Vote de confiance, en direct : Bayrou se lâche, des propos forts avant la chute inévitable
François Bayrou sait qu'il a très peu de chances de rester Premier ministre lundi. Avant le vote de confiance du 8 septembre, il multiplie les petites phrases et use d'un ton beaucoup plus franc.
- Le vote de confiance prévu le 8 septembre à l'Assemblée nationale paraît joué d'avance : la gauche et l'extrême droite ont déjà annoncé qu'elles voteront contre, ce qui condamne François Bayrou à la démission de son gouvernement.
- Ne parvenant pas à faire changer d'avis les partis d'opposition, François Bayrou a adopté un ton plus franc, gardant . " Je pense que si les Français savaient vraiment, le monde politique ne serait pas dans cette volonté d’abattre le gouvernement", a-t-il dit ce vendredi matin sur RTL, fustigeant l'attitude des partis politiques. Et d'ajouter des propos sur son avenir : "Je continuerai à mener ce combat politique. Je serai là en 2027, mais cela ne veut pas dire à l'élection présidentielle. Ce n'est pas mon plan actuel". "Je continuerai à mener ce combat politique. Je serai là en 2027, mais cela ne veut pas dire à l'élection présidentielle. Ce n'est pas mon plan actuel".
- François Bayrou considère que son choix est un geste d'abnégation. "Vous vous sacrifiez pour éviter une crise entre les élites et le peuple ?", a demandé le journaliste de RTL ce matin. "Ceci est absolument juste", a-t-il dit.
- Après la chute annoncée de François Bayrou, il faudra nommer un nouveau Premier ministre. Le scénario plaçant une personnalité de centre gauche à Matignon avec le soutien du bloc central, de Liot, de LR et du PS, semble envisagé. La liste des Premier ministrables s'allonge, mais il faudra pour le président s'assurer d'un accord large de non censure.
09:48 - "Il n'y a pas à faire semblant", dit François Bayrou
"On devrait avoir suffisamment de confiance dans les responsables politiques du pays devant une évidence aussi aveuglante", a déclaré François Bayrou ce vendredi 5 septembre sur RTL. "Vous avez un espoir pour lundi ou vous faites semblant ?", lui a demandé le journaliste. "Il n'y a pas à faire semblant. Quand vous décidez qu'un combat est vital pour votre pays, quand vous voyez et quand vous choisissez de l'affronter, il n'y a pas à faire semblant. Il y a à mener le combat", a répond le Premier ministre. "Si je vous écoute matin, midi et soir, c'est décidé, tout est réglé, les forces politiques ont décidé. Quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas de dette en France. Et aujourd'hui, comme vous savez, chaque mois, nous prenons de l'activité du pays, des richesses créées par le pays, et nous les envoyons à nos créanciers".
09:20 - François Bayrou admet un "sacrifice" pour la France
François Bayrou, qui a adopté depuis une dizaine de jours une position d'homme providentiel, revendiquant en coulisses une inspiration à la Mendès-France, considère qu'il y a une part de "sacrifice" dans sa démarche, pour éviter une crise. "Il n'y avait plus que des débats sur les mesures. On était en train de faire croire que le pouvoir voulait les ponctionner, les faire travailler. [...] Ce mouvement cherchait à faire naitre un affrontement entre les élites et le peuple". 'Vous vous sacrifiez pour ça ? Vous laissé votre place pour qu'il n'y est pas de crise entre les élites et le peuple..." avant le journaliste. "Ceci est absolument juste", a répondu François Bayrou.
François Bayrou se sacrifie-t-il pour éviter une crise entre les élites et le peuple ? "Ceci est absolument juste"— RTL France (@RTLFrance) September 5, 2025
François @bayrou, Premier ministre, invité de @ThomasSotto et @FogielMarcO dans #RTLMatin pic.twitter.com/P5cXvEbnea
04/09/25 - 23:35 - Les partis anticipent le départ de François Bayrou
À quelques jours du vote de confiance, les partis politiques envisagent déjà le départ du Premier ministre. Les Écologistes ont rassemblé une partie de la gauche, jeudi 4 septembre pour mutualiser leurs propositions en vue d'un gouvernement de gauche, a indiqué la cheffe du parti, Marine Tondelier, citée par franceinfo. Tous les partenaires de gauche étaient invités, mais La France insoumise a décliné l'invitation. Le PS, le PCF, Générations, les ex-insoumis de L'Après et Debout, le parti de François Ruffin, étaient présents.
04/09/25 - 22:20 - "Une dissolution ne résout absolument rien", selon François Bayrou
"Une dissolution ne résout absolument rien", a assuré François Bayrou, interrogé sur le plateau du 20h de France 2, jeudi 4 septembre. "On a dissous il y a un an après les élections européennes [...] Qu'est-ce qui est sorti ? Une assemblée encore plus paralysée que la précédente. Qu'est-ce qui risque de sortir d'une dissolution prochaine, une assemblée encore plus divisée", a-t-il anticipé.
04/09/25 - 21:15 - "Ce n'est pas un gouvernement qui se défile", assure François Bayrou
"Ce n'est pas un gouvernement qui se défile", assure le Premier ministre, invité du 20h de France 2 jeudi 4 septembre. "Il est impossible de conduire une politique comme celle-là si les Français ne prennent pas conscience [...] pour que les Français voient la gravité des choses, alors j'ai dit 'je mets sur la table l'avenir du gouvernement'". Le Premier ministre espère convaincre les électeurs. "S'ils sont convaincus que celui qui leur parle leur dit la vérité, alors leur prise de conscience sera entière et elle joue sur les parlementaires", affirme-t-il.
04/09/25 - 20:50 - François Bayrou ne regrette "en aucune manière" le vote de confiance
Invité du 20 Heures de France 2 jeudi 4 septembre, le Premier ministre François Bayrou a dit ne regretter "en aucune manière" le vote de confiance du 8 septembre. Il a rappelé le poids de la dette dans l'économie française et a estimé que ceci était "une question vitale". "Il ne peut pas y avoir de politique courageuse sans que le pays la soutienne", a-t-il ajouté.
04/09/25 - 19:10 - Pour le PS, il n'est pas question d'un gouvernement de coalition
Le PS veut "remplacer le gouvernement actuel par un gouvernement de gauche, avec une Première ou un Premier ministre de gauche" réaffirme Dieynaba Diop, députée des Yvelines et porte-parole du parti sur BFMTV. Selon elle, le PS n'envisage pas de former un gouvernement de coalition : "Nous ne ferons aucun gouvernement d’union républicaine, ni avec la macronie et encore moins avec Laurent Wauquiez". Ceci étant dit, le parti cherchera à construire "des majorités en allant discuter texte par texte" à l'Assemblée nationale.
04/09/25 - 17:16 - Macron et Bayrou plus impopulaires que jamais
L'exécutif s'apprêté à traverser une nouvelle crise politique qui ne va pas arranger leur image auprès de l'opinion. Depuis la dissolution et les élections législatives de 2024, la côte de popularité d'Emmanuel Macron plafonne à 27 % lorsqu'elle ne dégringole pas davantage... Le chef de l'Etat vient de battre son record d'impopularité en ce mois de septembre 2025 selon le baromètre politique réalisé par Elabe pour Les Echos. Le Premier ministre, un des plus impopulaires de la Vème République, est également au plus bas dans l'opinion politique : 12 % selon le baromètre. Une côte qui descend en flèche depuis le mois de mars.