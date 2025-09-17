Censure de Sébastien Lecornu : à quelle date le gouvernement peut-il tomber ?

Sébastien Lecornu n'a pas encore nommé son gouvernement que déjà la menace d'une censure a été brandie par plusieurs forces politiques. Jusqu'à quand à quelles conditions le Premier ministre peut espérer rester à Matignon ?

Le gouvernement de Sébastien Lecornu n'est pas encore nommé que déjà la question de sa durée de vie se pose. Après l'échec du gouvernement Barnier tombé sur une censure lors de vote du budget 2025 et celui du gouvernement Bayrou renversé lors d'un vote de censure, le nouveau Premier ministre parviendra-t-il à se maintenir et à faire adopter un budget 2026 ? Tout dépend de sa capacité à trouver des compromis et à s'attirer le soutien ou, a minima, à conclure un pacte de non censure avec une majorité de députés.

Un objectif à atteindre en peu temps, car l'avenir de Sébastien Lecornu à Matignon pourrait être menacé dès la rentrée parlementaire. Les députés retrouveront leur siège à l'Assemblée nationale le 22 septembre pour une session extraordinaire. A compter de cette date, les élus pourront déposer des motions de censure spontanées prévues par l'article 49.2 de la Constitution, une option envisagée par LFI. Mais le plus gros risque sera la présentation du budget 2026 à l'Assemblée prévue à la date du 14 octobre pour le projet de loi de finances, et le 21 octobre pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale. En l'absence de compromis trouvé avec, à la fois, LR et le PS, Sébastien Lecornu risque d'être renversé. D'autant plus si, faute d'accord, il force l'adoption du budget par 49.3. Un scénario qu'il préfère éviter, et on comprend pourquoi.

Trouver une majorité ne sera toutefois pas facile. Pour y parvenir, le chef du gouvernement a décidé de compter sur les 210 voix du "socle commun" composé du camp présidentiel et de LR, mais aussi sur les votes des 66 députés du PS et ceux des 23 élus Liot, indépendants et plutôt centristes. Ce calcul, s'il tient, offre à Sébastien Lecornu une majorité absolue : 299 voix sur les 289 nécessaires. Dans ce cas, une censure de LFI et/ou du RN ne parviendrait pas à renverser le nouveau gouvernement. Mais voilà... Les chances de Sébastien Lecornu de s'attirer la sympathie de la droite et de la gauche sont (très) minces.

Le PS pose ses conditions pour éviter la censure...

Le PS qui sait son soutien nécessaire au maintien du Premier ministre entend profiter de sa position dans les négociations. Et si Sébastien Lecornu a tendu la main à la gauche avec des petites mesures et n'a pas fermé la porte à l'idée de taxer les plus riches, il ne semble pas avoir suffisamment convaincu les socialistes lors de leur entretien à Matignon ce mercredi 17 septembre. Le PS dit être resté "sur sa faim", mais a assuré qu'il "reviendrait" à Matignon. Un statu quo en somme. "Nous n'avons pas le moindre indice de ce qu'il fera. Nous restons prudents sur ce qu'il pourrait se passer" a déclaré Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Mais la gauche a mis en garde contre une possible censure : "Nous avons dit clairement que si c'était pour refaire du Français Bayrou, les même causes produiraient les mêmes effets. S'il n'est pas prêt à entendre, nous censurerons", tranche Olivier Faure".

Problème, les exigences de la gauche - notamment la taxe Zucman sur les fortunes de plus de 100 millions d'euros, la suspension de la réforme des retraites - sont incompatibles avec celle de LR. Or, le parti de droite est également central pour l'avenir du Premier ministre. Déjà consulté par Sébastien Lecornu et invité à un déjeuner avec le bloc central le 18 septembre, LR a prévenu qu'il ne participerait, ni ne soutiendrait un gouvernement penchant trop vers la gauche. "Il n'est pas question d'accepter les diktats de la gauche" a prévenu un député LR auprès du Point après la réunion du parti du 16 septembre.

Les élus LR mettent en garde, mais iraient-ils jusqu'à censurer ?

Si la droite s'est dite prête à abaisser le montant des économies prévues dans le budget 2026 à 35 milliards au lieu de 44 milliards, elle s'oppose fermement à la taxe Zucman et à tout autre impôt qui ciblerait uniquement les grandes fortunes. Le droite regrette aussi la pression mise par la gauche et qui éclipsé les sujets régaliens comme l'immigration et la sécurité du "contrat de gouvernement" attendu par Laurent Wauquiez, chef des députés LR. Une pression dont semble avoir conscience le PS, Olivier Faure ayant indiqué que le Premier ministre "a beaucoup de problèmes dans son propre socle commun" à cause d'une "droite qui lorgne de plus en plus vers l'extrême droite".

Résultat : Sébastien Lecornu risque d'être censuré par le PS s'il ne fait pas assez de concessions, mais s'il en fait trop il risque de perdre le soutien de LR. Reste à savoir si les députés de droite iraient jusqu'à la censure. Jusqu'à présent ils n'ont jamais soutenu le renversement du gouvernement se vantant de ne pas alimenter l'instabilité politique.

LFI prêt à censurer, le RN attend de voir

Sébastien Lecornu ne compte pas une seconde sur le soutien de LFI. Le parti insoumis a annoncé la couleur dès sa nomination : il ne soutiendra pas le Premier ministre. Il exige d'ailleurs que chef du gouvernement passe l'épreuve de l'Assemblée nationale : "Nous demandons au Premier ministre de se soumettre au vote de confiance ou alors nous le soumettrons au vote de censure" a déclaré Mathilde Panot, présidente des députés LFI, le 17 septembre sur Franceinfo.

Du côté du RN, les choses sont plus nuancées. Sébastien Lecornu n'écarte pas l'extrême droite des discussions, mais il n'envisage pas de conclure des accords avec elle pour se maintenir à Matignon. Le RN, lui, n'a pas annoncé de censure automatique. "On va écouter ce qu'il a à proposer, sans beaucoup d'illusion, toutefois. Nos priorités, sur l'immigration, l'Union européenne, la dépense toxique, sont claires", a fait savoir le député et vice-président du parti Sébastien Chenu. Les lepénistes ne croient cependant pas beaucoup à la future politique de Sébastien Lecornu, ils envisagent plutôt une chute inévitable. Marine Le Pen a d'ailleurs affirmé que le Premier ministre sera censuré "dans quelques semaines ou dans quelques mois". Or, une censure doit nécessairement avoir le soutien de 123 élus du RN pour aboutir...