Vote de confiance, en direct : la fin de Bayrou, mais aussi celle de Macron ?
François Bayrou continue de défendre son budget et sa place à Matignon avant le vote de confiance du 8 septembre, en vain. Les oppositions maintiennent leur décision de renverser le gouvernement. Une procédure dont le grand perdant pourrait être Emmanuel Macron.
- François Bayrou se soumettre à un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre 2025. Il engagera la responsabilité de son gouvernement sur une question liée à la situation budgétaire de la France et à la nécessité de faire des économies de près de 44 milliards d'euros pour réduire la dette.
- Le Premier ministre sera poussé à la démission si les votes contre la confiance au gouvernement sont majoritaires. Un scénario qui se précisent puisque les élus de LFI, du PS, d'EELV, du PCF, mais aussi ceux du RN et de l'UDR ont annoncé voter contre François Bayrou, soit 330 votes contre, à minima.
- Tentant de déjouer la chute annoncée du gouvernement, François Bayrou a proposé une rencontre aux chefs de parti à compter du lundi 1er septembre. Plusieurs formations ont refusé de s'y rendre comme LFI ou EELV, d'autres ont accepté l'invitation mais ont déjà prévenu qu'elles ne changeraient pas d'avis sur le vote de confiance comme le PS.
- Si c'est François Bayrou qui risque d'être démis de ses fonctions à Matignon, c'est Emmanuel Macron qui pourrait être le grand perdant. En cas de renversement, il devra nommer un nouveau Premier ministre chargé de faire voter le budget et exposé à un important risque de censure. Si aucun chef de gouvernement ne convainc, une dissolution deviendra inéluctable, mais des législatives auront peu de chances d'être favorables au chef de l'Etat déjà privé de majorité.
- Le RN, lui, multiplie les appels à un "retour aux urnes" avec "une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale" ou une "nouvelle élection présidentielle".
10:43 - "Le recours perpétuel à la dette n’est pas une solution" insiste Bayrou à Châlons-en-Champagne
Arrivé à la foire agricole de Châlons-en-Champagne, François Baryou a prononcé le discours d'inauguration. Une prise de parole encore saisie par le Premier ministre pour défendre sa vision du budget 2026 : "Le recours perpétuel à la dette n’est pas une solution". "Passer son temps à dire 'on va dépenser de l’argent pour notre vie d’aujourd’hui et c’est ceux qui viendront après qui paieront' est-ce c'est digne ? Est-ce respectueux, moral, de laisser aux travailleurs et aux enfants la charge des dépenses que le pays ne veut pas réduire ?", insiste François Bayrou qui ajoute que "le travail des Français est pompé par le remboursement de la dette" qui représente "l'esclavage des plus jeunes".
10:07 - Un rendez-vous entre Bayrou et le RN à Matignon ce mardi
Le RN a semble-t-il accepté l'invitation de François Bayrou a discuter du budget et des issues possibles avant le vote de confiance. Marine Le Pen et Jordan Bardella seront reçus à Matignon le mardi 2 septembre à 10 heures selon les informations de BFMTV et Franceinfo. Peu de chances cependant pour que les cadres de l'extrême droite changent d'avis concernant le vote de confiance au Premier ministre.
09:31 - La vice-présidente d'Horizons estime qu'il "faut une dissolution"
"Changer de Premier ministre ne changera rien" face à la crise politique estime Christelle Morançais, vice-présidente d'Horizons dans une interview à l'Opinion. La présidente du conseil régional des Pays de la Loire estime qu’il "faut une nouvelle dissolution". Une position plus tranchée que celle d'Edouard Philippe, chef du parti Horizons, qui jugeait plus tôt dans la semaine une "dissolution inéluctable" sans pour autant dire la souhaiter.
