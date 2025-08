Cette distinction obtenue par Mère Teresa et Barack Obama fait enrager Trump, il la veut à tout prix

Depuis plusieurs mois, Donald Trump répète qu'il mériterait de recevoir le prix Nobel de la paix, au regard de son action sur la scène internationale. Mais le président américain a-t-il ses chances ?

Le prix Nobel de la paix est devenu la nouvelle obsession de Donald Trump, au point que la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a lancé, jeudi 31 juillet, qu'il était "plus que temps que Donald Trump reçoive le prix Nobel de la paix". Elle a souligné que depuis son retour au pouvoir en janvier, le président des États-Unis avait participé à la conclusion "d'un cessez-le-feu ou accord de paix par mois", a rapporté France 24. La porte-parole de la Maison-Blanche a pris pour exemple des médiations entre l'Inde et le Pakistan, le Cambodge et la Thaïlande, l'Égypte et l'Éthiopie, le Rwanda et la République démocratique du Congo, la Serbie et le Kosovo.

Donald Trump a été nommé pour le prix Nobel de la paix par le Pakistan, mais aussi par le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou. L'annonce du prix Nobel de la paix 2025 aura lieu le 10 octobre, avant une cérémonie de remise de prix le 10 décembre à Oslo, en Norvège. Le nom du président des États-Unis a été soumis par la professeure de droit Anat Alon-Beck aux cinq personnalités composant le comité, désignées par le Parlement norvégien. Cette professeure de droit a estimé que Donald Trump avait fait preuve d'une "extraordinaire autorité" et d'un "talent stratégique" pour "promouvoir la paix et assurer la libération des otages" retenus à Gaza.

"Ils ne le donnent qu'aux gens de gauche"

"Quoi que je fasse, je n'aurai pas le prix Nobel", a regretté le président américain sur son réseau Truth Social au mois de juin. Devant le Premier ministre israélien, il avait déjà dit, quelques mois plus tôt, "je le mérite, mais ils ne me le donneront jamais". "Ils ne me le donneront pas, parce qu'ils ne le donnent qu'aux gens de gauche", avait-il ajouté, selon des propos rapportés par TF1 info. Celui qui se présente comme le grand opposant à Barack Obama espère concurrencer l'ancien président démocrate, qui avait remporté le prix Nobel de la paix en 2009.

Les présidents des États-Unis Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson et Jimmy Carter l'ont déjà reçu dans le passé. Certains sites de paris donnent Donald Trump en deuxième position pour décrocher le prix Nobel de la paix, derrière Ioulia Navalnaïa, veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny. Au total, 388 nominations ont été recensées pour le prix Nobel de la paix 2025. Elles sont réparties entre 244 personnes et 94 organisations, a indiqué l'institut Nobel.