Sébastien Lecornu Premier ministre (bis) : comment il explique son retour à Matignon, avec ses conditions - EN DIRECT
Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre à 22h ce vendredi, à la suite d'une longue soirée d'atermoiements. Un retour à Matignon que Lecornu avait pourtant lui-même exclu mercredi.
- Sébastien Lecornu a été renommé Premier ministre par Emmanuel Macron ce vendredi 10 octobre 2025, à 22h, après une longue soirée de suspense et d'hésitations. Lecornu revient à Matignon moins d'une semaine après sa démission lundi dernier.
- Un Premier ministre de gauche puis Jean-Louis Borloo ont un temps été pressentis dans une longue journée de négociations, mais Sébastien Lecornu est de nouveau apparu comme l'option la plus viable pour adopter un budget de toute urgence pour 2026 et éviter une censure immédiate.
- Après sa démission lundi et une ultime mission de conciliation de 48 heures pour éviter une dissolution, Sébastien Lecornu avait assuré mercredi sur France 2 que sa mission de Premier ministre démissionnaire était "désormais terminée". Visiblement, le chef de l'Etat en a décidé autrement.
- "J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée par le président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes", a expliqué Sébastien Lecornu sur X, qui veut "mettre un terme à cette crise politique qui exaspère les Français et à cette instabilité mauvaise pour l’image de la France et ses intérêts".
- Sébastien Lecornu aurait imposé ses conditions à Emmanuel Macron. "A un confident, il a expliqué devoir accepter 'par devoir' [...]. Il ne s’est pas senti en capacité de refuser. Mais pour mener à bien sa mission, il a exigé que son prochain gouvernement soit expurgé des candidats putatifs à la présidentielle", selon Le Figaro ce soir.
- Le nouveau Premier ministre a "carte blanche" a déclaré l’entourage d’Emmanuel Macron. Le communiqué de l'Elysée, lui, est laconique et indique que Sébastien Lecornu est "chargé de former un gouvernement". Encore une fois...
23:06 - Olivier Faure contacté par téléphone par Emmanuel Macron avant la nomination de Sébastien Lecornu
Emmanuel Macron a joint Olivier Faure au téléphone entre la fin de la réunion à l'Élysée et la nomination de Sébastien Lecornu dans l’objectif de tester l’hypothèse Lecornu II, a appris BFMTV.
23:01 - Sébastien Lecornu a accepté “la mission”, mais pas sans condition
Sébastien Lecornu aurait imposé ses conditions à Emmanuel Macron avant d’accepter à nouveau le poste. Selon une information du Figaro, il a expliqué devoir accepter “par devoir” alors qu’il avait certifié mercredi que sa “mission” était “terminée”. Afin de mener à bien sa “mission”, il a exigé que son prochain gouvernement devront se déconnecter des ambitions à la présidentielles de 2027. Sans aucune exception.
22:56 - La présidente de l’Assemblée nationale “prend acte de la reconduction de Sébastien Lecornu”
Yaël Braun-Pivet a pris "acte de la reconduction de Sébastien Lecornu", a-t-elle écrit sur X. Elle poursuit sa publication en expliquant que "l’Assemblée nationale est en ordre de marche, prête à jouer pleinement son rôle : débattre, contrôler, voter. Place au travail. Il est temps !"
Je prends acte de la reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon.— Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) October 10, 2025
Depuis déjà des semaines, l’Assemblée nationale est en ordre de marche, prête à jouer pleinement son rôle : débattre, contrôler, voter. Place au travail. Il est temps !
22:52 - Le Parti communiste appelle à un "retour aux urnes"
"Lecornu renommé Premier ministre! Inacceptable entêtement du président", a écrit sur X le Parti communiste français. "Sans rupture ce sera donc la censure: retour aux urnes!", conclut le PCF.
???? Lecornu RENOMMÉ Premier Ministre !— PCF (@PCF) October 10, 2025
Inacceptable entêtement du Président.
