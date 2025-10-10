Sébastien Lecornu Premier ministre (bis) : comment il explique son retour à Matignon, avec ses conditions - EN DIRECT

Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre à 22h ce vendredi, à la suite d'une longue soirée d'atermoiements. Un retour à Matignon que Lecornu avait pourtant lui-même exclu mercredi.

En direct

23:06 - Olivier Faure contacté par téléphone par Emmanuel Macron avant la nomination de Sébastien Lecornu Emmanuel Macron a joint Olivier Faure au téléphone entre la fin de la réunion à l'Élysée et la nomination de Sébastien Lecornu dans l’objectif de tester l’hypothèse Lecornu II, a appris BFMTV.

23:01 - Sébastien Lecornu a accepté “la mission”, mais pas sans condition Sébastien Lecornu aurait imposé ses conditions à Emmanuel Macron avant d’accepter à nouveau le poste. Selon une information du Figaro, il a expliqué devoir accepter “par devoir” alors qu’il avait certifié mercredi que sa “mission” était “terminée”. Afin de mener à bien sa “mission”, il a exigé que son prochain gouvernement devront se déconnecter des ambitions à la présidentielles de 2027. Sans aucune exception.

22:56 - La présidente de l’Assemblée nationale “prend acte de la reconduction de Sébastien Lecornu” Yaël Braun-Pivet a pris "acte de la reconduction de Sébastien Lecornu", a-t-elle écrit sur X. Elle poursuit sa publication en expliquant que "l’Assemblée nationale est en ordre de marche, prête à jouer pleinement son rôle : débattre, contrôler, voter. Place au travail. Il est temps !"

22:52 - Le Parti communiste appelle à un "retour aux urnes" "Lecornu renommé Premier ministre! Inacceptable entêtement du président", a écrit sur X le Parti communiste français. "Sans rupture ce sera donc la censure: retour aux urnes!", conclut le PCF.

22:48 - Laurent Wauquiez réunit les parlementaires Les Républicains dès ce soir Selon des informations BFMTV, Laurent Wauquiez réunira dès ce soir les députés du groupe Droite Républicaine en visioconférence.

22:46 - Emmanuel Macron donne “carte blanche à Sébastien Lecornu Selon un proche du président de la République, Sébastien Lecornu a “carte blanche sur le fond comme sur les visages de son nouveau gouvernement", a indiqué un proche d'Emmanuel Macron sur BFMTV. La même source explique aussi qu'un chemin de compromis est possible entre les partis, ceux qui ne veulent pas la dissolution.

22:41 - Pour Marine Le Pen, "la dissolution est plus que jamais incontournable" La présidente du Rassemblement nationale a réitéré ses propos sur la dissolution après l’annonce de la nomination de Sébastien Lecornu : "La manœuvre est aujourd'hui transparente: l'abandon du 49.3 n'avait pour seul objet que de permettre de passer le budget par ordonnances", juge la cheffe de file du Rassemblement national. "Les manœuvres continuent, la censure, par conséquent, s'impose et la dissolution est plus que jamais incontournable", a-t-elle réaffirmé.

22:39 - "Il n'y a absolument aucun deal avec le Parti socialiste", affirme le secrétaire général du parti À l’antenne de BFMTV, Pierre Jouvet, secrétaire général du parti a affirmé qu’"Il n'y a absolument aucun deal avec le Parti socialiste" à propos d'un éventuel accord de non-censure avec Sébastien Lecornu. Il a réitéré les propos qu’Olivier Faure avait également dits : "Nous n'avons aucune assurance ni garantie. Tout ça est de l'intox totale", a-t-il continué.

22:32 - “Censure”, annonce Éric Ciotti Sur le réseau social X, Éric Ciotti affirme qu'il censurera le gouvernement de Sébastien Lecornu dans une publication où il écrit simplement “Censure”. Le président de l’Union des Droites pour la République et allié du Rassemblement national, a donc assuré ce soir qu'il censurera le gouvernement de Sébastien Lecornu.

22:29 - "Macron ne peut faire autre chose que du Macron", lance Jean-Luc Mélenchon “À chaque tour du manège le pompon reste au même endroit”, écrit le leader de la France insoumise sur le réseau social X, en réaction à la nomination de Sébastien Lecornu à nouveau au poste de Premier ministre. “Ceux qui ont été le décor de cette comédie en sont pour le ridicule. Macron ne peut faire autre chose que du Macron”.

22:27 - "Une honte démocratique", estime Jordan Bardella après la nomination de Sébatien Lecornu "Le gouvernement Lecornu II, nommé par un Emmanuel Macron plus que jamais isolé et déconnecté à l’Élysée, est une mauvaise plaisanterie, une honte démocratique et une humiliation pour les Français", a dénoncé sur le réseau social X le président du Rassemblement national Jordan Bardella.

