Censure du gouvernement : Lecornu peut tomber à cette date, seul un scénario incertain le sauve

Reconduit à Matignon, Sébastien Lecornu fait face à la menace de la censure, claire et évidente, provenant de plusieurs oppositions. Le Premier ministre est déjà sur la sellette.

En direct

10:33 - La motion de censure du RN déposée Au tour du RN de déposer sa motion de censure. Selon un cadre du parti à la flamme, "la motion de censure est déposée", révèle BFMTV.

09:53 - Vers une dissolution en cas de censure du gouvernement ? Macron ne fait "aucun pari" En déplacement en Égypte en marge de la première étape du plan américain pour le cessez-le-feu à Gaza, Emmanuel Macron s'est exprimé sur une éventuelle dissolution de l'Assemblée si le gouvernement Lecornu ll venait à être rapidement censuré. "Je ne fais aucun pari. Beaucoup de tous ceux qui ont nourri la division et la spéculation n’ont pas été au niveau du moment que vit la France (...) Beaucoup de propos qui n’ont pas été à la hauteur. Je demande à tout le monde de se ressaisir", dit-il.

09:23 - Le PS se ferait "acheter" pour ne pas censurer le gouvernement, fustige Bardella Pour Jordan Bardella, le PS "magouille dans les couloirs de Matignon pour essayer de se faire acheter" sur la réforme des retraites et ne pas voter la censure d’un gouvernement de "fonds de tiroir". Peut-être "pour quelques subventions aux élections municipales" ou "de peur de se retrouver mangés par La France insoumise dans le cadre d’une dissolution", dit-il. "Une majorité de Français souhaitent la dissolution de l’Assemblée et deux tiers des Français souhaitent également la démission du président de la République, donc commençons par revenir devant les Français en organisant de nouvelles élections", a rappelé le président du RN, ce lundi matin.

09:02 - LR pourrait censurer pour cette raison "On ne peut pas accepter" une suspension de la réforme des retraites, "il faut tout de suite dire que ça pourra conduire à une censure", a déclaré David Lisnard, maire LR de Cannes sur Europe 1. Pour rappel, cette position n'est pas celle défendue officiellement par la direction des Républicains.

08:52 - La motion de censure de LFI déposée, annonce Mathilde Panot "Nous avons déposé la motion de censure qui fera tomber le gouvernement Lecornu 2", indique sur X la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. "Elle est signée par des député·es Ultramarins, communistes, écologistes et l'ensemble du groupe insoumis", précise-t-elle.

08:47 - Les motions de censure examinées dès mercredi ? Pour rappel, 48 heures séparent le dépôt de la motion de censure de sa discussion. Celles déposées par le RN et LFI pourraient donc être débattues ce mercredi 15 octobre à l'Assemblée nationale. Son dépôt nécessite la signature du dixième des membres. De plus, le règlement de la chambre basse du Parlement précise bien que le débat et le vote ne peuvent avoir lieu plus de trois jours de séance après l’échéance de ces 48 heures (article 153). Cette disposition permet d’éviter que la motion ne soit jamais inscrite à l’ordre du jour. Pour être adoptée, la motion de censure doit réunir les voix de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Enfin, les députés qui s’abstiennent ou ne prennent pas part au vote sont réputés soutenir le gouvernement.

08:32 - LFI va déposer une motion de censure "dans les prochaines minutes" Le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, a annoncé que LFI allait déposer une motion de censure "dans les prochaines minutes", portée également par "des députés écologistes et communistes". "La suspension de la réforme des retraites, alors que nous en souhaitons l’abrogation, ne justifie pas de ne pas censurer un gouvernement qui veut mettre les Français à contribution", dit-il, sur France 2, ce lundi 13 octobre. LFI ne compte pas s'arrêter là. En effet, les insoumis vont aussi déposer une nouvelle motion de destitution du président de la République. "Je ne souhaite pas la dissolution mais la démission. La meilleure façon pour que les Françaises et les Français dénouent le blocage politique est par une élection présidentielle anticipée", conclut-il.