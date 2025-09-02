"Une bonne chose !" L'étonnante réaction de Sarkozy sur le retrait de sa légion d'honneur

Près de trois mois après le retrait de sa Légion d'honneur, Nicolas Sarkozy assure que c'est "une bonne chose" dans un entretien au Figaro.

Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné à trois ans d'emprisonnement dont un ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. En conséquence, le 15 juin dernier, l'ancien président de la République s'est vu retirer sa Légion d'honneur, ainsi que l'Ordre national du Mérite. Il est le deuxième président français à se faire retirer cet honneur, après le maréchal Pétain en 1945.

Interrogé à ce sujet par Le Figaro au cours d'un entretien, l'homme politique a eu une réponse... pour le moins surprenante. "Tout ce qui m'éloigne des vanités personnelles est une bonne chose ! J'essaye de m'améliorer à chaque épreuve" a-t-il affirmé.

"Je ne m'arrête donc pas à ces mesquineries"

Il assure ne pas avoir fait en sorte de la recevoir. "Quand j'ai arraché des enfants à Human Bomb ce n'était pas pour obtenir la Légion d'Honneur", s'est-il défendu. Le 13 mai 1993, un homme avait en effet pris en otage 21 enfants et leur institutrice d'une école maternelle. Nicolas Sarkozy a versé une partie de la rançon à l'homme armé, et entamé des négociations avec lui pour faire libérer les otages, remémore l'INA. Le forcené est finalement abattu le 15 mai par le RAID, les enfants et leur enseignante étant sains et saufs.

Ce n'est toutefois pas officiellement pour cette raison qu'il a obtenu la distinction, onze ans plus tard. Dans le décret de sa nomination à la Légion d'honneur, il est indiqué qu'elle lui est attribuée pour l'ensemble de sa carrière politique, soit ses "24 ans d'activités professionnelles, de fonctions électives et de services militaires". Aucune mention de la prise d'otage, comme le pointe l'article Vrai ou Faux de Franceinfo.

L'ancien président voit le retrait de sa Légion d'honneur plutôt comme une réaction politique. "N'en déplaise au grand chancelier", plus haut gradé de l'organisation, qui a signé l'arrêté privant Nicolas Sarkozy de ses titres, "j'ai été élu président de la République par la volonté des Français et il sera donc difficile de me rayer des pages de l'Histoire", claironne-t-il. "Je ne m'arrête donc pas à ces mesquineries."

Le retrait de la Légion d'honneur est automatique lorsque son porteur a été condamné pour un crime et/ou à au moins un an de prison ferme.