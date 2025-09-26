La nouvelle vie de Sarkozy en prison s'annonce rude : repas, télé, visites... Son quotidien va radicalement changer

L'ancien président a été condamné par la justice à cinq ans de prison dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Quelles seront ses conditions d'incarcération ?

Une peine de cinq ans de prison pour l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, a été prononcée, jeudi 25 septembre, par le tribunal de Paris. Une condamnation qui intervient dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, qui est assortie de l'exécution provisoire. Cela signifie que Nicolas Sarkozy va être écroué, et cela même s'il a fait appel de sa condamnation. Le 13 octobre prochain, il connaîtra la date exacte de son incarcération. Pour l'heure, certains détails sur ses conditions de détention à venir sont connus.

Selon des informations de France Inter, Nicolas Sarkozy devrait être détenu à la prison de la Santé, située dans le 14e arrondissement de la ville de Paris (Île-de-France). Il est fort possible qu'il soit emprisonné dans le quartier des personnes vulnérables, aussi appelé "le quartier VIP" ou QPV. Dans cette petite partie de la prison de la Santé, 17 personnes du monde politique et médiatique sont d'ores et déjà écrouées. D'autres y ont déjà été incarcérées par le passé, comme l'humoriste Pierre Palmade ou encore le politicien Claude Guéant. Toutefois, malgré son nom, ce quartier de la prison n'est pas plus luxueux que les autres.

Les cellules sont de taille classique, c'est-à-dire comprises entre 9 et 12 m², cependant Nicolas Sarkozy sera seul dans sa cellule. De plus, et comme tout détenu qui en a les moyens, l'ancien président pourra faire une demande afin de disposer d'une télévision et d'un réfrigérateur. Les services sont accessibles mais payants. En ce qui concerne la cantine, il aura accès aux mêmes produits alimentaires que ses co-détenus. Il pourra donc acheter de la nourriture supplémentaire, des produits d'hygiène, des cigarettes et même des magazines. En ce qui concerne les visites, Nicolas Sarkozy aura droit à trois visites par semaine, là encore, comme tous les autres détenus. Il effectuera ses promenades dans une cour réservée au quartier VIP, seul ou avec un détenu jugé adapté.

Sarkozy au moins quelques semaines en prison

Le jour exact de son incarcération n'est pas encore connu. L'ancien chef de l'État s'est vu imposer "un mandat de dépôt à effet différé". Il s'agit d'un dispositif pénal créé il y a cinq ans et qui oblige la personne condamnée à se présenter devant le procureur de la République dans un délai d'un mois maximum. La date de la convocation de Nicolas Sarkozy est déjà connue. Elle aura donc lieu le 13 octobre prochain. À cette date, il sera alors fixé sur le moment précis de son incarcération.

Une fois en prison, il pourra faire une demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire strict, et cela dès le premier jour de sa peine. L'ancien président pourrait obtenir gain de cause étant donné son profil. Il détient un logement, il a une famille, et les risques de réitérer l'infraction sont minimes, voire impossibles. Mais même si la demande est rapide, Nicolas Sarkozy devrait resté quelques semaines avant de sortir, le temps que la procédure de libération conditionnelle et d'aménagement de peine suive son cours.