Sans rupture ce sera donc la censure : retour aux urnes ! pic.twitter.com/NwsHrBViAc
22:48 - Laurent Wauquiez réunit les parlementaires Les Républicains dès ce soir
Selon des informations BFMTV, Laurent Wauquiez réunira dès ce soir les députés du groupe Droite Républicaine en visioconférence.
22:46 - Emmanuel Macron donne “carte blanche à Sébastien Lecornu
Selon un proche du président de la République, Sébastien Lecornu a “carte blanche sur le fond comme sur les visages de son nouveau gouvernement", a indiqué un proche d'Emmanuel Macron sur BFMTV. La même source explique aussi qu'un chemin de compromis est possible entre les partis, ceux qui ne veulent pas la dissolution.
22:43 - Sébastien Lecornu peut-il éviter la censure ?
Le pari d'Emmanuel Macron de renommer Sébastien Lecornu à Matignon sera-t-il cette fois le bon ? Rien n'est moins sûr tant la semaine et les négociations menées ont semblé un peu plus cristalliser les tensions entre les bords, particulièrement au sein d'un bloc central fragilisé et qui sera épié ces prochaines heures avant même la composition du futur gouvernement..
22:41 - Pour Marine Le Pen, "la dissolution est plus que jamais incontournable"
La présidente du Rassemblement nationale a réitéré ses propos sur la dissolution après l’annonce de la nomination de Sébastien Lecornu : "La manœuvre est aujourd'hui transparente: l'abandon du 49.3 n'avait pour seul objet que de permettre de passer le budget par ordonnances", juge la cheffe de file du Rassemblement national. "Les manœuvres continuent, la censure, par conséquent, s'impose et la dissolution est plus que jamais incontournable", a-t-elle réaffirmé.
La manœuvre est aujourd’hui transparente : l’abandon du 49.3 n’avait pour seul objet que de permettre de passer le budget par ordonnances. Les manœuvres continuent, la censure, par conséquent, s’impose et la dissolution est plus que jamais incontournable.— Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 10, 2025
22:39 - "Il n'y a absolument aucun deal avec le Parti socialiste", affirme le secrétaire général du parti
À l’antenne de BFMTV, Pierre Jouvet, secrétaire général du parti a affirmé qu’"Il n'y a absolument aucun deal avec le Parti socialiste" à propos d'un éventuel accord de non-censure avec Sébastien Lecornu. Il a réitéré les propos qu’Olivier Faure avait également dits : "Nous n'avons aucune assurance ni garantie. Tout ça est de l'intox totale", a-t-il continué.
22:32 - “Censure”, annonce Éric Ciotti
Sur le réseau social X, Éric Ciotti affirme qu'il censurera le gouvernement de Sébastien Lecornu dans une publication où il écrit simplement “Censure”. Le président de l’Union des Droites pour la République et allié du Rassemblement national, a donc assuré ce soir qu'il censurera le gouvernement de Sébastien Lecornu.
Censure. https://t.co/XyvCTLvaNv— Eric Ciotti (@eciotti) October 10, 2025
22:29 - "Macron ne peut faire autre chose que du Macron", lance Jean-Luc Mélenchon
“À chaque tour du manège le pompon reste au même endroit”, écrit le leader de la France insoumise sur le réseau social X, en réaction à la nomination de Sébastien Lecornu à nouveau au poste de Premier ministre. “Ceux qui ont été le décor de cette comédie en sont pour le ridicule. Macron ne peut faire autre chose que du Macron”.
À chaque tour du manège le pompon reste au même endroit.— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 10, 2025
Ceux qui ont été le décor de cette comédie en sont pour le ridicule.
Macron ne peut faire autre chose que du Macron.
22:27 - "Une honte démocratique", estime Jordan Bardella après la nomination de Sébatien Lecornu
"Le gouvernement Lecornu II, nommé par un Emmanuel Macron plus que jamais isolé et déconnecté à l’Élysée, est une mauvaise plaisanterie, une honte démocratique et une humiliation pour les Français", a dénoncé sur le réseau social X le président du Rassemblement national Jordan Bardella.
