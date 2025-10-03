Gouvernement Lecornu : c'est pour quand ? Et avec quels ministres ? Déjà des réponses

La nomination du gouvernement était attendue d'ici à la fin du week-end, mais le Premier ministre a annoncé proposer une liste de ministres dans "les prochains jours". Alors que le casting semblait bien avancé, Sébastien Lecornu prévoit-il de revoir sa copie ?

L'essentiel "Je proposerai dans les prochains jours au président de la République une liste de membres du gouvernement" a annoncé Sébastien Lecornu ce vendredi 3 octobre depuis Matignon. Il avait annoncé fin septembre vouloir nommer son gouvernement avant le 6 octobre et la reprise des travaux parementaires. Tiendra-t-il ce délai ou va-t-il le repousser ?

Le Premier ministre a annoncé renoncer au 49.3 et a indiqué que les ministre du gouvernement Lecornu "devront accepter de rentrer dans une nouvelle méthode du partage du pouvoir avec l'Assemblée nationale". Signe que le casting pressenti jusqu'à présent est susceptible de changer ?

Les dernières indiscrétions laissaient entendre que le nouveau gouvernement ressemblerait beaucoup au précédent avec plusieurs ministres reconduits : Darmanin, Retailleau, Barrot, Borne, Vautrin, peut-être Dati... Le casting supposé regroupait exclusivement des personnalités issues du bloc central et de la droite.

Sébastien Lecornu a tendu la main à la gauche dans sa prise de parole ce vendredi, mais le PS a refusé de participer au futur gouvernement. Quant à la droite, le président de LR a indiqué jeudi soir que "la participation de la droite au gouvernement n’est pas acquise du tout". De nouvelles consultations sont prévues ce vendredi à Matignon.

Le casting du gouvernement Lecornu devrait compter entre 20 et 25 ministres. Retrouvez les noms des ministres pressentis plus bas dans notre article. La prise de parole du Premier ministre en vidéo

