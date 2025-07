La décision forte de Paris contre les "actes de terrorisme" des colons israéliens en Cisjordanie occupée

Après le meurtre d'un Palestinien par des colons israéliens en Cisjordanie occupée, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé des "actes de terrorisme".

Depuis 1967 et l'occupation du territoire palestinien, des colonies israéliennes se construisent malgré leur caractère illégal au regard du droit international. Des avancées territoriales souvent violentes, qui se sont accélérées ces dernières années. Près d'un demi-million d'Israéliens sont installés dans des colonies en Cisjordanie. Et pour la première fois, la France a qualifié les violences de colons israéliens en Cisjordanie d'"actes de terrorisme". Cela intervient après le meurtre d'Odeh Hathalin, collaborateur d'un journaliste d'investigation israélien.

"La France condamne ce meurtre avec la plus grande fermeté ainsi que toutes les violences délibérées perpétrées par des colons extrémistes à l'encontre de la population palestinienne qui se multiplient à travers la Cisjordanie", a déclaré mardi 29 juillet le Quai d'Orsay dans un communiqué. Et d'ajouter : "Ces violences sont des actes de terrorisme".

Le ministère des Affaires étrangères "réitère sa condamnation totale de la colonisation", qui a fait "plus de 30 morts depuis le début de l'année 2022". Il estime que les "autorités israéliennes doivent prendre leurs responsabilités et sanctionner immédiatement les auteurs de ces violences", qui pour l'instant agissent "en toute impunité".

"Ils ne sont rien d'autre que des criminels"

"La violence des colons est en hausse : en 2025, [ils] ont blessé plus de 220 Palestiniens – 44 par mois –, le niveau le plus élevé depuis vingt ans", a déploré l'OCHA, l'agence humanitaire des Nations unies, le 29 mai dernier. Selon Le Monde, des incidents impliquant des colons (destruction de biens, mise à feu de champs et d'oliveraies) sont signalés chaque jour.

Lundi, l'Autorité palestinienne a annoncé qu'un militant anti-occupation a été abattu par des colons, et qu'une attaque était survenue contre le village chrétien palestinien de Taybeh, dans le centre de la Cisjordanie occupée. Après cette dernière attaque, l'ambassadeur allemand en Israël a dénoncé des "colons extrémistes" qui prétendent "que Dieu leur a donné cette terre". "Mais ils ne sont rien d'autre que des criminels."

Fin mai, Israël a légalisé 22 colonies sur le territoire palestinien, renforçant le soutien du gouvernement de Benyamin Netanyahou à ces actions illégales. "Le peuple juif a un droit exclusif et inaliénable sur toutes les parties de la Terre d'Israël. Le gouvernement encouragera et développera la colonisation de toutes les parties de la Terre d'Israël – en Galilée, dans le Néguev, dans le Golan, en Judée et en Samarie", avait également déclaré le Premier ministre fin 2022.