Le gouvernement Lecornu II, nommé par un Emmanuel Macron plus que jamais isolé et déconnecté à l’Élysée, est une mauvaise plaisanterie, une honte démocratique et une humiliation pour les Français.— Jordan Bardella (@J_Bardella) October 10, 2025
Le Rassemblement National censurera bien sûr immédiatement cet attelage sans aucun…
22:24 - “J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée par le président”, a assuré Sébastien Lecornu sur X
Sébastien Lecornu, nommé à nouveau Premier ministre a été reconduit comme premier ministre par le président de la République Emmanuel Macron, a réagi le PRemier ministre, vendredi soir sur le réseau social X : “J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée par le président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes. Il faut mettre un terme à cette crise politique qui exaspère les Français et à cette instabilité mauvaise pour l’image de la France et ses intérêts”. Il poursuit son long message, il revient vers certains de ses propos des derniers jours : “Comme je l’ai dit, cela ne pourra se faire qu’à certaines conditions en tirant les conclusions qui s’imposent des dernières semaines”
22:23 - Pour Élisabeth Borne, "l'heure est plus que jamais à bâtir des compromis"
Élisabeth Borne, ministre de l’Éducation démissionnaire a adressé ses "félicitations" à Sébastien Lecornu et lui a "réitéré" ses "vœux de succès face aux défis majeurs du pays". "L'heure est plus que jamais à bâtir des compromis pour répondre aux attentes de nos concitoyens et faire avancer le pays", a-t-elle écrit l'ex-Première ministre sur X.
J’adresse mes félicitations à @SebLecornu pour son renouvellement en tant que Premier ministre.— Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) October 10, 2025
Je lui réitère mes vœux de succès face aux défis majeurs du pays.
L'heure est plus que jamais à bâtir des compromis pour répondre aux attentes de nos concitoyens et faire avancer le…
22:18 - Manuel Bompard dénonce un "bras d’honneur aux Français"
Après la nomination de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre, Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, a dénoncé "un nouveau bras d'honneur aux Français".
22:14 - Les Républicains prévoient de se réunir demain à 11h00
Les parlementaires membres des Républicains se réuniront demain matin, à 8h30, avec Bruno Retailleau, a appris BFMTV. Le bureau politique prévoit de se réunir à 11 heures.
22:09 - Sébastien Lecornu "accepte - par devoir - la mission"
Sébastien Lecornu, reconduit à Matignon, a accepté la tâche que lui confie de nouveau le poste de Premier ministre. Il dit sur les réseaux sociaux vouloir "mettre un terme à cette crise politique qui exaspère les Français" Quelques instants après l'annonce de l'Élysée, Sébastien Lecornu a expliqué, sur X, "accepter - par devoir - la mission" qui lui est confiée par le président de la République. Il promet “de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes".
J’accepte - par devoir - la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025
Il faut mettre un terme à cette crise politique…
22:01 - Sébastien Lecornu est renommé Premier ministre
Sébastien Lecornu est renommé Premier ministre par Emmanuel Macron, a annoncé l'Élysée ce soir, rapporte notamment BFMTV
21:52 - "Une comédie musicale", raconte Marine Tondelier à propos de la réunion de l’Élysée
La cheffe des Écologistes, Marine Tondelier, a comparé sur l'antenne de BFMTV la crise politique actuelle à "une comédie musicale où le décor est en train de tomber et où le chef d'orchestre continue à jouer". Elle a également raconté les coulisses de la réunion à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron ce vendredi, avec une fin de réunion "tendue" au moment où le chef de l'État a écarté l’idée de nommer un Premier ministre de gauche.
