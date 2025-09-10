Sébastien Lecornu : un Premier ministre très proche du couple Macron et témoin de mariage d'un ténor macroniste

Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre le mardi 9 septembre. Ce fidèle d'Emmanuel Macron, membre du gouvernement depuis huit ans, est un proche de la Première dame et de plusieurs figures de la droite.

C’est officiel, Sébastien Lecornu a été nommé ce mardi 9 septembre par Emmanuel Macron pour être le nouveau Premier ministre. Il succède ainsi à François Bayrou qui avait échoué à obtenir le vote de confiance devant le Parlement un jour plus tôt. C'est un moment de consécration pour Sébastien Lecornu qui a été ministre sans discontinuer depuis 2017. Pressenti pour Matignon plusieurs fois, et même cité parmi les favoris lors des deux précédents changements de Premier ministre, il s'était fait griller la priorité par François Bayrou en décembre 2024. Pourtant, l'ex-ministre des Armées avait déjà la préférence du président de la République à l'époque.

Emmanuel Macron a cette fois décidé d'imposer un fidèle de la première heure et un homme dont il est très proche, au risque d'en froisser plus d'un. François Bayrou, non content d'avoir empêché la nomination de son successeur au profit de la sienne, a tenté de s'y opposer une nouvelle fois au moment de remettre sa démission rapporte Politico. D'autres noms comme Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel, ou Philippe Grangeon, ancien conseiller spécial du président, ont également regretté le choix du Président fait avant d'avoir "vraiment parlé au PS".

Qu'à cela ne tienne, le seul ministre à avoir fait partie de tous les gouvernement d'Emmanuel Macron depuis huit ans - tour à tour nommé secrétaire d'État à la Transition écologique, aux Collectivités territoriales, aux Outre-mer et aux Armées - est désormais chargé de nommer un gouvernement. Il devrait suivre la logique d'Emmanuel Macron en essayant de faire perdurer la coalition du socle commun avec la droite tout en engageant les négociations avec la gauche sociale-démocrate.

Un ministre proche de la droite et apprécié du RN

Sébastien Lecornu, septième Premier ministre sous l'ère Macron, a gravi tous les échelons de la politique : assistant parlementaire à 19 ans, maire de Vernon à 27, président du département de l'Eure à 28 et propulsé au gouvernement à 31. S'il est un macroniste de la première heure et a rejoint le parti en 2017, il a passé ses premières années en politique encarté chez Les Républicains. Le nouveau chef du gouvernement est d'ailleurs resté proche de plusieurs personnalités de droite : Bruno Le Maire, Edouard Philippe ou encore Gérald Darmanin , dont il est l'un des "meilleurs amis" selon Le Figaro... "Je suis son témoin de mariage et de divorce" a confié le Premier ministre au journal en 2018. Une proximité qui sera un atout pour entretenir le socle commun unissant le bloc central à la droite. Mais Sébastien Lecornu s'est aussi dit "prêt à ouvrir à gauche".

L'homme de 39 ans est connu pour son relationnel, et ce jusqu'en dans les rangs du RN. "Il est bien élevé, c'est un homme correct", admettait un député lepéniste auprès du média BFMTV avant sa nomination. Un autre député d'extrême droite affirmait aussi au même média : "On a de bonnes relations avec lui". Sébastien Lecornu a même déjà partagé un dîner avec Marine Le Pen et Jordan Bardella au ministère des Armées comme le révélait Le Canard enchaîné en avril 2025. Le journal précisait que "ce n'était pas la première fois que Lecornu échangeait en privé avec les grands chefs du RN". Si ces relations pourraient lui éviter une censure automatique, elles ne devraient pas être utilisées pour un rapprochement puisqu'Emmanuel Macron veut "démasquer" Marine Le Pen et son parti qui "ne sont pas devenus républicains" cite Politico.

"Chouchou" de Brigitte Macron et proche de Carla Bruni

Si Sébastien Lecornu entretient de bonnes relations dans la sphère politique, il apparaît très proche du couple Macron. L'amitié entre lui et le chef de l'Etat est telle qu'un conseiller glisse à Politico que les deux hommes sont du genre à "boire du whisky à 3 heures du mat". La proximité entre le Premier ministre et la Première dame n'est pas un secret non plus. Brigitte Macron compte le politique parmi ses "chouchous" et apprécie particulièrement l'humour de celui qui est reconnu pour ses talents d'imitateur révélait L'Opinion. Sébastien Lecornu aurait également des habitudes avec l'épouse Macron comme celle de dîner ensemble tous les six mois. Le Premier ministre est également un habitué des visites dans le Var pour rencontrer le couple Macron à Brégançon ou le couple Sarkozy dans sa villa du cap Nègre. Il partagerait d'ailleurs des entrevues avec Brigitte Macron et Carla Bruni. "Brigitte Macron est à l'aise avec lui car ils appartiennent à la même droite provinciale, pas forcément conservatrice", expliquait un proche de l'ancien ministre des Armées dans des propos rapportés par Gala.

"Lecornu est en train de composer son gouvernement"

Marcheur de la première heure et très proche du chef de l'Etat, Sébastien Lecornu a un grand défi qui l'attend, trouver une majorité à l'Assemblée nationale, ce qui semble mal parti puisqu'il est lui-même issu du bloc central. Sa ligne politique ne devrait donc pas radicalement changer par rapport à son prédécesseur.

"Sébastien Lecornu est en train de composer son gouvernement", avait glissé Xavier Bertrand lors d'une réunion des dirigeants de la droite, ce mardi 9 septembre 2025 quelques heures avant la nomination du principal intéressé, révèle BFMTV. Mais l'ancien ministre des Armées était sur le pont depuis plusieurs jours. Il a passé des coups de fil tout le week-end et aurait commencé à réfléchir au casting pour son cabinet ministériel à en croire Politico.

Emmanuel Macron était sommé de faire vite par la classe politique qui alerte sur le délai pour voter le budget 2026. Le nouveau Premier ministre a d'ailleurs la difficile mission de présenter et faire voter un budget 2026 avant le 31 décembre. Il va aussi passer ses premiers jours à Matignon à faire face aux mouvements sociaux des 10 et 18 septembre.