22:24 - “J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée par le président”, a assuré Sébastien Lecornu sur X Sébastien Lecornu, nommé à nouveau Premier ministre a été reconduit comme premier ministre par le président de la République Emmanuel Macron, a réagi le PRemier ministre, vendredi soir sur le réseau social X : “J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée par le président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes. Il faut mettre un terme à cette crise politique qui exaspère les Français et à cette instabilité mauvaise pour l’image de la France et ses intérêts”. Il poursuit son long message, il revient vers certains de ses propos des derniers jours : “Comme je l’ai dit, cela ne pourra se faire qu’à certaines conditions en tirant les conclusions qui s’imposent des dernières semaines”

22:23 - Pour Élisabeth Borne, "l'heure est plus que jamais à bâtir des compromis" Élisabeth Borne, ministre de l’Éducation démissionnaire a adressé ses "félicitations" à Sébastien Lecornu et lui a "réitéré" ses "vœux de succès face aux défis majeurs du pays". "L'heure est plus que jamais à bâtir des compromis pour répondre aux attentes de nos concitoyens et faire avancer le pays", a-t-elle écrit l'ex-Première ministre sur X.

22:18 - Manuel Bompard dénonce un "bras d’honneur aux Français" Après la nomination de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre, Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, a dénoncé "un nouveau bras d'honneur aux Français".

22:14 - Les Républicains prévoient de se réunir demain à 11h00 Les parlementaires membres des Républicains se réuniront demain matin, à 8h30, avec Bruno Retailleau, a appris BFMTV. Le bureau politique prévoit de se réunir à 11 heures.

22:09 - Sébastien Lecornu "accepte - par devoir - la mission" Sébastien Lecornu, reconduit à Matignon, a accepté la tâche que lui confie de nouveau le poste de Premier ministre. Il dit sur les réseaux sociaux vouloir "mettre un terme à cette crise politique qui exaspère les Français" Quelques instants après l'annonce de l'Élysée, Sébastien Lecornu a expliqué, sur X, "accepter - par devoir - la mission" qui lui est confiée par le président de la République. Il promet “de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes".

22:01 - Sébastien Lecornu est renommé Premier ministre Sébastien Lecornu est renommé Premier ministre par Emmanuel Macron, a annoncé l'Élysée ce soir, rapporte notamment BFMTV

21:52 - "Une comédie musicale", raconte Marine Tondelier à propos de la réunion de l’Élysée La cheffe des Écologistes, Marine Tondelier, a comparé sur l'antenne de BFMTV la crise politique actuelle à "une comédie musicale où le décor est en train de tomber et où le chef d'orchestre continue à jouer". Elle a également raconté les coulisses de la réunion à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron ce vendredi, avec une fin de réunion "tendue" au moment où le chef de l'État a écarté l’idée de nommer un Premier ministre de gauche.

21:44 - Il y aura une décision sur la participation d’Horizons au gouvernement “lorsque le Premier ministre sera connu Le parti Horizons a précisé sur le réseau social X que sa possible participation gouvernementale sera formulée "lorsque le Premier ministre sera connu". Le parti d'Édouard Philippe ajoute que "tout ce qui est formulé avant relève de la spéculation". "Il n'y aura pas de ministre Horizons dans un gouvernement qui revient sur la réforme des retraites", a indiqué plus tôt dans la soirée le porte-parole d'Horizons, Arnaud Péricard, sur BFMTV.

21:33 - Manuel Bompard déplore que "le spectacle continue ce soir" Le coordinateur national de La France insoumise, Manuel Bompard, a réagi à l’antenne de BFMTV à la réunion qui s’est tenue ce vendredi après-midi à l’Élysée, organisée par le chef de l’État. Ainsi, il a "trouvé le spectacle de cet après-midi pathétique et pitoyable [...] On voit que le spectacle continue ce soir", explique-t-il sur LCI. "Il faut que le président de la République prenne ses responsabilités et s'en aille", continue le député LFI des Bouches-du-Rhône.

21:26 - Emmanuel Macron souhaitait renommer Sébastien Lecornu À l’heure actuelle, la nomination d'un nouveau Premier ministre se fait attendre. Selon les informations de LCI, Emmanuel Macron avait bel et bien un nom en tête en arrivant à la réunion à l'Elysée à 14h30, ce vendredi. Il s’agissait de Sébastien Lecornu. Toutefois, le chef de l'Etat ressort de cette réunion avec des doutes. D’autant plus que dans son propre camp, de nombreuses voix s'élèvent contre une renonciation de Sébastien Lecornu. En effet, ils considèrent que c'est un mauvais signal.

21:15 - Horizons ne participera pas au gouvernement s’il y a un retour sur la réforme des retraites "Il n’y aura pas de ministre Horizons dans un gouvernement qui revient sur la réforme des retraites", a expliqué le porte-parole du parti Arnaud Péricard sur BFMTV. "Des amendements et aménagements sont toujours possibles et nous sommes ouverts à la discussion. Revenir dessus c’est non", a-t-il ajouté. Un peu plus tôt dans la soirée, Le Figaro avait rapporté que le président de Horizons, Édouard Philippe, avait évoqué que son parti pourrait ne pas participer au prochain gouvernement.

21:06 - "Cela me désespère", déplore le sénateur Ensemble François Patriat Les divisions apparaissent au sein du bloc central, certains députés et politiciens fidèles à Emmanuel Macron semblent commencer à désespérer : François Patriat, sénateur Ensemble, déplore "l'image donnée par le socle commun". Sur LCI, le président du groupe des sénateurs RPDI regrette "l'image que donne le socle commun sur le plan national", avec des dirigeants "qui ne pensent qu'à leur agenda personnel". "Cela me désespère", déclare ce fidèle soutien d'Emmanuel Macron.