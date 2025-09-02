Flottille pour Gaza : beaucoup de personnalités, et même un chroniqueur de Cyril Hanouna

Les militants de la "Global Sumud Flottilla" souhaitent briser le blocus israélien et acheminer de l'aide humanitaire à Gaza. Parmi les personnalités en route, se trouve un ex-chroniqueur de Cyril Hanouna dans TPMP.

La flottille transportant de l'aide humanitaire vers Gaza a repris la mer lundi 1er septembre, vers 19h30, après avoir dû rentrer dans son port de départ en raison d'une météo capricieuse en Méditerranée. En effet, une douzaine de bateaux appartenant à l'opération "Global Sumud Flottilla" sont partis du port de Barcelone pour rejoindre l'enclave palestinienne.

L'objectif est clair : atteindre Gaza, après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet. Et plusieurs personnalités publiques bien connues ont pris place à bord de ces différentes embarcations. Tout d'abord, Greta Thunberg, déjà présente à bord du bateau de la mission "Madleen" qui avait été intercepté, est de nouveau présente.

Plusieurs acteurs comme Susan Sarandon, Gustaf Skarsgård ou encore Liam Cunningham sont également de la partie, tout comme le comédien espagnol Eduard Fernandez. Des élus européens et d'autres personnalités publiques font partie de l'aventure, dont l'ex-maire de Barcelone Ada Colau. Selon un communiqué du parti, les députés insoumis Marie Mesmeur et Thomas Portes en sont aussi.

"J'estime que c'est mon devoir"

Par le passé, d'autres élus de La France insoumise (LFI) avaient tenté l'expérience, avant que leur bateau ne soit intercepté par Israël, on pense notamment à Rima Hassan, Gabrielle Cathala et Emma Fourreau. Lors de cette nouvelle traversée - entamée le dimanche 31 août et toujours en cours ce mardi 2 septembre - une autre personnalité est à bord. Il s'agit d'un ancien chroniqueur de Cyril Hanouna, régulièrement présent dans l'émission "Touche pas à mon poste", avant que cette dernière ne prenne fin sur décision de l'Arcom, avec la fermeture de la chaîne C8.

En effet, Thomas Guénolé fait partie de cette flottille, il s'en est expliqué sur X : "A Gaza, il y a des gens qui meurent. C'est aussi simple que ça. Des hommes et des femmes, des enfants, des bébés, meurent de la faim et de maladies évitables, parce que l'Etat d'Israël ne laisse pas entrer assez de nourriture, de médicaments et de médecins. C'est pour ça que j'embarque à bord de la Global Summum Flottilla", a-t-il déclaré. "Pour arrêter cette horreur abominable. J'estime que c'est mon devoir", assure-t-il.