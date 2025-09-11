Le surnom donné à Lecornu par Sarkozy lui est resté, il est pourtant très moqueur

Sébastien Lecornu a beau être le nouveau Premier ministre, cela n'empêche pas ses proches de lui donner un surnom moqueur. Celui-ci lui a été donné par Nicolas Sarkozy en premier lieu, alors qu'il n'arrivait pas à bien reconnaître ce jeune membre des Républicains.

Sébastien Lecornu était ministre des Armées, il est Premier ministre, mais il restera toujours "Lecornichon". Ce surnom peu flatteur n'a rien à voir avec un éventuel amour des cornichons, mais remonte à l'époque où le nouveau locataire de Matignon était un jeune membre des Républicains. Élu dans l'Eure en 2015, le jeune homme rencontrait alors Nicolas Sarkozy, son président.

L'ancien président de la République n'arrivant pas à se souvenir de son nom, il aurait rapidement transformé Lecornu en "Lecornichon", comme le révélait Le Parisien en 2017. Ce surnom n'avait alors pas pour but d'insulter le jeune élu, mais d'amuser la galerie. Il aurait été repris par de nombreux membres du parti, et même par Carla Bruni, ex-première dame.

Édouard Philippe, Thierry Solère, Franck Riester, Benoist Apparu, Gilles Boyer ou encore Bruno Le Maire ont continué à l'appeler comme ça. C'est aussi le cas de Gérald Darmanin (Justice), dont il est le parrain d'un de ses enfants et a été son témoin de mariage.

Si ce surnom était de l'ordre du privé jusqu'à aujourd'hui, ses hautes fonctions pourraient pousser certain à l'adopter avec beaucoup moins de sympathie. Sébastien Lecornu pourrait devenirLecornicho comme François Hollande a été "Flamby" ou Nicolas Sarkozy "Speedy Gonzales". Attention tout de même à ne pas tomber dans le harcèlement. Bien qu'il s'agisse de personnalités politiques à qui il est possible de reprocher leurs décisions, cela reste un délit passible de sanction.