Budget 2026 : quelles annonces pourrait faire François Bayrou lundi à la presse ?

Matignon a annoncé que le chef du gouvernement, François Bayrou, tiendra une conférence de presse lundi 25 août. Il y évoquera notamment le budget et la rentrée politique.

L'annonce a été faite ce samedi 23 août… François Bayrou, Premier ministre français, tiendra une conférence de presse ce lundi, a annoncé Matignon. Le média BFMTV précise que le chef du gouvernement évoquera la rentrée politique avec des sujets comme celui du budget 2026, qui a fait l'objet d'appels à bloquer le pays le 10 septembre prochain. François Bayrou est en effet menacé d'une motion de censure depuis la mi-juillet, moment où il a présenté le plan d'orientations budgétaires prévoyant près de 44 milliards d'euros d'économies pour l'an prochain.

Au-delà de l'annonce, la question se pose de ce que pourrait annoncer le Premier ministre lors de cette prochaine conférence de presse. Sur les réseaux sociaux ce vendredi, dans le septième épisode de ses vidéos en direct sur YouTube visant à convaincre les internautes français du bien-fondé de son programme budgétaire, François Bayrou est revenu sur plusieurs propositions transmises par les Français via l'application gouvernementale Agora, comme le rapporte le journal Le Figaro.

Parmi les suggestions citoyennes qui ont retenu l'attention du chef du gouvernement, il y a celle de s'attaquer aux "privilèges" ou aux "avantages des responsables politiques, des parlementaires ou des membres du gouvernement", a expliqué François Bayrou. "Je prends très au sérieux cette question parce qu'elle signifie qu'il y a un soupçon. Les Français, pour beaucoup d'entre eux, en sont venus à penser que les politiques s'en mettaient plein les poches, qu'ils profitaient de la situation, que c'était une gabegie d'argent public. Il faut éclaircir tout ça", a exprimé François Bayrou. Alors, pourrait-il faire une annonce dans ce sens lundi ?

Relancer les concertations

En parallèle de la conférence de presse, le gouvernement doit également relancer les concertations ce lundi avec les partenaires sociaux d'abord. Puis, il lui faudra discuter avec les forces politiques représentées au Parlement. Lundi, la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, doit également recevoir les organisations syndicales et patronales. Il s'agira de négocier sur la "modernisation du marché du travail" et la "qualité du travail", selon son ministère et comme le rappelle encore le média BFMTV. Ensuite, une invitation des partenaires sociaux pour négocier sur une nouvelle réforme de l'assurance chômage et sur la suppression de deux jours fériés pourrait suivre.