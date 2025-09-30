Municipales à Fréjus : le maire RN David Rachline dans l'impossibilité de se représenter ?

Dans sa réquisition, le procureur a appelé à sanctionner l'élu d'une peine complémentaire d'inéligibilité [de droit] d'un an sans exécution provisoire. Par ailleurs, l'édile devrait aussi verser une amende de 30 000 euros, dont 20 000 avec sursis si la peine est confirmée.

L'audience a commencé tôt le matin à 8 h 45, rapporte France 3 dans un article sur son site internet. David Rachline, candidat pour le Rassemblement national à sa propre réélection aux prochaines élections municipales, devait apporter des explications sur sa nomination à la tête de deux sociétés d'économie mixte [associant des capitaux publics et privés] et sur les conditions de sa nomination.

En effet, ces nominations ont permis à l'édile d'avoir une rémunération supplémentaire. À l'époque des faits, il est nommé à la tête de "Fréjus Aménagement" et de "La gestion du port de Fréjus", deux sociétés d'économie mixte. La question que pose aujourd'hui la justice est la suivante : l'élu devait-il sortir de la salle pendant les délibérations du conseil municipal ? Sa présence, malgré tout, a-t-elle influencé un vote à main levée en 2017 ? Les deux postes ont permis à l'élu de percevoir une rémunération supplémentaire de 12 000 euros par an pour chacun des postes.

Lors de sa réquisition, le procureur a été très clair sur le sujet : il considère que ne pas sortir pendant le vote constitue bel et bien une "prise illégale d'intérêt caractérisée". De plus, au cours de l'enquête, l'élu ne s'en est nullement voulu pour cette erreur. Ainsi, le procureur requiert une amende de 30 000 euros dont 20 000 avec sursis et également une peine complémentaire d'inéligibilité [de droit] d'un an sans exécution provisoire.

Du côté du maire de Fréjus, il a aussi réagi dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. L'élu explique qu'il est confiant en la justice et que ses avocats ont demandé la relaxe.

Une affaire révélée par la presse

Comme l'explique France info, l'élu de 37 ans a su gravir les échelons du Rassemblement national à une vitesse grand V. Mais, depuis que les accusations de corruption sont sorties, son ascension ralentit. Des affaires révélées par la presse. À la fin de l'année 2023, la journaliste chez L'Obs Camille Vigogne Le Coat, avait fortement mis en cause la gestion de la ville du Var dans son livre Les Rapaces (éditions Les Arènes). Dans son travail journalistique, elle évoquait alors des enveloppes d'argent liquide sur fond de marchés truqués et d'arrangements avec un puissant entrepreneur local de BTP. À l'époque, David Rachline s'était défendu mais la justice avait ouvert une enquête, des perquisitions avaient été menées notamment à la mairie.