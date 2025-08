La réunion de la dernière chance entre Washington et Moscou sur l'Ukraine ? Trump menace de passer à l'action

Donald Trump a lancé un ultimatum à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Dans un contexte d'escalade entre les deux pays, l'émissaire américain Steve Witkoff doit se rendre en Russie dans la semaine.

Steve Witkoff, émissaire américain de Donald Trump, doit se rendre en Russie, mercredi ou jeudi, a confirmé le président des États-Unis, dimanche 3 août. Les deux pays sont en pleine escalade après que Donald Trump a lancé un ultimatum à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. La date de cet ultimatum a été fixée au vendredi 8 août, soit au lendemain de cette rencontre. En réponse à cette visite annoncée, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a assuré : "nous sommes toujours heureux de voir M. Witkoff à Moscou et toujours ravis d'être en contact avec lui. Nous pensons que ces contacts sont importants, constructifs et utiles". Il a ajouté qu'une rencontre avec Vladimir Poutine n'était "pas exclue", a rapporté le Huffington Post.

L'envoi de Steve Witkoff en Russie intervient après une escalade entre Moscou et Washington. Donald Trump a ainsi ordonné le déploiement de deux sous-marins nucléaires, vendredi 1er août, après des propos "provocateurs" de l'ancien président russe Dmitri Medvedev. Le président des États-Unis a déclaré dimanche que les deux sous-marins étaient arrivés "dans la région", sans préciser le lieu exact de leur déploiement. Il n'a pas non plus détaillé s'il s'agissait de sous-marins équipés d'ogives nucléaires. Sur ce point, Dmitri Peskov a affirmé que "tout le monde doit faire preuve d'une grande prudence dans ses déclarations sur le nucléaire".

Le dialogue entre Washington et Moscou n'est pas rétabli

Lundi 28 juillet, Donald Trump avait donné dix jours à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine, sous peine de nouvelles sanctions. Il a notamment menacé d'appliquer des "droits de douane secondaires" aux pays qui continuent de faire du commerce avec la Russie, comme la Chine ou l'Inde. Lors de sa visite, Steve Witkoff demandera de "conclure un accord pour que les gens cessent d'être tués", a expliqué le président des États-Unis. L'émissaire américain a déjà rencontré Vladimir Poutine plusieurs fois, mais le dialogue entre le Kremlin et Washington n'a pas été rétabli.

L'offensive russe en Ukraine se poursuit. Le président russe rejette les appels au cessez-le-feu et a affirmé vendredi 1er août qu'il souhaite la paix. Toutefois, ses exigences pour mettre fin à la guerre sont toujours les mêmes, a rappelé Libération. Il demande que l'Ukraine lui cède quatre régions ukrainiennes que l'armée russe contrôle partiellement (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia, Kherson), ainsi que la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée en 2014. La Russie souhaite également que l'Ukraine renonce aux livraisons d'armes occidentales et à une adhésion à l'OTAN. De son côté, Kiev demande le retrait des troupes russes et des garanties de sécurité occidentale, dont la poursuite des livraisons d'armes et le déploiement d'un contingent européen.