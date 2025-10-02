Nouveau gouvernement Lecornu : c'est imminent, de dernières rumeurs sur les noms des ministres

La nomination du gouvernement de Sébastien Lecornu est attendue entre ce jeudi soir et ce week-end au plus tard. Le Premier ministre souhaiterait aller au plus vite, mais doit encore régler quelques arbitrages dans le casting qui paraît bien avancé.

Le Premier ministre est entré dans la phase décisive de la nomination du gouvernement. Certaines sources ont même cru assister à l'annonce des noms de ministres par le secrétaire général de l'Elysée dès hier soir, voire dès mardi, mais rien. La chose reste cependant imminente avec deux fenêtres de tir qui se précisent : ce jeudi soir lors de l'escale d'Emmanuel Macron en France entre ses voyages au Danemark et au Luxembourg ou entre vendredi soir et ce week-end après le retour du chef de l'Etat. La Constitution précisent que c'est bien le président de la République qui nomme le gouvernement "sur proposition du Premier ministre", il est préférable qu'il soit présent sur le sol français au moment de l'annonce.

Deux éléments peuvent faire douter d'une nomination ce jeudi 2 octobre : la journée de mobilisation lancée par l'intersyndicale et le fait que Sébastien Lecornu a prévu des consultations avec les oppositions ne faisant pas partie du socle commun vendredi. L'annonce des noms des ministres risquerait de balayer le mouvement social ou alors de passer inaperçu en cas de mobilisation très suivie et les oppositions pourraient s'offusquer d'être consultées une fois la nomination du gouvernement accomplie et donc son orientation politique définie. Reste que même sans gouvernement, le Premier ministre doit transmettre le projet du budget 2026 au Haut conseil des finances publiques (HCFP) ce jeudi selon Bercy. La nomination du gouvernement dans les prochaines heures n'est donc pas impossible. Elle serait même l'option privilégiée par Sébastien Lecornu selon Le Parisien. D'autant que l'impatience commence à se faire ressentir "et peut-être même" jusqu'au "chef de l’Etat", selon les indiscrétions de Politico.

La date de l'annonce entre jeudi et ce week-end dépendrait d'ajustements de dernière minute pour respecter les équilibres, notamment la parité. Le casting des ministres n'offrirait pas de grosses surprises selon les dernières informations : les reconductions de ministres démissionnaires s'annoncent nombreuses en particulier pour les postes de premier plan, mais de nouveaux entrants complèteront forcément les rangs notamment aux Armées en remplacement de Sébastien Lecornu et à l'Economie après l'échec du budget du gouvernement Bayrou.

Un pacte de gouvernement avec LR qui ferme la porte au PS

Si le Premier ministre cherchait initialement le soutien de la droite et de la gauche sociale-démocrate pour s'attirer une majorité à l'Assemblée nationale et éviter une censure, il n'a pas encore gagné le soutien des socialistes qui ont refusé de rejoindre la future équipe gouvernementale. Le patron du parti, Olivier Faure, a fermé la porte à une telle hypothèse dès la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon selon France Télévisions. Quant au débauchage de certaines personnalités de gauche, l'option n'est pas envisagée par le Premier ministre et serait très mal accueillie au sein du PS.

En revanche, la droite devrait poursuivre sa participation au gouvernement. Sébastien Lecornu prévoit même de proposer un accord de gouvernement à LR selon les informations du Figaro. Il s'est entretenu avec les dirigeants LR qui ont posé leurs conditions à une telle alliance lors d'un rendez-vous à Matignon le 29 septembre. Mais d'après une information de Politico publié mercredi matin, "ni les noms, ni le nombre" de portefeuilles alloués à la droite "n’ont pour l’instant été discutés avec Les Républicains". Certaines voix de la droite, comme Florence Portelli, se sont opposées à une participation de LR au gouvernement au nom du "risque d’amalgame avec le bilan de la macronie" précise Politico.

Le parti LR semble pourtant d'avis de conserver certains portefeuille ministériel, notamment la place de Bruno Retailleau à l'Intérieur, et il pourrait le faire grâce aux concessions faites par le Premier ministre sur une série de mesures : la mise à l'écart de la taxe Zucman ou le retour de l'ISF et le refus de revenir sur report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. "En cimentant la relation avec la droite en premier lieu, le chef du gouvernement tâche de limiter les risques que LR quitte le navire lorsque viendra le temps des concessions à la gauche", précise Politico.

Plusieurs ministres reconduits dans le gouvernement Lecornu

Sans ouverture au PS et avec le maintien de l'alliance avec LR, "le futur gouvernement devrait être dans la même veine que le précédent" estime un conseiller ministériel sur Franceinfo. Si Sébastien Lecornu a promis des "ruptures" lors de son discours de passation de pouvoirs, la composition du gouvernement ne devrait pas être l'une d'elles. Les forces du socle commun plaidant pour conserver l'équilibre, plusieurs poids lourds de l'exécutif devraient rester en poste, à commencer par Gérald Darmanin à la Justice, Bruno Retailleau à l'Intérieur et Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères. Des figures féminines bien identifiées devraient également être reconduites à l'instar d'Elisabeth Borne à l'Education nationale, après six changements de ministres en trois ans, et Rachida Dati à la Culture.

