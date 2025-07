"On sait qu'on peut être kidnappés" : l'élue LFI Emma Fourreau en route pour Gaza, le gouvernement s'agace

La présence de l'eurodéputée LFI Emma Fourreau à bord "Handala", un petit navire humanitaire en route pour Gaza, a fortement irrité la diplomatie française, et notamment Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères.

Dimanche 20 juillet, un chalutier transportant 800 kg d'aide humanitaire a quitté le sud de l'Italie en direction de Gaza. À bord du "Handala", nouveau navire du collectif "Flottille pour la Liberté", se trouvent deux députées françaises. L'eurodéputée LFI Emma Fourreau, et la députée insoumise du Val-d'Oise, Gabrielle Cathala. Leur objectif : porter assistance à la population gazaouie et attirer l'attention de la communauté internationale sur le sort réservé aux habitants de l'enclave palestinienne.

"C'est légal de livrer de l'aide humanitaire (...) Nous sommes du côté de la justice et du droit. Si nous sommes arrêtés, c'est là qu'il y a une anomalie", lâchait Emma Fourreau auprès de France 3 Normandie, en réaction aux propos du ministre français des Affaires étrangères. Ce dernier n'a pas du tout apprécié l'initiative à laquelle participent les deux femmes.

"Les conseils aux voyageurs s'appliquent à tous, y compris aux députés LFI", a lancé Jean-Noël Barrot. "Se rendre à Gaza est dangereux, strictement déconseillé, et ne peut contribuer en rien à résoudre la catastrophe humanitaire en cours sur place", poursuit-il sur X. "Les équipes de France diplomatie - déjà très mobilisées - assureront comme toujours leur mission consulaire pour gérer au mieux les conséquences de cette initiative irresponsable", conclut-il. Une position rapidement fustigée par le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard sur X : "Si vous aviez fait quelque chose pour mettre fin au génocide à Gaza, personne n'aurait besoin de mettre sa vie en danger pour briser le blocus humanitaire. S'en prendre à ceux qui le font n'effacera pas votre inaction coupable", lançait-il lundi 21 juillet.

"On compte sur Emmanuel Macron"

Pour rappel, le "Madleen" qui transportait également de l'aide humanitaire le mois dernier vers la bande de Gaza avec à son bord, l'élue LFI Rima Hassan, avait été intercepté par les autorités israéliennes. Emma Fourreau et Gabrielle Cathala s'exposent au même dénouement. Au total, 18 personnes sont à bord de l'embarcation : six Français, quatre Américains, deux Australiens, deux Espagnols, un Israélo-Américain, un Italien, un Tunisien et une Norvégienne.

L'eurodéputée française insiste sur le fait que cette "aide (est) certes symbolique, mais c'est une mission humanitaire pacifique, et il y a la volonté de garder les yeux rivés sur Gaza en cette période estivale", indique-t-elle, toujours auprès de France 3 Normandie. "On compte sur Emmanuel Macron et les chefs d'Etats qui ont des ressortissants à bord pour protéger cette traversée", poursuit-elle.

Emma Fourreau est la plus jeune eurodéputée française. À 25 ans, elle est très engagée en faveur de la cause environnementale et alerte régulièrement sur la pollution des aires marines et ses effets néfastes sur la biodiversité de manière générale. Au Parlement européen, elle est membre de la commission de l'environnement, du climat et de la sécurité alimentaire et de la commission de la pêche. Consciente des risques relatifs à la traversée du "Handala" vers Gaza, la jeune femme assure que ce n'est "rien par rapport" aux risques "qu'encourt un enfant tous les jours à Gaza". "On sait qu'on peut être kidnappés ou emprisonnés en Israël", dit-elle.