09:14 - La gauche doit prendre la place de Macron selon Clémentine Autain
La députée de gauche Clémentine Autain appelle, elle aussi, à la fin anticipée du mandat présidentiel d'Emmanuel Macron. "Le plus vite s'arrête le règne brutal et injuste d'Emmanuel Macron, le plus vite je serai heureuse", a déclaré l'élue siégeant dans le groupe écologiste après avoir quitté LFI sur Franceinfo : "J'aimerais qu'à gauche on se mette en situation de mettre fin à se règne et de prendre la place. C'est par la mobilisation sociale que le président peut être contraint à la démission. Nous traversons une crise de régime important", a-t-elle ajouté.
08:56 - Une prise de parole de Bayrou attendue autour de midi
En dépit des discours de l'opposition qui juge pour acquis la chute de François Bayrou, le Premier ministre poursuit ses déplacements et ses prises de parole pour défendre son budget. Il se rend à la foire de Châlons ce vendredi et doit y prendre la parole autour de 12 heures après l'inauguration de l'évènement qui se tient dans la Marne.
08:44 - Eric Coquerel ne voit "pas d'autres solutions" que la démission d'Emmanuel Macron
Le sort de François Bayrou est scellé selon l'élu insoumis Eric Coquerel, mais c'est n'est pas le coeur du sujet a-t-il déclaré sur TF1 : "Monsieur Bayrou c'est un fusible, mais maintenant il faut en finir avec cette période d'instabilité. Je ne vois pas d'autres solutions pour régler le problème démocratique et politique" que la démission d'Emmanuel Macron. Questionné sur la légitimité à demander la démission d'un chef d'Etat en plein milieu d'un mandat, le député a rappelé que "dans le passé, il y a eu des présidents de la République qui, à [son] avis, étaient plus honorables que Monsieur Macron et respectueux de l'intérêt général qui ont organisé leur départ à un moment donné où ils estimaient qu'ils n'avaient plus l'appui des Français. Et l'insoumis d'ajouter : "Macron devrait réfléchir pour l'intérêt du pays".
Sur une démission d'Emmanuel Macron : "Je ne vois pas d'autre solution pour régler le problème démocratique et politique (...)M. Macron devrait réfléchir pour l'intérêt du pays(...) Le meilleur service à rendre c'est la démission si on n'obtient pas la destitution", @ericcoquerel pic.twitter.com/VWoORYKf6b— TF1Info (@TF1Info) August 29, 2025
08:30 - "La macronisme, c'est fini !" assure Marine Tondelier
La chute du gouvernement Bayrou signe aussi l'échec d'Emmanuel Macron pour le parti Ecologiste. "La macronisme, c'est fini" a d'ailleurs assuré Marine Tondelier ce vendredi sur France 2. Après deux ministres issus du bloc central ou de la droite - Michel Barnier et François Bayrou - en contradiction avec les résultats des législatives 2024, Marine Tondelier "ne [voit] pas comment Emmanuel Macron aurait le culot de nommer une troisième fois quelqu’un de son camp". Les cadres du parti écologiste ne comptent même pas rencontrer François Bayrou lors de rendez-vous prévus à partir de lundi. "La situation est suffisamment grave pour ne pas perdre de temps avec un Premier ministre qui sait déjà qu'il ne sera plus là le 8 septembre au soir", ont écrit les Écologistes dans un communiqué.
28/08/25 - 23:10 - Le budget pourra-t-il être examiné à temps malgré le vote de confiance ?
Avec le vote de confiance du gouvernement Bayrou le 8 septembre, le débat budgétaire pourrait être retardé. Le ministre de l’Économie, Éric Lombard, a affirmé, vendredi 28 août qu'il était "convaincu qu’on aurait dans les délais un budget pour 2026", a rapporté Public Sénat. L'examen des deux textes budgétaires font l'objet d'une procédure très encadré par la constitution et la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Le projet de loi de finances de l’année doit être déposé à l’Assemblée nationale au plus tard le premier mardi du mois d’octobre soit, cette année, le 7 octobre.