21:44 - Il y aura une décision sur la participation d’Horizons au gouvernement “lorsque le Premier ministre sera connu
Le parti Horizons a précisé sur le réseau social X que sa possible participation gouvernementale sera formulée "lorsque le Premier ministre sera connu". Le parti d'Édouard Philippe ajoute que "tout ce qui est formulé avant relève de la spéculation". "Il n'y aura pas de ministre Horizons dans un gouvernement qui revient sur la réforme des retraites", a indiqué plus tôt dans la soirée le porte-parole d'Horizons, Arnaud Péricard, sur BFMTV.
Nombre de commentateurs essayent de dramatiser encore davantage la situation, mais la position d’Horizons sur une éventuelle participation gouvernementale sera formulée lorsque le Premier ministre sera connu.— Horizons (@HorizonsLeParti) October 10, 2025
Tout ce qui est formulé avant relève de la spéculation.
21:33 - Manuel Bompard déplore que "le spectacle continue ce soir"
Le coordinateur national de La France insoumise, Manuel Bompard, a réagi à l’antenne de BFMTV à la réunion qui s’est tenue ce vendredi après-midi à l’Élysée, organisée par le chef de l’État. Ainsi, il a "trouvé le spectacle de cet après-midi pathétique et pitoyable [...] On voit que le spectacle continue ce soir", explique-t-il sur LCI. "Il faut que le président de la République prenne ses responsabilités et s'en aille", continue le député LFI des Bouches-du-Rhône.
21:26 - Emmanuel Macron souhaitait renommer Sébastien Lecornu
À l’heure actuelle, la nomination d'un nouveau Premier ministre se fait attendre. Selon les informations de LCI, Emmanuel Macron avait bel et bien un nom en tête en arrivant à la réunion à l'Elysée à 14h30, ce vendredi. Il s’agissait de Sébastien Lecornu. Toutefois, le chef de l'Etat ressort de cette réunion avec des doutes. D’autant plus que dans son propre camp, de nombreuses voix s'élèvent contre une renonciation de Sébastien Lecornu. En effet, ils considèrent que c'est un mauvais signal.
21:15 - Horizons ne participera pas au gouvernement s’il y a un retour sur la réforme des retraites
"Il n’y aura pas de ministre Horizons dans un gouvernement qui revient sur la réforme des retraites", a expliqué le porte-parole du parti Arnaud Péricard sur BFMTV. "Des amendements et aménagements sont toujours possibles et nous sommes ouverts à la discussion. Revenir dessus c’est non", a-t-il ajouté. Un peu plus tôt dans la soirée, Le Figaro avait rapporté que le président de Horizons, Édouard Philippe, avait évoqué que son parti pourrait ne pas participer au prochain gouvernement.
21:06 - "Cela me désespère", déplore le sénateur Ensemble François Patriat
Les divisions apparaissent au sein du bloc central, certains députés et politiciens fidèles à Emmanuel Macron semblent commencer à désespérer : François Patriat, sénateur Ensemble, déplore "l'image donnée par le socle commun". Sur LCI, le président du groupe des sénateurs RPDI regrette "l'image que donne le socle commun sur le plan national", avec des dirigeants "qui ne pensent qu'à leur agenda personnel". "Cela me désespère", déclare ce fidèle soutien d'Emmanuel Macron.
20:57 - "Ils ont peur de l’élection", tacle Marine Le Pen
Sur le réseau social X, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a réagi à la crise politique qui vit actuellement la France : "Ils ont peur de l'élection, ils sont prêts à toutes les compromissions ; ils sont prêts à tous les abandons pour surtout ne pas subir la sanction des électeurs", a-t-elle lancé. Cet après-midi, Emmanuel Macron menait une réunion à l'Élysée avec des partis politiques, excepté le RN et LFI.
Le spectacle est affligeant : des partis politiques prêts à toutes les compromissions pour éviter les élections.— Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 10, 2025
Craindre le jugement des électeurs, c’est renier la démocratie.
L’élection est le pilier de notre République, pas une menace à contourner. pic.twitter.com/4MoO9fvr1S