En direct

09:54 - La participation de LR au gouvernement Lecornu est-elle vraiment remise en cause ? Hier dans Le Figaro, Bruno Retailleau a déclaré que "la participation de la droite au gouvernement n’est pas acquise du tout". Il pourrait s'agir d'une forme de comédie selon une source de Politico : "Ça ressemble un peu à un truc convenu, sur le mode ‘Ne le prends pas mal, je vais être un peu rude’". Une façon pour le président de LR de jouer "le chef de parti" et de démontrer qu'il reste fidèle à ses convictions et qu'il n'est pas prêt à d'y renoncer pour un poste de ministre. Mais d'autres observateurs jugent la sortie de Bruno Retailleau sincère : si LR tient à sa participation au gouvernement qui lui confère de l'importance malgré ses résultats aux dernières élections, les élus de droite ne souhaitent pas gouverner ou être associés à des mesures penchants trop à gauche. A noter que selon les indiscrétions, le maintien de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur semblait assuré et tient toujours la corde après la sortie de Bruno Retailleau. Lire aussi Lire l'article Pas de 49.3, du nouveau sur les retraites et une annonce sur les très riches... Ce que Lecornu a vraiment dit en jouant son va-tout 09:37 - "Il appelle au compromis, mais il ne nous en propose aucun" : le PS pas convaincu par Lecornu En annonçant renoncer au 49.3, le Premier ministre répond à une exigence du PS. Pourtant, le président des députés socialistes n'est pas convaincu par la décision de Sébastien Lecornu. Il assure sur Franceinfo que le gouvernement dispose d'autres outils pour "caporaliser le Parlement". Il estime par ailleurs que le Premier ministre n'a pas ouvert la voie au compromis auquel il a appelé : "Il appelle au compromis, mais il ne nous en propose aucun." "Je connais le projet de budget qu'il a envoyé au Conseil d'Etat : il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de M. Bayrou", a souligné le député des Landes. 09:28 - La présidente de l'Assemblée nationale "salue l'engagement du Premier ministre" Le présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, "salue l’engagement du Premier ministre à renoncer à utiliser l’article 49-3 de la Constitution" sur X. "L’Assemblée nationale va ainsi être en capacité de débattre pleinement sur les orientations budgétaires de la France et de voter à l’issue de ces discussions", a-t-elle ajouté. 09:09 - Un gouvernement proposé à Emmanuel Macron "dans les prochains jours" "La Vème République est semi-présidentielle, mais elle peut aussi être parlementaire et nous sommes dans le moment le plus parlementaire de cette République", a déclaré le Premier ministre estimant que de fait "il faut que chaque député prenne ses responsabilité" et s'exprimer. "Dans un Parlement qui fonctionne, qui ressemble aux Français avec ses divisions, on ne peut pas passer en force et on ne peut pas contraindre son opposition", a-t-il ajouté en justification du renoncement au 49.3. Une annonce qui va influencer le gouvernement : "Le gouvernement va devoir changer de méthode, bâtir des compromis, avant, pendant et après les séances. C'est sur cette base que je proposerai dans les prochains jours au président de la République une liste de membres du gouvernement qui devront accepter de rentrer dans une nouvelle méthode du partage du pouvoir avec l'Assemblée nationale." 09:01 - Le "caractère binaire" des négociations et des forces politiques est "ce qui peut nous empêche d'avancer". Avant d'annoncer sa volonté de renoncer au 49.3, le Premier ministre a évoqué l'impossibilité de parvenir à une large coalition qui est ressortie de ses premières consultations. "Comment chacun fait un pas sans se renier dans ses propres convictions pour faire avancer le pays. Cela ne peut pas être aussi binaire que pour ou contre la réforme de retraites, mais comment on l'améliore ? Je proposerai une amélioration de notre régime de retraite notamment sur les questions de pénibilité pour les femmes. C'est pas uniquement la taxe Zucman ou rien, mais se poser la question la question de comment fonctionne la fiscalité pour les 0,1% de nos compatriotes les plus riches et donc de la justice fiscale et de comment l'effort est réparti. C'est pas la question d'être pour ou contre le pouvoir d'achat, on ne peut pas être contre donner plus de pouvoir d'achat à ceux qui travaillent mais c'est trouver le meilleur vecteur pour le faire". "Ce caractère binaire est au fond ce qui peut nous empêche d'avancer". 08:53 - Le Premier ministre renonce au 49.3 "J'ai décide de renoncer à l'article 49.3 de la Constitution" a annoncé le Premier ministre expliquant sa volonté de laisser les parlementaires s'exprimer et prendre leurs responsabilités. Le renoncement au 49.3 ne doit pas empêcher l'adoption d'un budget avant le 31 décembre a toutefois annoncé Sébastien Lecornu. 08:49 - Le Premier ministre prend la parole "J'ai volontairement peu parlé pour laisse sa chance au dialogue. Sur ce perron, il y a trois semaines j'ai indiqué qu'il y avait un décalage important entre la vie politique française et la vie de nos compatriotes." "Dans le secret du bureau, les compromis sont possibles, les discussions sont sérieuses" et suggèrent qu'"une coalition plus large aurait été possible" a indiqué le Premier ministre avant d'ajouter que la binarité affichée en public par les forces politiques ont coupé court à cette possibilité, soulignant une forme d'hypocrisie. 08:44 - Des consultations prévues à Matignon après la prise de parole de Sébastien Lecornu La prise de parole de Sébastien Lecornu organisée ce vendredi matin, sera suivie par des consultations avec plusieurs groupes de l'opposition à Matignon. Le Premier ministre doit recevoir le PS, les Ecologistes et le RN ce vendredi. Les oppositions seront assurément attentives aux déclarations du chef du gouvernement. 08:40 - Une date précisée pour la nomination du gouvernement ? Des indices sur les ministres ? Sauf surprise, Sébastien Lecornu ne devrait pas annoncer la composition de son gouvernement ce vendredi matin. La Constitution indique que c'est au président de la République de nommer le gouvernement "sur proposition du Premier ministre", l'annonce des noms des ministres est donc généralement faite par le secrétaire général de l'Elysée de vive voix ou par voie de communiqué. En revanche, le locataire de Matignon pourrait donner des précisions sur l'annonce attendue depuis 25 jours, notamment la date officielle de celle-ci. Il pourrait aussi faire des précisions sur la composition du gouvernement ou faire un point sur l'évolution des discussions avec le socle commun et les oppositions. Autre hypothèse : il pourrait faire des déclarations sur le budget 2026, le gros dossier qui attend le gouvernement. 08:35 - Le Premier ministre s'exprime à 8h45 Le Premier ministre s'exprimera à 8h45 avant de rencontrer les formations politiques. Sébastien Lecornu prendra la parole depuis Matignon pour un discours "sobre" selon l'entourage du chef du gouvernement auprès de BFMTV. 02/10/25 - 23:16 - Qui est Roland Lescure, pressenti à l'Economie ? Ancien ministre de l'Industrie entre 2022 et 2024, Roland Lescure est pressenti pour être nommé à Bercy. Il est aujourd'hui député des Français établis hors de France. Il aurait refusé de briguer à nouveau la vice-présidence de l'Assemblée nationale mardi en cas d'éventuelle nomination, rapporte CNews. Il pourrait donc être nommé à ce poste clé, alors que le gouvernement doit présenter un projet de budget pour l'année 2026, budget qui doit être suffisamment consensuel pour éviter la censure.

