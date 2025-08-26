Vote de confiance à Bayrou : la crise politique s'installe, Mélenchon vise Macron
François Bayrou qui a annoncé se soumettre à un vote de confiance le 8 septembre risque d'être poussé à la démission par l'opposition. Plus qu'une chute du gouvernement, Mélenchon appelle à la démission de Macron.
- François Bayrou a annoncé se soumettre à un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre. Il engagera la responsabilité de son gouvernement sur une question lié à la situation budgétaire de la France et la nécessité de faire des économies pour réduire la dette.
- Le Premier ministre risque d'être poussé à la démission si les votes contre la confiance au gouvernement l'emportent. Or, les élus de LFI, du PS, d'EELV, du PCF, mais aussi ceux du RN et de l'UDR ont annoncé voter contre François Bayrou. Cela revient à 330 voix "contre", face aux 210 élus du socle commun qui devraient voter "pour".
- Le possible renversement de François Bayrou entrainerait une nouvelle crise politique. Emmanuel Macron devrait nommer un nouveau Premier ministre, puis un nouveau gouvernement face à une Assemblée nationale toujours privée de majorité.
- L'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale commence à être envisagée dans différents camps. Marine Le Pen a appelé une telle mesure de ses voeux, tandis que le ministre de la Justice Gérald Darmanin et le député socialiste Boris Vallaud estiment qu'il faut s'y préparer.
- Plus que la démission du gouvernement, Jean-Luc Mélenchon appelle à une démission d'Emmanuel Macron. Il a annoncé le dépôt d'une motion de destitution contre le président de la République le 23 septembre. La "solution républicaine est que le responsable d'une crise l'assume devant les électeurs", a estime le chef de file de LFI