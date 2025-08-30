Vote de confiance : contre-budget, foire de Châlons… quel programme pour cette rentrée politique ?
Un programme chargé pour les partis politiques ce samedi 30 août 2025. Alors que le PS clôt ses universités d'été à Blois en présentant un contre-budget, Jordan Bardella est attendu dans la matinée à la foire de Châlons-en-Champagne.
- Les propositions du PS, qui s'est dit "volontaire" pour prendre la relève de François Bayrou menacé par le vote de confiance, mettront la priorité sur "l'investissement et la justice fiscale", selon Olivier Faure.
- Lundi 1er septembre, François Bayrou rencontrera les différentes forces d’opposition à Matignon. Certains partis ont déjà refusé de participer. Il donnera une interview dimanche à 18h aux quatre chaînes d’information en continu.
- Olivier Faure, premier secrétaire général du Parti socialiste, a affirmé que le PS “est volontaire” pour succéder à François Bayrou. Au dernier jour des universités d'été du parti à Blois, il se dit convaincu qu’une autre voie est possible.
- Jordan Bardella, le président du RN, insiste pour qu’Emmanuel Macron dissolve à nouveau l'Assemblée nationale. Il a l’espoir de devenir Premier ministre. Il est présent ce samedi 30 août à la foire de Châlons-en-Champagne. Il y effectuera sa rentrée politique.
10:34 -
En cas de vote de défiance, 69% des Français soutiennent une dissolution de l'Assemblée nationale en cas d'échec du vote de confiance, selon un sondage Elabe pour BFMTV. Le Premier ministre a donc neuf jours pour convaincre et éviter une crise institutionnelle. Réussira-t-il son pari ? Rien n’est moins sûr. Le Premier ministre accordera une interview dimanche 31 août à 18 heures aux quatre chaînes d'information en continu LCI, France Info, BFMTV et CNews.
09:54 - Proposition de “contre-budget” du Parti socialiste
Ce samedi 30 août, le Parti socialiste entame le dernier jour de son université d’été à Blois. Le parti se dit “volontaire” pour prendre la relève de François Bayrou, comme le rapporte BFMTV. Par ailleurs, il présentera une proposition de “contre-budget” aujourd’hui. Les propositions du PS mettront la priorité sur "l'investissement et la justice fiscale", a insisté Olivier Faure dans son discours.
29/08/25 - 22:45 - Le chancelier allemand se dit "un peu préoccupé" par la politique française
Le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé, vendredi 29 août, être "un peu préoccupé" par la situation politique en France, à quelques jours du vote de confiance le 8 septembre. Il a notamment dit craindre pour la stabilité de la zone euro, a rapporté BFM TV. "Nous suivons de très près la situation politique en France", a indiqué le chancelier allemand à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemand organisé ce vendredi.