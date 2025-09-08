Vote de confiance à Bayrou, en direct : l'heure du verdict, déjà des pistes pour l'après
François Bayrou s'exprime devant l'Assemblée nationale ce lundi 8 septembre avant le vote de confiance qui décidera de son maintien ou non à Matignon. Pendant ce temps, Emmanuel Macron réfléchit aux scénarios possibles selon le résultat du scrutin.
- A moins d'une surprise, François Bayrou et son gouvernement seront renversés ce lundi 8 septembre lors du vote de confiance prévu à l'Assemblée nationale à partir de 15 heures.
- Comment va se dérouler le vote de confiance ? A 15h, François Bayrou prendra la parole à la tribune pour une déclaration de politique générale qui s'accompagnera d'une question de confiance. Il s'exprimera sans limite de temps pour un discours évoquant, entre autres, la situation des finances publiques. Après le Premier ministre, chacun des onze groupes parlementaires pourra prendre la parole pour répondre à cette question : "Faites-vous confiance au gouvernement Bayrou pour conduire la politique de la nation ?" Le vote ne débutera qu'après ce débat.
- A quelle heure aura-t-on le résultat ? Pour voter, les députés se retireront dans les salons attenants à l’hémicycle et auront 30 minutes pour se prononcer. Ce mode de scrutin a l'avantage de réduire la durée du vote et de favoriser la participation. Les résultats seront connus à l’issue du scrutin, autour de 19 heures. Si LFI, EELV, le PS, le PCF, le RN et l'UDR tiennent leur position au moins 330 voix devraient s'opposer à François Bayrou.
- Si Bayrou chute, que se passera-t-il ensuite ? Si l’hypothèse d’un vote contre la confiance se confirme, alors François Bayrou deviendrait ainsi le premier Premier ministre sous la Ve République à tomber sur une question de confiance. Emmanuel Macron devra alors soit désigner un nouveau Premier ministre, soit dissoudre l’Assemblée nationale, ce qui ouvrirait la voie à de nouvelles élections législatives.
- Quand Macron prendra une décision pour l'après Bayrou ? Le chef de l'Etat est appelé à "aller vite" après la chute du Premier ministre, notamment à nommer un Premier ministre sous quelques jours en vue du vote du budget et des mouvements sociaux prévus pour septembre. Plus qu'une décision, Emmanuel Macron pourrait prendre la parole dans les jours suivant le vote de confiance.
09:47 - La chute du gouvernement, un "bonheur" pour Manuel Bompard
Manuel Bompard, coordinateur LFI et député des Bouches-du-Rhône, a exprimé son "bonheur" de voir le gouvernement tomber ce lundi sur Franceinfo. Il se réjouit de la chute d'un gouvernement "qui appauvrit les Français, qui avait un agenda rétrograde en matière environnementale" et estime que "pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est un soulagement".
09:21 - Le RN opposé au "parti unique" ralliant LR au PS en passant par la macronie
Alors que la question du nom du futur Premier ministre se pose, le Rassemblement national rejette l'idée d'un chef de gouvernement socialiste qu'il s'agisse d'Olivier Faure ou d'un autre. "La politique que revendique monsieur Faure, nous y sommes totalement opposés", a rappelé le député RN, Jean-Philippe Tanguy, sur BFMTV-RMC. Plus largement, le RN s'oppose à "l'UMPS" expression inventée par Marine Le Pen il y a plus d'une décennie et réutilisée pour désigner une coalition allant de LR au PS et articulée autour de la macronie. Le parti met donc en garde contre une possible censure contre tout Premier ministre qui répondrait à ce critère. "Je ne vais pas dire qu'on va censurer tout et n'importe qui (...) Mais il est extrêmement peu probable que monsieur Macron nous propose la voie d'une réforme solidaire et juste", a déclaré le député Jean-Philippe Tanguy.
09:05 - Un vote de confiance et un résultat en fin de journée
La séance extraordinaire à l'Assemblée débutera à 15 heures avec le discours de François Bayrou, mais elle pourrait débuter avec une ou plusieurs heures de discours et de débats avant le vote. Si bien que selon les estimations, le résultat du scrutin pourrait être connu à 19 heures, au plus tôt.
08:58 - Un discours de Macron après le départ de Bayrou ?
Emmanuel Macron pourrait décider de s'adresser aux Français après le départ de François Bayrou forcé par le vote de confiance. L'idée fait son chemin en coulisses, même si officiellement "rien n'est arbitré" a indiqué un conseiller à Politico. Le chef de l'Etat pourrait s'exprimer "dès le début de semaine" écrit tout de même le média bien informé pour dire "son regret que les forces partisanes n’aient pas trouvé les moyens de s’entendre". Le Parisien a aussi eu écho d'une possible prise de parole qui pourrait précéder la nomination d'un Premier ministre et avoir lieu dès le 9 septembre.
08:41 - Macron appelé à "aller vite" après la chute annoncée de Bayrou
Si la chute de François Bayrou se confirme ce lundi, la suite dépendra d'Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat devra prendre une décision quelle qu'elle soit : nommer un Premier ministre ou dissoudre l'Assemblée nationale. Il semble être plus enclin à choisir la première option, mais n'a pas précisé de délai. Nombreux sont ceux qui le poussent à faire vite et à nommer quelqu'un dans les tout prochains jours, voire dès le 9 septembre pour se préparer à la mobilisation "Bloquons tout" du 10 septembre. D'autres s'attendent à une nomination d'ici la fin de la semaine. "Il faut aller vite" a déclaré Marc Fesneau sur TF1 tant en soulignant qu'il "ne faut pas confondre vitesse et précipitation" : "C'est pas la peine de jeter en pâture un nom sans qu'on n'ait la moindre idée de la façon dont on va construire" le budget et le projet politique.
08:33 - L'issue du vote de confiance fait "peu de doute" selon un proche de Bayrou
A quelques heures du vote de confiance, François Bayrou finit de peaufiner son discours explique Marc Fesneau, ancien ministre, président du groupe Modem à l’Assemblée nationale et proche du Premier ministre sur TF1. L'élu indique que le chef du gouvernement est dans un "état d'esprit de quelqu'un qui tente d'éclairer les consciences sur le sujet de la dette et du déficit". Reste que selon Marc Fesneau, s'il faut "toujours mener le combat jusqu'au bout", il faut "être lucide" face à l'issue du vote qui ne fait que "peu de doute".
08:26 - Au moins 330 voix contre Bayrou, voire plus ?
Pour remporter le vote de confiance, François Bayrou doit remporter la majorité des voix exprimées mais pas nécessairement une majorité absolue des 574 sièges (trois sièges étant vacants). Toutes les forces d'opposition ayant prévu de voter contre lui ce qui représente au moins 330 voix, celles des quatre forces de gauche et celles de l'extrême droite. Mais les voix contre le Premier ministre pourraient être plus nombreuses si certains élus du camp présidentiel ou de LR étaient tentés de voter contre François Bayrou. Seule une poigné de députés de la coalition gouvernementale pourraient faire un tel choix, ceux ne souhaitant pas soutenir le Premier ministre ayant la possibilité de s'abstenir.
08:15 - Bayrou face aux députés et à son destin à 15 heures
François Bayrou prendra la parole à partir de 15 heures à l'Assemblée nationale pour prononcer un discours de politique générale avant de se soumettre au vote de confiance qu'il a lui-même sollicité. Le Premier ministre pourra s'exprimer sans limite de temps avant de laisser la parole à chacun des onze groupes parlementaires. Il pourra enfin répondre aux critiques avant de laisser place au vote.