Procès de Cédric Jubillar : "attachant, belle personne..." Les mots forts de sa famille d'adoption

Mardi 7 octobre marquait le 10e jour du procès de Cédric Jubillar dans l'affaire de la disparition de son ex-compagne Delphine. Une journée où l'accusé de 38 ans a été mis en difficulté. En outre, sa famille adoptive a aussi pris la parole pour faire le portrait de leur fils.

Ils ont été les premiers à témoigner en cette dixième journée de procès dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubillar. Deux membres de la famille adoptive de Cédric Jubillar, accusé dans la disparition de son ex-compagne, ont pu évoquer la personnalité de leur frère adoptif, Cédric Jubillar. En effet, l'accusé a été placé dans une famille lorsqu'il était enfant. La fille biologique de la mère adoptive de Cédric a pu notamment revenir sur la personnalité de Cédric Jubillar en fin d'après-midi, juste avant la suspension de séance.

Comme le rapporte BFMTV, elle a ainsi expliqué que Cédric a toujours été proche de sa famille d'accueil, même après en avoir changé. "Nous étions très attachés à lui, il était très attaché à nous. C'était un enfant très souriant, très attachant, affectueux [...] Je n'ai pas le souvenir d'un enfant en souffrance ou en détresse", se rappelle-t-elle.

Elle a poursuivi son témoignage devant son frère adoptif qui, depuis son box, lui a adressé un sourire. "C'est compliqué aujourd'hui d'être là devant vous [...] Compliqué parce que je me dis que Cédric était une belle personne, j'arrive pas à imaginer qu'il ait pu changer de personnalité, programmer, planifier des choses, être méchant. C'est pas le Cédric que je connais.", raconte-t-elle. Elle insiste sur ce trait de personnalité de Cédric Jubillar : "A aucun moment on a imaginé qu'il ait pu faire une bêtise [...] C'est même pas pensable pour moi", a-t-elle ajouté.

Enfin, elle explique être "très affectée" par la situation. "Je ne connaissais pas Delphine et j'aimerais qu'elle soit là. Je pense très fort à Louis et Elyah [Les enfants de Delphine et Cédric Jubillar, NDLR] et j'espère qu'ils auront la vérité", finit-elle par dire. Le frère adoptif de Cédric Jubillar a également pris la parole. Après ces déclarations et ce témoignage, l'audience a été suspendue pour la journée.

Les témoignages à charge des voisins

Cette journée de procès a aussi été très largement consacrée aux témoignages des voisins et des collègues du couple. Comme le rapporte 20Minutes, des voisins proches géographiquement des Jubillar à l'époque, les chiens du couple - Oprah et Gnocchi - ont fait l'objet de débats.

En effet, lorsque Cédric Jubillar a appelé les gendarmes aux alentours de 4 h 00 du matin le 16 décembre 2020 pour signaler la disparition de Delphine, il a supposé que sa femme avait pu sortir tard pour promener les deux chiens. Mais, ce soir-là, il venait de les sortir lui-même pendant "une demi-heure à peu près". Il s'est ainsi justifié au cours du procès ce mardi : "Je lui ai juste demandé de promener les chiens comme je le faisais tous les soirs", a-t-il affirmé ce mardi dans son box.

Toutefois, ce récit se heurte aux témoignages des voisins. "Celui qui promenait les chiens, c'était Cédric", assure Guillaume T., qui habite un peu en contrebas, en face des Jubillar.

Une attitude "moqueuse"

D'autres points intéressants ont été soulevés au cours de cette journée de procès. Parmi eux, celui d'une collègue de Delphine. Elle a été marquée par l'attitude "moqueuse" de Cédric après la disparition de sa compagne. Entendue par les gendarmes à l'époque, cette collègue aide-soignante avait confié avoir été choquée par le comportement de Cédric Jubillar, notamment par une phrase qu'il avait dite à l'attention d'un journaliste : "Tu vas finir étouffé comme l'autre, tu vas voir ce que ça fait".

"Comment qualifiez-vous" ce comportement, l'a ensuite interrogée Me Laurent De Caunes, avocat de parties civiles. Ce à quoi la collègue de Delphine a répondu : "De 'je m'en foutiste' et moqueur."