Loi Duplomb : qui sont les députés qui ont voté pour et ceux qui ont voté contre ?

La loi Duplomb visant à lever les contraintes pesant sur l'exercice du métier d'agriculteur a été adoptée à 316 voix contre 223 à l'Assemblée nationale le 8 juillet. Quels députés ont soutenu le texte ?

La loi Duplomb divisait avant son adoption par le Parlement et elle continue de faire réagir. La proposition de loi visant à lever les contraintes pesant sur l'exercice du métier d'agriculteur a eu un chemin législatif hors du commun et a pu être adoptée à l'Assemblée nationale le 8 juillet dernier grâce à une manœuvre politique de groupe du socle commun.

Alors que les élus de gauche avaient multiplié les amendements pour tenter de modifier le texte - notamment la réintroduction dérogatoire de plusieurs pesticides de la famille des néonicotinoïdes, l'autorisation de construire de nouvelles retenues d'eau ou les simplifications concernant l'élevage intensif -, la droite auteure de la proposition de loi avait déposé une motion de rejet pour envoyer le texte en commission mixte paritaire et éviter le débat à l'Assemblée. En commission, les élus du centre et de la droite se sont entendus sur la version qui a été adoptée avec 316 voix pour, 223 contre et 25 abstentions.

Le détail des votes pour et contre par parti

Il n'y a aucune surprise concernant les soutiens et les opposants à la loi Duplomb au sein de l'hémicycle. Tous les députés de gauche, qu'ils soient insoumis, communistes, écologistes ou socialistes, ont voté contre la proposition de loi. Seul un député socialiste n'a pas participé au vote. La gauche représente donc 191 voix sur les 223 votes contre le texte.

A contrario, toutes les autres forces allant du centre jusqu'à l'extrême droite ont majoritairement voté en faveur de la loi Duplomb. Les députés du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, ceux du socle commun (Ensemble pour la République, Mouvement Démocrate, Horizons et Les Républicains), mais aussi ceux du Rassemblement national et de l'Union des droites pour la République ont défendu le texte. Quant aux douze élus non-inscrits, la majorité s'est montrée favorable au texte. Reste qu'aucun groupe n'a montré des votes unanimes. C'est à l'extrême droite et au sein du parti Les Républicains que les députés ont le plus soutenu la loi Duplomb avec seulement trois absentions en tout. Au sein du camp présidentiel, plusieurs élus sont allés à contre-courant et se sont opposés au texte. Voici le détail des votes :