En savoir plus

Nouvelle occasion manquée pour le Premier ministre. Alors que Sébastien Lecornu aurait aimé nommer un gouvernement ces derniers jours et idéalement jeudi soir, aucune liste de ministres n'a été avancée. Les plans du locataire de Matignon ont été empêchés par le revirement de Bruno Retailleau dans le Figaro après son rendez-vous avec le chef du gouvernement. "À ce stade, la participation de la droite au gouvernement n’est pas acquise du tout", a prévenu le ministre démissionnaire de l'Intérieur et président de LR. Le patron de la droite estime que les critères du pacte de gouvernement ne sont pas respectés et regrette des orientations pas assez droitières. Une scène qui relèverait plus du théâtre que d'une vrai bras de fer, "ça ressemble un peu à un truc convenu" selon un commentateur à Politico.

De nouvelles discussions devraient donc avoir lieu avant la nomination des ministres. Sébastien Lecornu doit d'ailleurs s'entretenir avec le PS ce vendredi 3 octobre avec qui il espère également obtenir un accord. Problème : il parait difficile de contenter la droite et la gauche en même temps. Les socialistes ont été très déçus des dernières orientations budgétaires prises par le Premier ministre et contraires aux revendications du PS. Ce vendredi est "le rendez-vous de la dernière change" a prévenu Olivier Faure. Si certains élus ne croient pas à une entente possible avec le gouvernement, d'autres comme Arthur Delaporte se disent "raisonnablement optimistes" et pensent pouvoir faire pression, mais ils n'envisagent de revoir leurs exigences à la baisse.

Le Premier ministre a toujours un coup à jouer en accordant des concessions suffisantes à la gauche et à la droite, car même si Bruno Retailleau s'oppose à une participation de LR au gouvernement - hypothèse longtemps écartée en raison des intérêts de la droite à conserver des ministres dans ses rangs -, il ne dit pas mettre fin à la coalition du socle commun. En face, la participation du PS au gouvernement n'est pas envisageable, même en cas d'accord. Les consultations de ce vendredi 3 octobre prévues entre Sébastien Lecornu, le PS, les Ecologistes, le PCF et le RN ainsi que la lettre que le Premier ministre doit envoyer à LR devraient être décisives.

Des ministres LR et PS au gouvernement ?

Il n'y aura pas de ministres socialistes dans le gouvernement de Sébastien Lecornu. Le patron du parti, Olivier Faure, a fermé la porte à une telle hypothèse dès la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon selon France Télévisions. Quant au débauchage de certaines personnalités de gauche, l'option n'est pas envisagée par le Premier ministre et serait très mal accueillie au sein du PS.

Alors que la présence de ministres issus de LR est envisageable. Elle semblait même acquise jusqu'à la déclaration faite par Bruno Retailleau le jeudi 2 octobre. "Le compte n'y est pas. Les discussions vont se poursuivre. À ce stade, la participation de la droite au gouvernement n’est pas acquise du tout. À ce niveau, nous ferions mieux de ne pas participer au gouvernement si l’on veut obtenir des choses sur le fond", a-t-il indiqué au Figaro. Le président de la droite attend des garanties pour forte du Premier ministre et réclame par ailleurs un tiers des postes au sein du gouvernement. Un point qui fait tiquer au sein de bloc central, au sein duquel certains jugent déjà la droite trop présente dans le gouvernement.

Sans ouverture au PS et avec le maintien de l'alliance avec LR, "le futur gouvernement devrait être dans la même veine que le précédent" estime un conseiller ministériel sur Franceinfo. Si Sébastien Lecornu a promis des "ruptures" lors de son discours de passation de pouvoirs, la composition du gouvernement ne devrait pas être l'une d'elles. Les forces du socle commun plaidant pour conserver l'équilibre, plusieurs poids lourds de l'exécutif devraient rester en poste, à commencer par Gérald Darmanin à la Justice, Bruno Retailleau à l'Intérieur et Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères. Des figures féminines bien identifiées devraient également être reconduites à l'instar d'Elisabeth Borne à l'Education nationale, après six changements de ministres en trois ans, et Rachida Dati à la Culture.