D'autres ministres démissionnaires seraient susceptibles de rester membres du gouvernement Lecornu, mais avec un possible changement de portefeuille comme Catherine Vautrin. Celle qui était à la tête du ministère étendu du Travail, de la Santé et des Solidarités aurait des vues sur celui des Armées qui cherche repreneur après la promotion de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre réfléchirait aussi à garder des ministres qui étaient initialement présentés sur le départ comme Manuel Valls. Malgré la la ligne de conduite du ministre "jugée beaucoup trop pro-indépendantiste dans sa gestion du dossier de la Nouvelle-Calédonie" et ayant irrité la macronie, l'homme pourrait rester aux Outre-mer selon Le Parisien.

De nouveaux venus à l'Economie, aux Armées et au Porte-parolat

Plusieurs noms se bousculent pour reprendre le ministère des Armées : la ministre démissionnaire Catherine Vautrin donc, mais aussi l'ancien chef d’état-major Thierry Burkhard, l'éphémère numéro deux de la Défense sous le gouvernement Barnier Jean-Louis Thériot ou encore le sénateur socialiste Rachid Temal qui a travaillé avec le Premier ministre à la commission des Affaires étrangères du Sénat.. C'est toutefois Benjamin Haddad, ministre démissionnaire chargée de l'Europe qui fait figure de favori d'après Le Parisien.

Du côté de Bercy, le remplacement d'Eric Lombard semble inévitable. En tant que comptable du budget qui a conduit à la chute du gouvernement Bayrou, le ministre démissionnaire de l'Economie semble promis à un départ. Il pourrait être remplacé par Roland Lescure qui a renoncé à son poste de vice-président de l’Assemblée ces derniers jours. La députée Horizons Naïma Moutchou est aussi citée pour les mêmes raisons après avoir laissé son siège de vice-présidente dans l'hémicycle, "comme s’il y avait mieux à prendre…" a commenté un cadre du parti philippiste à Politico. Les deux élus pourrait former le nouveau binôme de Bercy à condition qu'Amélie de Montchalin soit amenée à partir comme Eric Lombard. Or, la ministre démissionnaire des Comptes publics, appréciée d'Emmanuel Macron, conserve une chance de rempiler au Budget annonce Le Parisien. Autre nom cité pour le ministère de l'Economie : celui de Laurent Saint-Martin. Une idée "pas farfelue du tout" selon un lecorniste à Politico, malgré son rôle dans le budget du gouvernement Barnier qui a aussi échoué.

Autre nouveauté envisagée : une fusion entre le porte-parolat et le ministère des relations avec le Parlement. Ce poste étendu pourrait revenir à Françoise Gatel, ministre démissionnaire chargée de la Ruralité ou à Maud Bregeon, deux femmes avec qui le Premier ministre a une relation "fluide" pour travailler. Les noms de Pierre Cazeneuve et Florent Boudié sont aussi cités. Le père du premier, Jean-René Cazeneuve, est également dans la lite selon Le Parisien.

Des ministres sur le départ et de nouveaux entrants cités

Le Premier ministre aurait un temps envisagé d'appliquer une règle anciennement fixée par Emmanuel Macron, puis ignorée par le chef de l'Etat lui-même selon la Tribune Dimanche, celle de se séparer de tous les ministres ayant été battus aux élections législatives en 2022 ou 2024. La mesure induirait le départ de Manuel Valls, d'Amélie de Montchalin et de Laurent Saint-Martin précédemment cités parmi les possibles reconductions. De quoi affaiblir la théorie, mais d'autres ministres démissionnaires restent sur la sellette : Patrick Mignola (Relations avec le Parlement), et Patricia Mirallès (Anciens combattants).

À l'inverse, un nom bien connu pourrait faire son retour au gouvernement, il s'agit de Bruno Le Maire. L'ex-ministre de l'Economie serait intéressé à l'idée de reprendre du service, d'après une information du Canard Enchaîné et sa relation avec le Premier ministre pourrait jouer en sa faveur du premier. Il avait fait entrer Sébastien Lecornu à son cabinet lorsqu'il était secrétaire d'Etat aux Affaires européennes et l'avait pris avec lui au ministère de l'Agriculture. L'ancien ministre lorgnerait sur le ministère des Affaires étrangères qui semble toutefois promis à Jean-Noël Barrot.

Une piste mène également à l'académicien François Sureau. Une surprise qui n'en est pas vraiment une puisqu'il est très proche du Premier ministre révèle Politico. Jeudi 11 septembre, François Sureau a "été aperçu sortant de Matignon" et pourrait donc faire figure de nouveau venu au sein du gouvernement. D'autres personnalités comme le PDG de La Poste, Philippe Wahl, et le président du Conseil économique, social et environnemental, Thierry Beaudet, ont été approchées, selon une information de Politico.