Gros patrimoine et gros salaire... Bayrou est-il riche (ou très riche) ?

François Bayrou a demandé un effort à "tous les Français" dans le cadre de son projet de budget 2026. Le Premier ministre, lui, dispose d'un patrimoine et d'un salaire impressionnants.

Dans son plan de redressement des finances, de réduction de la dette et dans le cadre du budget 2026, François Bayrou prévoit d'économiser quelque 44 milliards d'euros. Un effort colossal demandé aux Français, qui pourrait être réparti entre différentes mesures - vivement critiquées - comme la suppression de deux jours fériés, le gel des prestations sociales ou encore une année blanche qui entraînerait une hausse d'impôts.

Ce dernier tente toutefois de montrer l'exemple. Le Premier ministre a réduit de 30 % les dépenses de fonctionnement de son cabinet depuis sa nomination en décembre 2024, selon les informations de La Tribune Dimanche. Dans le détail, les frais de communication ont été réduits de 31 %, ceux de taxis de 14 %, les achats de carburant de 44 %, l'intendance de 17 % et le matériel informatique de 17 %. Une information confirmée par le quotidien Le Figaro. Pour autant, aucun rapport indépendant ne s'est encore penché sur la question, les chiffres disponibles émanent pour l'heure de Matignon.

Une rémunération mensuelle brute de 16 038 euros

Le Premier ministre bénéficie tout de même de revenus confortables et d'un impressionnant patrimoine. François Bayrou perçoit tout d'abord un salaire brut de 12 457 euros, adossé au point d'indice des fonctionnaires. Lorsque celui-ci évolue, la rémunération du chef du gouvernement est modifiée. Ajoutez à cela 373 euros d'indemnité de résidence (3 % de la rémunération brute) et 3 207 euros d'indemnité de fonction (25 % de la rémunération brute), et vous obtenez une rémunération mensuelle brute de 16 038 euros, inhérente à sa fonction de locataire de Matignon. Même s'il n'a pas renoncé à ses fonctions de maire de Pau et de président de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, il ne perçoit désormais plus de rémunération pour ces dernières.

En revanche, lors de sa prise de fonction à Matignon, le Béarnais a déclaré un patrimoine impressionnant à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). La fortune du maire de Pau comprend notamment une maison de 225 m2 d'une valeur de 500 000 euros acquise en 1978 dans les Pyrénées-Atlantiques, et un appartement d'environ 40 m2. Dans ce même département, il possède aussi plusieurs terres agricoles. Il est également propriétaire d'un bien de 50 m2, à Paris, d'une valeur de 550 000 euros.

1,3 million d'euros de patrimoine

Sur ses différents comptes bancaires et produits d'épargne, il bénéficie d'une somme de 80 000 euros. Dans sa déclaration à la HATVP, François Bayrou indique posséder quatre voitures dont une Peugeot 5008 achetée 35 000 euros en 2018. Il détient aussi un fonds de commerce dans une entreprise d'élevage de chevaux d'une valeur de 67 000 euros. Selon le dernier résultat fiscal, le résultat est négatif depuis 2019 : -18 799 euros. Il assure ne plus avoir touché la moindre somme grâce à cette activité depuis 2018, date de sa dernière rémunération la concernant : 18 220 euros. Avec un tel patrimoine, il fait partie du cercle fermé des 5 % des ménages à être millionnaires en France, selon l'Observatoire des inégalités.

Les avantages de François Bayrou - en raison de son poste de Premier ministre - ne s'arrêtent pas là. En effet, il peut bénéficier de trois logements de fonction : l'Hôtel de Matignon, à Paris, comme résidence principale, le château de Souzy-la-Briche, propriété d'Etat, utilisé comme résidence secondaire et enfin un dernier logement, réservé à l'usage personnel ou familial. Un véhicule avec chauffeur, un accès privilégié aux avions de type Falcon et aux hélicoptères de la flotte gouvernementale, une protection policière rapprochée et permanente, ainsi que l'usage gratuit de la SNCF en première classe pour tous les déplacements font aussi partie des avantages du locataire de Matignon.

Un autre avantage en nature du Premier ministre concerne une enveloppe de frais de représentation, pour les déplacements ou les réceptions. Ils sont entièrement pris en charge par l'Etat dans la limite de 150 000 euros. Enfin, lorsqu'il quittera ses fonctions, François Bayrou continuera de toucher sa rémunération pendant trois mois et pourra bénéficier d'un secrétaire rémunéré par l'Etat pendant dix ans.

Millionnaire - François Bayrou a déclaré un patrimoine total d'un peu plus de 1,3 million d'euros à la HATVP - il doit désormais faire face à la gronde des Français et des oppositions après son projet de budget 2026. La menace d'une censure qui plane sur lui depuis le début de l'été pourrait se concrétiser à l'automne, et même avant. En effet, les élus de La France insoumise (LFI) ont promis de déposer une motion de censure dès le 23 septembre prochain.