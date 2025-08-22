Ce sujet hautement inflammable remis sur la table par Attal divise la macronie

Selon l'entourage de l'ancien Premier ministre, Gabriel Attal souhaiterait défendre le projet d'une gestation pour autrui (GPA) éthique en France. Une idée rejetée par Emmanuel Macron.

Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance, souhaite que le parti présidentiel travaille sur une potentielle légalisation de la gestation pour autrui (GPA), ont appris plusieurs médias jeudi 21 août. Ainsi, la GPA sera l'objet d'une nouvelle convention thématique lancée dès cet été, a indiqué BFM TV. Des médecins et des experts devraient être consultés avant que des conclusions soient rendues par le parti dès l'automne. Plusieurs opposants à la GPA dénoncent une "marchandisation du corps", mais l'entourage de l'ancien Premier ministre défend une "GPA éthique", qui serait donc encadrée concernant la rémunération des mères porteuses.

Un membre de l'entourage de Gabriel Attal a précisé que "67% des couples ayant recours à la GPA sont des couples hétérosexuels : c'est avant tout une mesure de natalité". En portant ce projet, Gabriel Attal défend aussi une égalité des droits, a indiqué Paris Match. Il souhaite que la question du financement soit "centrale" dans cette réflexion, avec l'assurance d'un consentement, sans bénéfice financier substantiel, ni transaction directe entre la mère porteuse et les futurs parents.

Un sujet de conflit avec Emmanuel Macron

En mai 2024, Emmanuel Macron avait indiqué que la GPA n'était "pas compatible avec la dignité des femmes, c'est une forme de marchandisation de leur corps." Au sein du gouvernement de François Bayrou, plusieurs autres personnalités politiques sont opposées à la GPA, comme le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. En 2024, il avait déposé une proposition pour "lutter contre le recours à une mère porteuse". Avec ce sujet, Gabriel Attal pourrait vouloir se démarquer d'Emmanuel Macron, mais aussi de la droite, en vue de l'élection présidentielle de 2027.

BFM TV a rappelé que le 5 juillet, lors du meeting des Jeunes avec Macron, au cours duquel il s'était presque déclaré candidat pour 2027, Gabriel Attal avait déjà évoqué le sujet de la gestation pour autrui. Jeudi 21 août, son entourage a argumenté qu'il souhaitait "parler des situations des nouvelles familles, des mères seules, des mères célibataires. Personne ne se préoccupe de leur sort, ni LR, ni l'extrême droite… On doit aller sur la question de la légalisation GPA".