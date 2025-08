Pourquoi Michel Barnier demande à Rachida Dati de ne pas se "tromper d'élection"

Les deux Républicains se sont affrontés pour savoir qui se présenterait à la législative partielle de Paris à la rentrée. C'est Michel Barnier qui a gagné, mais Rachida Dati veut tout de même se présenter.

Rachida Dati à l'Hôtel de Ville et Michel Barnier à l'Assemblée nationale. Cette solution est celle qui a été choisie par Les Républicains, mais l'actuelle maire du VIIe arrondissement de la capitale ne l'entend pas de cette oreille. Alors que l'ancien Premier ministre a été choisi par ses pairs pour représenter Les Républicains à la législative partielle de la 2e circonscription de Paris, Rachida Dati n'en démord pas, elle se présentera "quoi qu'il arrive".

Il faut dire que l'objectif de Rachida Dati est Paris et elle se sent menacée par le Savoyard. En effet, alors qu'elle est renvoyée en procès pour corruption et trafic d'influence, risquant l'inéligibilité qui l'empêcherait de se présenter l'année prochaine aux municipales, elle craint que Michel Barnier vienne prendre sa place. Il commencerait par la législative pour asseoir sa légitimité d'élu parisien avant de se lancer dans la course à l'Hôtel de Ville.

Michel Barnier se défend de viser la mairie

Alors, Michel Barnier tente d'apaiser les tensions et de rassurer son ancienne ministre. Il assure qu'elle a "une ambition légitime" pour la mairie de la capitale, mais ne doit "pas se tromper" d'élection. "Je ne suis pas candidat à autre chose qu'à la députation", insiste-t-il auprès de la Tribune Dimanche. "Rachida Dati le sait. Je lui ai dit et je l'ai même écrit aux adhérents Les Républicains", poursuit l'éphémère locataire de Matignon, "il n'y a aucune ambiguïté là-dessus".

Ces arguments risquent de ne pas être suffisants pour convaincre Rachida Dati, qui semble déterminée à poursuivre dans cette voie vers l'Assemblée nationale. Les Républicains ne désespèrent cependant pas de trouver une solution. La présidente de la fédération de Paris, Agnès Evren, est chargée de discuter avec Rachida Dati pour trouver un accord "d'ici à la rentrée".