D'autres ministres démissionnaires seraient susceptibles de rester membres du gouvernement Lecornu, mais avec un possible changement de portefeuille comme Catherine Vautrin. Celle qui était à la tête du ministère étendu du Travail, de la Santé et des Solidarités aurait des vues sur celui des Armées qui cherche repreneur après la promotion de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre réfléchirait aussi à garder des ministres qui étaient initialement présentés sur le départ comme Manuel Valls. Malgré la ligne de conduite du ministre "jugée beaucoup trop pro-indépendantiste dans sa gestion du dossier de la Nouvelle-Calédonie" et ayant irrité la macronie, l'homme pourrait rester aux Outre-mer selon Le Parisien.

De nouveaux venus à l'Economie, aux Armées et au Porte-parolat

Plusieurs noms se bousculent pour reprendre le ministère des Armées : la ministre démissionnaire Catherine Vautrin donc, mais aussi l'ancien chef d’état-major Thierry Burkhard, l'éphémère numéro deux de la Défense sous le gouvernement Barnier Jean-Louis Thériot ou encore le sénateur socialiste Rachid Temal qui a travaillé avec le Premier ministre à la commission des Affaires étrangères du Sénat.. C'est toutefois Benjamin Haddad, ministre démissionnaire chargée de l'Europe qui fait figure de favori d'après Le Parisien.

Du côté de Bercy, le remplacement d'Eric Lombard semble inévitable. En tant que comptable du budget qui a conduit à la chute du gouvernement Bayrou, le ministre démissionnaire de l'Economie semble promis à un départ. Il pourrait être remplacé par Roland Lescure qui a renoncé à son poste de vice-président de l’Assemblée ces derniers jours. La députée Horizons Naïma Moutchou est aussi citée pour les mêmes raisons après avoir laissé son siège de vice-présidente dans l'hémicycle, "comme s’il y avait mieux à prendre…" a commenté un cadre du parti philippiste à Politico. Les deux élus pourrait former le nouveau binôme de Bercy à condition qu'Amélie de Montchalin soit amenée à partir comme Eric Lombard. Or, la ministre démissionnaire des Comptes publics, appréciée d'Emmanuel Macron, conserve une chance de rempiler au Budget annonce Le Parisien. Autre nom cité pour le ministère de l'Economie : celui de Laurent Saint-Martin. Une idée "pas farfelue du tout" selon un lecorniste à Politico, malgré son rôle dans le budget du gouvernement Barnier qui a aussi échoué.

Autre nouveauté envisagée : une fusion entre le porte-parolat et le ministère des relations avec le Parlement. Ce poste étendu pourrait revenir à Françoise Gatel, ministre démissionnaire chargée de la Ruralité ou à Maud Bregeon, deux femmes avec qui le Premier ministre a une relation "fluide" pour travailler. Les noms de Pierre Cazeneuve et Florent Boudié sont aussi cités. Le père du premier, Jean-René Cazeneuve, est également dans la lite selon Le Parisien.

Des ministres sur le départ et de nouveaux entrants cités

Le Premier ministre aurait un temps envisagé d'appliquer une règle anciennement fixée par Emmanuel Macron, puis ignorée par le chef de l'Etat lui-même selon la Tribune Dimanche, celle de se séparer de tous les ministres ayant été battus aux élections législatives en 2022 ou 2024. La mesure induirait le départ de Manuel Valls, d'Amélie de Montchalin et de Laurent Saint-Martin précédemment cités parmi les possibles reconductions. De quoi affaiblir la théorie, mais d'autres ministres démissionnaires restent sur la sellette : Patrick Mignola (Relations avec le Parlement), et Patricia Mirallès (Anciens combattants).

À l'inverse, un nom bien connu pourrait faire son retour au gouvernement, il s'agit de Bruno Le Maire. L'ex-ministre de l'Economie serait intéressé à l'idée de reprendre du service, d'après une information du Canard Enchaîné et sa relation avec le Premier ministre pourrait jouer en sa faveur du premier. Il avait fait entrer Sébastien Lecornu à son cabinet lorsqu'il était secrétaire d'Etat aux Affaires européennes et l'avait pris avec lui au ministère de l'Agriculture. L'ancien ministre lorgnerait sur le ministère des Affaires étrangères qui semble toutefois promis à Jean-Noël Barrot.

Une piste mène également à l'académicien François Sureau. Une surprise qui n'en est pas vraiment une puisqu'il est très proche du Premier ministre révèle Politico. Jeudi 11 septembre, François Sureau a "été aperçu sortant de Matignon" et pourrait donc faire figure de nouveau venu au sein du gouvernement. D'autres personnalités comme le PDG de La Poste, Philippe Wahl, et le président du Conseil économique, social et environnemental, Thierry Beaudet, ont été approchées, selon une information de Politico.