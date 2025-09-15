Lecornu Premier ministre : vers la fin des privilèges pour les anciens ministres ?

Sébastien Lecornu a annoncé qu'il allait bientôt signer un décret afin de limiter les avantages matériels des anciens Premiers ministres.

Le nouveau Premier ministre a annoncé sur son compte X qu'il allait mettre un terme aux "avantages 'à vie' des anciens membres du gouvernement" à partir du 1er janvier 2026. "S'il est normal que la République protège les personnes faisant l'objet de menaces, il n'est en revanche pas concevable qu'ils puissent bénéficier d'avantages à vie en raison d'un statut temporaire", écrit Sébastien Lecornu, ce lundi 15 septembre.

Il précise également que "la protection policière ne sera accordée aux anciens Premiers ministres et ministres de l'Intérieur que pour une durée limitée, et reconduite en fonction de la réalité du risque".

Le Premier ministre avait déjà estimé qu'il ne pouvait pas être demandé "aux Français de faire des efforts si ceux qui sont à la tête de l'État n'en font pas". Un décret datant de 2019 indique que les anciens Premiers ministres ont à leur disposition un véhicule de fonction avec chauffeur et un secrétaire particulier durant dix ans maximum et jusqu'à 67 ans maximum, rapporte notamment France Info.

Combien coûtent ces dispositifs ?

Comme le rapporte BFMTV, le budget de ces dispositifs est de 1,6 million d'euros et même 4,5 millions d'euros en incluant la protection policière pour les anciens Premiers ministres. Actuellement, dix-sept d'entre eux sont encore en vie. Le média explique également que les dépenses publiques en lien avec les anciens chefs du gouvernement ont augmenté de 11% au cours de l'année, on retrouve 2023.

Dans la liste des anciens locataires de Matignon les plus dépensiers, on retrouve Bernard Cazeneuve avec 201 387 euros d'argent dépensé, puis Dominique de Villepin, qui a dépensé 191 252 euros en frais de personnel et 6 287 euros en frais automobiles en 2023 et Jean-Pierre Raffarin qui a coûté 167 467 euros aux contribuables.