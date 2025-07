Pétition contre la loi Duplomb : où la trouver ? Peut-elle changer quelque chose ?

La pétition a atteint les 400 000 signatures. Un record sur la plateforme de l'Assemblée nationale. Elle pourrait conduire à un nouveau débat entre les députés.

La loi Duplomb a été adoptée le 8 juillet à l'Assemblée et cela ne plaît pas. Elle a pour but de réintroduire un pesticide interdit depuis 2018, favoriser l'élevage intensif et le stockage de l'eau dans les mégabassines, notamment pour calmer la récente grogne des agriculteurs. Mais les associations environnementales et la gauche de l'hémicycle considèrent cette loi comme un désastre écologique. Un avis partagé par une partie de la population.

C'est pour cela qu'une pétition contre cette loi a été lancée, le 10 juillet. "La Loi Duplomb est une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire. Elle représente une attaque frontale contre la santé publique, la biodiversité, la cohérence des politiques climatiques, la sécurité alimentaire, et le bon sens ", écrit Eléonore Pattery, étudiante de 23 ans à l'origine de la pétition. Elle réclame "l'abrogation immédiate" de la loi Duplomb et "la révision démocratique des conditions dans lesquelles elle a été adoptée", ainsi que "la consultation citoyenne des acteurs de la santé, de l'agriculture, de l'écologie et du droit". En ce début d'après-midi du samedi 19 juillet, la pétition a atteint plus de 400 000 signatures. Il s'agit d'un record pour une pétition déposée sur la plateforme de l'Assemblée.

Elle se trouve sur le site de l'Assemblée nationale, dans l'onglet "liste des pétitions" et s'appelle "Non à la Loi Duplomb - Pour la santé, la sécurité, l'intelligence collective". Pour la signer, vous devrez vous identifier avec FranceConnect.

Qu'est-ce que cette pétition peut changer ?

Cette pétition ne permettra pas directement d'abroger la loi Duplomb, mais pourrait mener à des avancées. En effet, "les pétitions ayant recueilli au moins 100 000 signatures sont mises en ligne sur le site de l'Assemblée nationale pour plus de visibilité", peut-on y lire. Ces 100 000 signatures ont été recueillies en à peine quelques jours. "La Conférence des présidents de l'Assemblée nationale peut également décider d'organiser un débat en séance publique sur une pétition ayant recueilli au moins 500 000 signatures, issues d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer." Un débat pourrait donc être mené si les 500 000 signatures sont atteintes, ce qui ne devrait pas tarder à être le cas. Mais aucun vote ne pourra avoir lieu après ce débat, ce qui fait que la loi ne pourra pas être abrogée après la séance.

L'intérêt de cette pétition est donc hautement symbolique. C'est tout d'abord la deuxième à avoir dépassé les 100 000 signatures à l'Assemblée, signe de l'intérêt accru des Français sur le sujet. Cela pourrait enfin donner du poids au recours du Conseil constitutionnel déposé par les députés du NFP. Seul ce recours pourrait empêcher une entrée en vigueur de la loi Duplomb, uniquement si le Conseil juge que cette loi ne respecte pas la Constitution.