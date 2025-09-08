Bayrou face au vote de confiance, en direct : "Qu'il vienne nous chercher !", lance le PS à l'Assemblée

François Bayrou a tenu un discours de politique générale ce lundi 8 septembre, adoptant un ton grave sur l'avenir du pays. Le vote de confiance aura lieu après la prise de parole des chefs de groupe parlementaires.

En direct

16:28 - Marine Tondelier regrette un "final sans panache" de la part de François Bayrou La secrétaire nationale des Écologistes a réagi au discours de François Bayrou sur X : "Le discours que vient de prononcer François Bayrou était plus court qu’attendu. Comme s’il n’essayait même pas de se donner les moyens de convaincre. Un final sans panache".

16:24 - EELV appelle à "rompre" avec la politique et la méthode d'Emmanuel Macron Le parti EELV appelle à "rompre" avec la politique d'Emmanuel Macron, mais aussi à "rompre avec la méthode" qui consiste à ne pas tenir compte de la composition de l'Assemblée nationale et à la contourner en passant par le 49.3 cite en exemple la députée. "Le président n'a d'autre choix que d'accepter une cohabitation et de nommer un Premier ministre issu des rangs du Nouveau Front populaire. Non pas pour changer de visage, mais bien pour changer de cap" lequel remplacera la "cure d'austérité" de François Bayrou "par la justice fiscale". "Un gouvernement de gauche doit demander immédiatement le vote de confiance et renoncer au 49.3" a ajouté Cyrielle Chatelain.

16:19 - "Votre départ est un soulagement" lance EELV à Bayrou Au tour de Cyrielle Chatelain, la présidente du groupe de députés écologistes, de prendre la parole. "Votre départ est un soulagement. Il serait presque une satisfaction s'il n'était pas accompagné de l'incertitude de la suite", affirme-t-elle face à François Bayrou. "Aucun chantage, aucun discours catastrophique et aucune tournée des plateaux de télévision ne permettra de construire une stabilité politique" déclare-t-elle reconnaissance que personne "ne dispose d'une majorité".

16:15 - LR appelle à des compromis de la part du prochain gouvernement Concernant la suite et l'après-Bayrou, Laurent Wauquiez estime qu'on "ne peut pas se contenter de désigner une personnalité à Matignon sans avoir défini de programme de travail". "Aucune démocratie mature et sérieuse au monde ne fait cela", ajoute-t-il soulignant que "la situation suppose des compromis".

16:14 - Laurent Wauquiez confirme l'absence d'unanimité de LR derrière François Bayrou "La clé du sursaut français sera dans cette revalorisation du travail. Garder le social bien sûr, mais arrêter l'assistanat et revaloriser le travail" a déclaré Laurent Wauquiez estimant que LR a fait connaître ses propositions au Premier ministre lequel a donné sa parole sans la tenir. "Je ne demande jamais à mes députés de voter contre leur conscience" a ajouté le député expliquant que le Premier ministre aurait pu obtenir le vote unanime de LR s'il avait entendu les critiques sur le budget et les propositions. Laurent Wauquiez a confirmé voter la confiance "sans enthousiasme", mais a fait savoir que certains députés LR ne voteront pas la confiance. Au moins une quinzaine de députés LR, sur 49, ne devraient pas voter la confiance.

16:04 - "LFI avec Jean-Luc Mélenchon est le premier danger politique" selon Laurent Wauquiez "Il y a quelqu’un qui agit de tous les désordres parce qu’ils espèrent en profiter. Dans cette période, il y a quelqu’un qui n’attend que le chaos parce qu’il espère la révolution, c’est Jean-Luc Mélenchon" attaque Laurent Wauquiez assurant que "LFI avec Jean-Luc Mélenchon est le premier danger politique pour notre République". Le président du groupe LR rappelle que le parti LR refusera tout gouvernement comptant des ministres insoumis ou des ministres qui appliqueraient le programme du Nouveau Front populaire. "Et cela vaut évidemment pour un gouvernement socialiste qui prônerait ou porterait ce programme" a-t-il ajouté.

