fragile avec LR. Les forces du socle commun plaidant pour conserver l'équilibre, plusieurs poids lourds de l'exécutif restent ainsi en poste, à commencer par Gérald Darmanin à la Justice, Bruno Retailleau à l'Intérieur et Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères. Des figures féminines bien identifiées sont également reconduites à l'instar d'Elisabeth Borne à l'Education nationale, après six changements de ministres en trois ans, et Rachida Dati à la Culture.

D'autres ministres démissionnaires restent membres du gouvernement Lecornu, comme Catherine Vautrin qui demeure à la tête du ministère étendu du Travail, de la Santé et des Solidarités. Le Premier ministre a choisi aussi de conserver Manuel Valls. Malgré la ligne de conduite du ministre "jugée beaucoup trop pro-indépendantiste dans sa gestion du dossier de la Nouvelle-Calédonie" et ayant irrité la macronie, l'ancien Premier ministre reste aux Outre-mer. La macroniste Amélie de Montchalin reste aux Comptes publics, promue en tant que ministre de plein exercice dans un Bercy divisé en deux. Plusieurs aurtres ministres sont reconduits comme Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères ou Agnès Pannier-Runacher, à la Transition écologique.

Parmi les nouveaux ministres, un nom bien connu fait son retour au gouvernement, il s'agit de Bruno Le Maire. L'ex-ministre de l'Economie hérité même du prestigieux ministère des Armées en succédant à Sébastien Lecornu dont il est proche. L'actuel Premier ministre était membre de son cabinet lorsqu'il était secrétaire d'Etat aux Affaires européennes et l'avait également suivi au ministère de l'Agriculture. Roland Lescure fait aussi son retour après avoir été ministre délégué à l'Energie. Il hérite cette fois de l'Economie à Bercy pour une mission clé en vue du vote du budget 2026. A noter aussi l'entrée d'Eric Woerth, l'ancien ministre du Budget puis du Travail dans les gouvernements Fillon. L'ancien membre de l'UMP, rallié à Emmanuel Macron en vue de la campagne présidentielle de 2022, hérite du ministère de l'aménagement du territoire.

La députée Horizons Naïma Moutchou entre aussi au gouvernement à la transformation et de l’action publique, de l’intelligence artificielle et du numérique. Enfin, Marina Ferrari fait aussi son retour au gouvernement. Secrétaire d'Etat au numérique dans le gouvernement Attal puis ministre déléguée chargée de l’économie et du tourisme dans le gouvernement Barnier, elle devient ministre pour la première fois en remplaçant Marie Barsacq aux Sports.

Plusieurs ministre du gouvernement Bayrou ne sont pas reconduits, à l'instar de François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du territoire, qui a indiqué dès le samedi 4 octobre que ses "convictions d'home de gauche" l'empêchaient de rempiler. Eric Lombard, ancien locataire de Brecy, était difficilement reconductible compte tenu du fiasco sur le budget. En attendant l'éventuelle nomination de ministres délégués et de secrétaires d'Etat, plusieurs portefeuilles restent en suspens et de nombreux sortants restent incertains comme Marc Ferracci, Laurent Marcangeli ou Valérie Létard.