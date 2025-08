Bayrou lance son propre podcast sur Youtube, que peut-il annoncer ?

François Bayrou inaugure ce mardi 5 août son podcast sur Youtube pour "parler en direct avec les Français" du budget 2026. Dans un deuxième temps, les internautes pourront poser des questions au Premier ministre.

François Bayrou prend rendez-vous avec les Français, et n'en a pas terminé avec le budget 2026 (loin de là). Pas de vacances pour le Premier ministre. En effet, pour tenter d'expliquer des choix largement décriés présentés à la mi-juillet sur les orientations budgétaires du gouvernement en place, l'exécutif entend bien innover : le locataire de Matignon lance son propre podcast sur Youtube. Le premier épisode de "Direct FB", de son petit nom, sera diffusé sur la plateforme en ligne ce mardi 5 août 2025, à 17 heures. Il sera consacré au cadre général et à la nécessité de désendetter le pays, selon les informations du Parisien.

Ce podcast, sous la forme d'une série sera composé d'épisodes quotidiens, évoquant différentes thématiques autour du budget 2026. Dès la semaine prochaine, le format va évoluer. Les internautes pourront lui adresser des questions auxquelles le Béarnais pourra "répondre en différé", assure le quotidien francilien. Voilà donc la technique de François Bayrou, du moins, une tentative, pour tenter d'expliquer sa méthode de redressement des comptes publics, alors que la France compte bien tenir son objectif affiché de 43 milliards d'euros pour l'an prochain.

Un été studieux pour le Premier ministre

Une question doit sûrement vous brûler les lèvres : pourquoi François Bayrou s'essaye-t-il à cet exercice ? Pourquoi sur Youtube ? "C'est un moment si crucial que je ressens le besoin de parler en direct avec les Français. Pour que chacun d'entre eux, personnellement, se forge une opinion", confie-t-il au Parisien. Effectivement, ce dernier entend - comme il l'a promis lors de ses annonces du 15 juillet dernier - "arrêter l'augmentation de la dette en quatre ans" et "atteindre 2,8% du PIB en 2029", entre autres.

"Je n'ai pas l'impression que la classe politique soit, sauf exception, sur le point d'assumer cette responsabilité. Mais les Français, peut-être. Et comme on a tout le mois d'août et le début du mois de septembre, on a là une période de temps qui peut être utile à une telle prise de conscience", poursuit le Palois dans les colonnes du journal francilien.

La nouvelle stratégie de communication de François Bayrou ne fera sûrement pas bouger les oppositions quant à leurs menaces de censure. Peut-il renouer avec le peuple, alors que sa cote de popularité est au plus bas et que 72 % des Français estiment que les efforts réclamés par le gouvernement ne sont pas "équitablement" répartis, selon un sondage de l'Ifop ? Réponse dans les prochains jours, après avoir visionné les premiers épisodes du nouveau podcast de l'été, "FB Direct".