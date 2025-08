Les Écologistes appellent Emmanuel Macron à être à "l'initiative d'une coalition" pour "mettre fin au drame humanitaire" à Gaza

Fin du blocus humanitaire, déploiement de la Marine nationale et avancer la date de la reconnaissance de l'État de Palestine. Les Écologistes ont appelé Emmanuel Macron à mettre fin à "l'inaction".

Les Écologistes frappent du poing sur la table. Dans la Tribune dimanche, Marine Tondelier (secrétaire nationale des Écologistes), Cyrielle Chatelain (députée Écologiste), Guillaume Gontard (sénateur Écologiste), David Cormand (eurodéputé écologiste) et Aïssa Ghalmi (secrétaire national adjoint) appellent Emmanuel Macron à agir face à la situation humanitaire à Gaza. L'enclave est menacée de "famine généralisée", selon l'ONU, malgré sa réouverture partielle à l'aide humanitaire.

"La France doit être le moteur d'une coalition internationale pour lever le blocus humanitaire", écrivent les écologistes, suivi d'une liste de demandes concrètes faites au président : "Nous demandons qu'au regard de l'urgence et de la gravité de la situation, des navires de la Marine nationale soient déployés sans attendre sur les côtes de Gaza dans le but d'apporter des vivres, des médicaments, produits de première nécessité." Pour rappel, la France avait envoyé en novembre 2023 deux porte-hélicoptères amphibies, le Tonnerre et le Dixmude, afin de soulager les hôpitaux de Gaza. Ils demandent aussi à Emmanuel Macron d'"assumer d'être à l'initiative d'une coalition à même de mettre fin au drame humanitaire. Assumez de demander des sanctions contre le gouvernement israélien, d'arrêter la livraison d'armes et d'exiger l'arrêt de l'accord d'association de l'Europe avec Israël". Enfin, ils estiment que le président ne devrait pas attendre le mois de septembre pour reconnaître l'État de Palestine.

La France, moteur de changement pour Gaza ?

Mais rien ne garanti que les demandes des Écologistes, même si elles étaient appliquées par Emmanuel Macron, seraient moteur de changement. En effet, l'annonce du président de reconnaître l'État de Palestine a été plutôt bien accueillie pour les défenseurs de la solution dite "à deux États", mais Donald Trump a assuré que cela "ne changera rien". Une déclaration qui semble se vérifier après que la France a lancé un appel au monde afin de reconnaître l'État de Palestine. Celle-ci n'a été signée que par 15 pays, dont la France, alors qu'ils sont 147 à reconnaitre la Palestine dans le monde.

Les Écologistes signataires assurent au président : "Si vous n'agissez pas, vous êtes complice. Complice du génocide, des enfants affamés, des milliers de morts faute de soins, d'un peuple massacré. Votre inaction restera dans l'histoire." Cette semaine, la France a organisé, avec la Jordanie, le largage de 40 tonnes d'aide humanitaire par avion sur l'enclave palestinienne. Mais les Écologistes, comme d'autres formations politiques et ONG, jugent cette méthode "peu efficace et dangereuse".

Cela fait maintenant douze mois qu'une guerre est en cours à Gaza, après l'attaque sanglante du 7 octobre 2023 du Hamas sur Israël. Aujourd'hui, l'ONU craint une " famine généralisée " à Gaza, dont les habitants dépendent totalement de l'aide humanitaire, encore difficile à acheminer.