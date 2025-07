Etat de Palestine reconnu par la France : trois changements majeurs espérés

Emmanuel Macron a annoncé la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France en septembre prochain. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Guerre, solution à deux Etats, dynamique diplomatique... On fait le point.

Dans un contexte extrêmement tendu de blocus humanitaire imposé par Israël à Gaza, Emmanuel Macron a annoncé que la France reconnaîtra l'Etat de Palestine. "J'en ferai l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain. L'urgence est aujourd'hui que cesse la guerre et que la population civile soit secourue", a déclaré le président de la République, jeudi 24 juillet. L'arrêt rapide de la guerre est certainement le premier objectif de l'annonce du chef de l'Etat français, et le premier changement que pourrait engendrer la reconnaissance d'un Etat de Palestine.

En matière de droit international, la Palestine est déjà considérée comme un Etat. Comme le rappelait la docteure en droit international public, chercheuse associée du Centre Thucydide (université Paris-Panthéon-Assas) et à l'Institut français pour le Proche-Orient à Jérusalem, Insaf Rezagui, en 2024 sur France Culture, un Etat repose sur quatre critères précis : disposer d'un gouvernement, d'un territoire, d'une population et de la capacité à entrer en relation avec la société internationale, des Etats et des organisations internationales. Pour le dernier point, cela dépendra sûrement d'une reconnaissance comme Etat.

Mais en réalité, l'Etat de Palestine n'a pas vraiment besoin d'être reconnu par le monde entier pour exister. "La reconnaissance ou la non-reconnaissance d'un Etat est sans effet sur ses droits et ses obligations internationales". En revanche, "en pratique, tant qu'un Etat n'est pas reconnu, il est peu probable que ses droits soient respectés", explique Romain Le Bœuf, professeur de droit international à l'Université d'Aix-Marseille, chez Télérama. Voilà pourquoi la déclaration d'Emmanuel Macron revêt une importance capitale. Juridiquement, la Palestine est reconnue "comme un membre observateur de l'ONU et fait partie des organisations internationales", précise Frédérique Schillo, historienne, au micro de France Info. Elle est par exemple membre de la Cour pénale internationale depuis 2015.

Un nouveau pas vers la solution à deux Etats

La reconnaissance d'un Etat de Palestine pourrait être un moyen de redonner de l'allant à une option (la seule pour certains) en vue de la paix : la solution à deux Etats. C'est "le seul moyen de redonner espoir au processus de paix (...) Lorsqu'on parle d'une solution à deux Etats comme seule alternative à la guerre, il faut qu'il y ait deux Etats", assure Johann Soufi, avocat et ancien chef du bureau juridique de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à Gaza, auprès de France 24. Là est le deuxième changement majeur inhérent à la reconnaissance d'un Etat de Palestine. Selon Emmanuel Macron, "il faut enfin bâtir l'Etat de Palestine, assurer sa viabilité et permettre qu'en acceptant sa démilitarisation et en reconnaissant pleinement Israël, il participe à la sécurité de tous au Proche-Orient". Il explique que cela permettra de mettre fin à la guerre, et "que la population civile soit secourue".

De plus, ce geste plus que symbolique de la part de la France "pourrait entraîner une dynamique diplomatique avec d'autres Etats" en Occident, fait remarquer l'historienne Frédérique Schillo. "Cela donnerait de la légitimité aux Palestiniens dans le jeu des négociations avec Israël", poursuit-elle chez France Info. En ce sens, cela pourrait également permettre de "pacifier les militants pro-palestiniens en Europe en essayant de donner une perspective autre que la destruction de la bande de Gaza", ajoute la sociologue à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, Sylvaine Bulle

Un timing "très intéressant", la France chef de file en Occident ?

En annonçant l'officialisation de la reconnaissance d'un Etat palestinien en septembre prochain, Emmanuel Macron souhaite voir d'autres pays européens ou occidentaux suivre cet exemple. D'autant que plusieurs pays dont la France, le Royaume-Uni et le Canada s'étaient dits favorables à une solution à deux Etats dans un courrier commun il y a quelque mois. La décision française intervient d'ailleurs quelques heures avant un entretien téléphonique d'urgence entre Paris, Londres et Berlin pour évoquer la situation à Gaza. La dynamique que pourrait créer la France en entraînant dans son sillage d'autres pays, constitue le troisième changement potentiel majeur que pourrait entraîner la reconnaissance d'un Etat de Palestine.

Justement, le timing de l'annonce du président français est "très intéressant", selon Jasmine El-Gamal, spécialiste de la politique internationale et ancienne conseillère du Pentagone au Moyen-Orient. Elle assure que cela montre que la solution à deux Etats "n'est pas une blague", "encourage les autres" pays membres des Nations Unis à se joindre à cette solution et "fait pression sur le Royaume-Uni pour qu'il fasse de même, puisque le Premier ministre Starmer traîne les pieds (malgré la pression de son propre parti)". En effet, le Royaume-Uni serait prêt à reconnaître l'Etat palestinien sous certaines conditions, mais l'Allemagne se montre plus réfractaire et estime qu'une telle décision enverrait un "mauvais signal" à l'heure actuelle.

La France est le 148e pays à reconnaître un Etat palestinien, mais elle est la première nation membre du G7 et du conseil de sécurité permanent des Nations-Unies à prendre une telle décision. De son côté, le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, salue une "victoire morale", mais regrette que cette décision n'ait pas d'effet immédiat. "Pourquoi en septembre et pas maintenant ? Et l'embargo sur les armes ? Et la rupture de l'accord de coopération ? Nous voulons l'arrêt immédiat du génocide. Nous voulons un engagement clair et immédiat contre le crime", lance-t-il sur X. "Mieux vaut tard que jamais", ajoute enfin la secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier.