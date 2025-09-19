Notes de frais d'Anne Hidalgo : 80 000 euros pour des vêtements chic, voici ce que les Parisiens ont payé pour la maire

La révélation d'une partie des notes de frais de la maire de Paris, Anne Hidalgo, créé la polémique. Le coût et les tailles différentes des vêtements achetés sont fustigés par l'opposition.

Anne Hidalgo sous le feu des critiques. Si la maire de Paris a refusé de transmettre ses frais de déplacement, de restauration et de représentation pour la troisième fois depuis 2014, ce n'est pas seulement ce manque de transparence qui est dénoncé dans l'opposition, mais plutôt ce que la première édile de la capitale fait de cet argent. Justement, plusieurs documents obtenus par l'association Transparence citoyenne après plusieurs mois de bataille juridique et dont certains ont été révélés par Mediapart créent une vive polémique.

Entre 2020 et 2024, Anne Hidalgo a utilisé une enveloppe de 84 200 euros pour ses frais de représentation. 6 320 euros pour des robes Dior en 2024, un manteau Burberry à 3 067 euros un an plus tôt, une veste de la même maison pour la somme de 1 987 euros en 2020... Le journal révèle également l'achat de vêtements au BHV Marais, chez Repetto ou encore Gérard Darel. Ajoutez à cela environ 125 000 euros de frais de déplacements entre 2020 et 2023 et vous obtenez une coquette somme (qui fait grincer des dents).

"La maire de Paris doit démissionner"

"Il semble incroyable que la nature de tels achats ne soit pas justifiée en toute transparence", s'insurge sur X Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris. Même son de cloche chez Paul Hatte (Union capitale), dans l'opposition municipale : "Je le dis très clairement : il s'agit d'une spoliation. Nous payons depuis des années le luxe dans lequel se repaie la Maire. Ce n'est plus une République. C'est une principauté (...) La maire de Paris doit démissionner", fustige-t-il, toujours sur X.

Pour rappel, Anne Hidalgo dispose chaque année d'une enveloppe d'environ 20 000 euros pour ses frais de représentation. Des enveloppes qu'elle n'épuise jamais. Selon Mediapart, elle a laissé un reliquat de 714 euros en 2024, 4 900 euros en 2023, 5 800 euros en 2022, 14 euros en 2021 et 2 800 euros en 2020. "Les frais de représentations de la maire de Paris et des maires d'arrondissement sont encadrés", assure le cabinet de la maire auprès du Parisien. L'Urssaf a même "opéré un contrôle sur ces frais (...) et n'a émis aucune observation, confirmant la validité et régularité de notre process", apprend-on.

"La maire de Paris n'utilise pas ses frais de représentation pour s'offrir des bijoux et tout est déclaré", s'est même permis de lancer le cabinet d'Anne Hidalgo, en référence à l'enquête ouverte contre Rachida Dati, opposante à l'actuelle maire de Paris, et soupçonnée de ne pas avoir déclaré de la joaillerie de grande valeur auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

De son côté, l'association Transparence citoyenne - à l'origine de la révélation des factures - publie sur X certaines des factures concernant Anne Hidalgo, montrant l'achat de vêtements dans des tailles différentes, des jeans en taille 38, 40 et 42 dans une boutique du 8e arrondissement mais encore des chaussures en 36 et en 38,5. Une enquête après une plainte pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics est toujours en cours.