16:01 - "Nous enfonçons encore un peu plus notre pays dans la voie de l'instabilité" déplore LR C'est désormais Laurent Wauquiez, président du groupe Droite républicaine, qui s'exprime. "Nous enfonçons encore un peu plus notre pays dans la voie de l'instabilité", or "l'instabilité n'est jamais quelque chose que nous devons prendre à la légère". Une instabilité comparée à un "poison économique" : "Il y a dans notre pays des artisans, des commerçants, des professions libérales, des entreprises, des salariés qui, eux savent le prix que l'on paye quand on déstabilise économiquement notre pays et ses institutions."

15:57 - Les socialistes "sont prêts à gouverner" "Les socialistes prennent la responsabilité d’affirmer qu’ils sont prêts, avec la gauche et les écologistes, à gouverner et à rechercher dans un même élan la stabilité politique et la justice fiscale, sociale, territoriale" déclare Boris Vallaud. Il demande au socle commun "d'accepter le désir de changement des Français" : "Négocier, ce n'est pas capituler ni renoncer à ses espérances". "Il ne suffit pas d'être centriste pour être central", tacle-t-il à l'encontre de François Bayrou. Le socialiste ajoute que la gauche cherchera "des majorités autour de quelques priorités qui répondent à l’urgence des Français et aux attentes du pays" sans engager de 49.3."Il est temp pour le président de la République de faire son devoir au lieu de céder à son bon plaisir. Nous sommes prêts qu'il vienne nous chercher", a-t-il conclu.

15:53 - Le PS dénonce un "faux sacrifice" au détriment des Français" Le recours de François Bayrou au vote de confiance n'est pas un "acte de courage" pour le PS : "Vous vous résignez face à la difficulté, vous reculez face à la responsabilité". L'élu dénonce un "faux sacrifice" au détriment du sacrifice des Français "pour qui la vie est déjà dure" : "C’est sur leur dos, déjà courbé et las, que vous voudriez écrire votre légende. C'est une faute morale".

15:50 - Le PS ne votera pas la confiance à Bayrou qui "promet un triste destin" à la France "Emmanuel Macron n’a cessé d’abîmer le pays, d’appauvrir les pauvres, d’enrichir les riches" déclare Boris Vallaud (PS) accusant le "président battu" de nous "avoir conduit dans la situation dans laquelle nous sommes". "Monsieur le Premier ministre, vous ne ferez pas de votre défaite, une victoire". Bayrou "promet un triste destin" et le PS est "au regret de ne pas pouvoir [lui] faire confiance".

15:46 - Le discours de Bayrou est terminé, place aux groupes parlementaires Le discours de François Bayrou est terminé après un peu moins de de trois quarts d'heure. Désormais les onze groupes parlementaires vont s'exprimer devant le Premier ministre.

15:44 - "Il y a un chemin, et c'est le seul pour la France" "Nous sommes, nous le savons tous, un peuple qui s’interroge, non pas seulement sur son avenir, sur l’avenir du monde et de la planète, mais sur le chemin que l’on peut emprunter pour construire cet avenir". "Ce que dit le moment que nous vivons, c'est qu'il y a un chemin, et c'est le seul pour la France : celui de la vérité et du courage que l'on choisit ensemble", a conclu le Premier ministre.

15:42 - "La menace de la division est sur le point de l'emporter" "Les partis politiques ont un défaut fondamental, qu’a si précisément vu, y compris à son détriment, le général de Gaulle : c’est que leur logique toujours les conduit à la division". "La menace de la division est sur le point de l'emporter". "Je ne serai pas l'homme d'une telle politique". Appelant à un "soutien minimal, le Premier ministre dit "croire aux compromis, mais aux compromis qui respectent l'essentiel, qui ne se construisent pas sur l'ambiguïté" et ne pas être adepte de "l'épreuve de force".

15:38 - Bayrou regrette une volonté "de renverser ce gouvernement" "J’ai choisi de m’adresser à vous comme si le destin n’était pas écrit. Comme si la réponse de l’Assemblée nationale à l’engagement de responsabilité n’avait pas été annoncée à cors et à cris, sur tous les tons et toutes les antennes, de la part du plus grand nombre des groupes de cette Assemblée" déclare le Premier ministre qui regrette que "tous les partis politiques qui ne font pas partie du gouvernement ont annoncé leur décision de renverser ce gouvernement". Une chute "irrévocable" du gouvernement est annoncée depuis "la première minute de son existence".