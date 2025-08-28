L'étonnante facture du RN qui demande des "remboursements" pour des membres du parti

Le gendarme financier des élections a retoqué les frais de transport et de déplacement de neuf candidats du RN aux dernières législatives. Ils ont tenté de se faire rembourser par l'Etat plus de 73 000 euros.

Le Rassemblement national à nouveau épinglé. Neuf candidats du parti à la flamme ont déclaré des frais kilométriques relativement élevés lors de la campagne pour les dernières élections législatives. En effet, ces candidats, "en Nouvelle-Aquitaine, ont vu leurs comptes de campagne retoqués par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) en raison de frais de transport et déplacement surévalués", révèle le journal Les Jours.

La CNCCFP pointe du doigt plusieurs "irrégularités", comme l'absence de "justificatifs relatifs aux dépenses de carburant", un "nombre anormal de kilomètres", ou encore un "circuit standardisé et répétitif". Selon les informations du média, les neuf candidats en question ont tenté de se faire rembourser plus de 73 416 euros de frais de déplacement pour des trajets effectués en trois semaines. Les candidats RN de la région Nouvelle-Aquitaine disent avoir dépensé 179 000 euros en frais de déplacement, soit deux fois plus que ceux du Nouveau Front populaire.

Pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ces éléments traduisent une "surévaluation du coût réel des déplacements de campagne". L'enquête publiée par Les Jours, elle, évalue les montants cumulés non remboursés à ces candidats RN en Nouvelle-Aquitaine à 21 000 euros. Pourtant, "la Commission a refusé le remboursement de quelques centaines d'euros seulement à l'ensemble des prétendants des trois principales formations opposées au RN, le Nouveau Front populaire (NFP), le camp présidentiel (Ensemble) et Les Républicains (LR)", apprend-on.

"L'équivalent de trois fois le tour de la Terre"

Dans le détail, parmi les neuf membres du RN candidats à la députation, un a été élu, Pascal Markowsky en Charente-Maritime. "L'une des plus raisonnables a par exemple déclaré avoir sillonné quelque 6 500 kilomètres dans sa circonscription", révèle le média, il s'agit de Dorothée Champeau. Mélody Garault, elle, a "sollicité un remboursement de ses indemnités kilométriques pour des déplacements effectués aux mêmes dates et dans deux circonscriptions différentes". "D'après les chiffres livrés à la CNCCFP, à eux neuf, ils ont affirmé avoir parcouru l'équivalent de trois fois le tour de la Terre", abonde l'enquête. Nous apprenons également que Hager Jacquemin a parcouru plus de 25 000 kilomètres en 27 jours ou encore qu'Aymeric Mongelous a roulé 10 500 kilomètres, sans donner de justificatif.

Contacté par France 3 Nouvelle-Aquitaine, Pascal Markowsky est le seul à avoir accepté de prendre la parole concernant cette affaire. "Nos comptes de campagne ont été acceptés, donc pour moi, c'est nul et non avenu. J'en suis pour 3 500 euros de ma poche car les militants qui ont fait ma campagne et qui ont déclaré ces frais, ont été remboursés. Tout est transparent, ça ne me pose pas souci", assure-t-il chez nos confrères. Ce dernier déplore "des dégradations sur ses affiches officielles (...) On était bien obligés de repasser, on a fait notre boulot, je ne regrette rien, on a bossé plus que nos adversaires", conclut-il. Les ténors du parti, Marine Le Pen et Jordan Bardella, ne se sont pas exprimés.