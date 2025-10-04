Nicolas Sarkozy condamné : pourquoi le Parquet national financier fait-il appel ?

Cela un peu plus d'une semaine que l'ancien chef de l'État a été condamné, notamment à de la prison ferme. Alors que sept prévenus dans l'affaire ont fait appel, le PNF a également décidé de faire appel de la condamnation, ce vendredi 3 octobre.

Alors que l'ancien chef de l'État a été condamné dans l'affaire des financements libyens pour sa campagne de 2007 il y a un peu plus d'une semaine maintenant, le Parquet national financier annonce faire appel, vendredi 3 octobre, rapporte le journal Le Parisien.

Après l'ex-président, c'est au tour du Parquet national financier (PNF) de faire appel de la condamnation de Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

Le PNF fait appel de la condamnation de l'ancien chef d'État pour "association de malfaiteurs", mais aussi pour les relaxes qu'il a obtenues pour "recel de détournement de fonds publics" et "corruption passive". En effet, les représentants du parquet avaient originellement requis sept ans de prison, cinq ans d'inéligibilité et 300 000 Euros d'amende contre Nicolas Sarkozy, après trois mois de procès. Comme le rapporte BFMTV, le PNF avait alors dénoncé le "pacte de corruption inconcevable, inouï, indécent" noué en 2005 avec Mouammar Kadhafi.

Nicolas Sarkozy est convoqué par le PNF, le 13 octobre, afin de connaître les modalités de son incarcération prochaine. Car quoi qu'il en soit, Nicolas Sarkozy ira en prison, malgré son appel. Le tribunal justifie cette décision par "l'exceptionnelle gravité des faits" et le "quantum de la peine prononcée". Cependant, l'ancien président de la République ne décolère pas. Il estime que "rien ne justifiait de prononcer" cette mesure qui a pour objectif de "l'humilier".

D'autres prévenus concernés par l'appel du PNF

En plus de Nicolas Sarkozy, le PNF fait aussi appel du jugement rendu à l'encontre d'autres prévenus. Brice Hortefeux, Claude Guéant, Éric Woerth et Thierry Gaubert sont notamment concernés. Il y aura donc bien un procès en appel qui se tiendra.

BFMTV rappelle encore que dans l'affaire Bygmalion liée à ses comptes de campagne de 2012, Nicolas Sarkozy avait aussi été condamné à un an d'emprisonnement dont six mois ferme. S'étant pourvu en cassation, le recours sera examiné le 8 octobre prochain.

Enfin, dans l'affaire Bismuth, l'ex-chef de l'État a été condamné de manière définitive à un an de prison ferme pour "corruption". Il avait même porté un bracelet électronique entre janvier et mai cette année. L'ex-chef de l'État a déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) pour contester la condamnation.