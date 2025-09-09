Sébastien Lecornu nommé Premier ministre dans la semaine ? Des rumeurs qui prennent de l'ampleur

Proche d'Emmanuel Macron, le ministre des Armées Sébastien Lecornu fait partie des favoris pour le poste de Premier ministre. Le président pourrait même en faire un "choix du cœur".

Il fait partie des grands favoris pour intégrer Matignon. Toujours placé mais jamais nommé, du moins comme Premier ministre, ce proche d'Emmanuel Macron pourrait enfin tirer son épingle du jeu et profiter de l'instabilité politique prolongée dans l'Hexagone pour s'adjuger le fauteuil de chef du gouvernement. La situation pourrait très rapidement se décanter : le président de la République devrait nommer le remplaçant de François Bayrou "dans les tout prochains jours", selon un conseiller élyséen auprès de Politico. Attention, si Emmanuel Macron est sommé de faire vite, il a toujours préféré se placer en maître des horloges quitte à faire durer des gouvernements démissionnaires.

Revenons à celui qui pourrait devenir le septième Premier ministre de l'ère Macron : Sébastien Lecornu. Actuel ministre des Armées, il a aussi été assistant parlementaire à 19 ans, maire de Vernon à 27, président du département de l'Eure à 28 et propulsé au gouvernement à 31. Il joue sa partition en toute discrétion et a grimpé les échelons gouvernementaux passant de secrétaire d'Etat à la Transition écologique en 2017, puis ministre des Armées en 2022. Entre-temps, il a été nommé ministre délégué chargé de la Cohésion territoriale et ministre des Outre-Mer.

Le ministre des Armées pense avoir ses chances

Le ministre des Armées a passé des coups de fil tout le week-end et aurait commencé à réfléchir au casting pour son cabinet ministériel, selon Politico. Celui qui a déjà été pressenti lors des deux derniers remaniements et était à deux doigts d'être nommé avant le passage en force de François Bayrou en décembre 2024 "considère qu'il a ses chances cette fois", selon un familier de l'Elysée auprès du média. Si l'hypothèse est "peut-être plus sûre que d'habitude", selon un fidèle de Sébastien Lecornu, l'entourage du ministre préfère temporiser : "Tant que ce n'est pas fait, c'est pas fait".

Ce mardi après-midi, Sébastien Lecornu devait s'envoler pour Londres (Royaume-Uni), pour deux jours de réunions avec ses homologues du "groupe E5" (Allemagne, Pologne, Italie, France et Royaume-Uni) sur l'Ukraine. Le déplacement a finalement été annulé, lundi soir, en raison de la chute du gouvernement Bayrou. De là à y voir le signe d'une rapide nomination à Matignon ? Il est encore trop tôt pour le dire.

"Lecornu est en train de composer son gouvernement"

Face aux autres Premiers ministrables - Catherine Vautrin, Eric Lombard ou Olivier Faure, entre autres - Sébastien Lecornu a l'avantage de très bien s'entendre avec Emmanuel Macron, qui en ferait un "choix du cœur", selon un proche du président. Il serait même prêt à l'aider à Matignon, notamment en lâchant du lest et "des trucs aux socialistes", selon une source de Politico. Marcheur de la première heure et très proche du chef de l'Etat, Sébastien Lecornu ne permettrait toutefois pas un changement radical de ligne politique.

"Sébastien Lecornu est en train de composer son gouvernement", a glissé Xavier Bertrand lors d'une réunion des dirigeants de la droite, ce mardi 9 septembre 2025, révèle BFMTV. Alors qu'il est lui aussi cité parmi les personnalités pressenties, le président LR des Hauts-de-France a estimé que "septembre 2025, c'est comme septembre 2024". L'entourage du ministre des Armées "dément formellement". "Cela n'a aucun sens" a appris la chaîne d'informations en continu.

Désormais, Emmanuel Macron est sommé de faire vite par la classe politique qui alerte sur le délai pour voter le budget 2026 et sur les mouvements sociaux qui se préparent les 10 et 18 septembre. Une autre échéance est celle du 22 septembre, date à laquelle Emmanuel Macron s'envolera pour le sommet des Nations Unies, pour s'exprimer à la tribune sur la reconnaissance de l'Etat de Palestine.

De plus, le chef de l'Etat souhaiterait nommer un nouveau Premier ministre issu du bloc central, capable de faire tenir la coalition du socle commun avec la droite tout en engageant les négociations avec la gauche sociale-démocrate. Problème : LR ne souhaite pas prendre part à un gouvernement penchant trop à gauche. Un Premier ministre issu d'un ministère régalien, comme Sébastien Lecornu, pourrait incarner un certain compromis.