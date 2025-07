Deux maisons, deux apparts, bijoux, 5 millions sur ses comptes... La fortune de Rachida Dati est très diversifiée

Au delà de sa valeur, la fortune de la ministre de la Culture Rachida Dati apparaît comme relativement diversifiée. Immobilier, bijoux, placements... On vous en dit plus.

Après avoir été renvoyée en correctionnelle pour "corruption", "recel d'abus de pouvoir et d'abus de confiance" et "trafic d'influence passif par personne investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale (le Parlement européen, ndlr)" par des juges d'instruction parisiens, aux côtés de l'ancien patron de Renault-Nissan Carlos Ghosn, Rachida Dati sait qu'elle doit désormais faire face à une autre affaire, celle dite du "petit trésor".

En effet, dans une enquête publiée le mercredi 9 avril 2025, Libération assure que la ministre de la Justice aurait oublié de mentionner un butin d'une valeur totale estimée à 420 000 euros lors de sa déclaration de patrimoine à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP). Montres Chopard, bijoux Cartier... Chaque objet (19 au total) dépasserait les 10 000 euros. Comme tous les biens mobiliers d'une valeur supérieure à 10 000 euros doivent être déclarés, c'est là que la situation coince pour la maire du 7ème arrondissement de Paris.

Si cette somme peut paraître impressionnante, les bijoux potentiellement non déclarés par la ministre de la Culture ne sont pas l'élément principal de sa fortune qui apparaît comme extrêmement diversifiée. Toujours d'après les révélations du quotidien Libération, Rachida Dati aurait bénéficié de l'aide de son ex-compagnon - Henri Proglio, l'ancien patron d'EDF et Veolia - via une "carte bancaire (...) pour ses achats courants". Des virements réguliers de 10 000 ou 15 000 euros existeraient.

Maison au Maroc, appartement dans les Hauts-de-Seine

C'est en juin 2019 que cette tête d'affiche LR emménage avec Henri Proglio dans un luxueux appartement du 6e arrondissement de Paris de 225m2. En janvier 2024, Proglio et Dati se séparent, mais ce n'est pas le début de la fin pour la ministre de la Culture, bien au contraire. D'après sa déclaration à la HATVP, elle est propriétaire "d'un appartement dans les Hauts-de-Seine, d'une maison en indivision en Saône-et-Loire, ainsi que d'une maison et d'un appartement au Maroc". Son patrimoine financier s'élève à plus de 5,2 millions d'euros en titres, assurances-vie, comptes courants et épargne.

Désormais, la ministre encourt une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Une peine d'inéligibilité de 10 ans peut également être prononcée à son encontre, tout comme l'interdiction d'exercer une fonction publique si son oubli dans sa dernière déclaration à la HATVP venait à être vérifié. Même si nous n'en sommes pas là, une potentielle peine d'inéligibilité pourrait tout simplement la priver d'une candidature aux élections municipales de Paris en 2026.