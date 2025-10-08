Faure ou Glucksmann nommé Premier ministre ? Pourquoi c'est possible

En cas de nomination d'un nouveau Premier ministre, Emmanuel Macron pourrait se tourner vers les partis de gauche. Un scénario soumis à plusieurs conditions.

Cap à gauche pour le futur gouvernement ? C'est la seule option qui permettrait à un Premier ministre de tenir à l'Assemblée nationale grâce à une majorité. Depuis mardi soir, cela semble aussi être un scénario envisagé par l'exécutif qui a ouvert la voie à une suspension de la réforme des retraites. Il s'agit d'une demande de longue date de la gauche qui souhaite une abrogation du texte, mais le camp socialiste a nuancé son exigence ces derniers mois dans l'espoir d'être davantage entendu.

La proposition de suspendre la réforme des retraites, évoquée publiquement lundi soir par Elisabeth Borne qui avait fait adopter le texte à coup de 49.3, a été formulée au même moment par Sébastien Lecornu devant Raphaël Glucksmann, patron du parti Place publique, entre les murs de Matignon. Ce mercredi 8 octobre, l'hôte de Matignon doit également en parler aux forces de la "gauche républicaine", à savoir le PS, les Ecologistes et le PCF.

Le Premier ministre démissionnaire, chargé de mener les "ultimes négociations" dans le but de trouver une "plateforme d'action et de stabilité", autrement dit une majorité ou a minima un accord de non-censure sur lequel un futur gouvernement pourrait s'appuyer, semble croire à la possibilité de trouver une voie de passage entre le camp présidentiel et la gauche. Après trois gouvernements reposant sur une coalition entre le bloc central et la droite, ce serait la première fois depuis les élections législatives de 2024 qu'Emmanuel Macron accepterait de se tourner vers la gauche.

Les forces de gauche appelle à la nomination d'un Premier ministre issus de leurs rangs à la tête d'un gouvernement de gauche et écologiste depuis le dernier scrutin législatif. Un appel renouvelé après la démission de Sébastien Lecornu par le PS, les Ecologistes et le PCF qui se disent prêts à une "cohabitation". S'ils refusent un quelconque accord avec la droite, un accord de non-censure entre les trois partis de gauche et le bloc central semble encore possible et il suffirait à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale : avec les 124 élus socialistes, écologistes et communistes et les 161 députés de l'alliance présidentielle, il ne manquerait que 4 voix pour obtenir une majorité absolue. Lesquelles pourraient être trouvées chez les 22 élus indépendants du groupe Liot.

Qui pourrait être nommé Premier ministre à gauche ?

Les volontaires pour Matignon ne manquent dans les rangs de la gauche, mais il faut réduire le champ des possibilités à des personnalités socialistes ou écologistes. Sans surprise, ce sont les noms d'Olivier Faure, patron du PS, et de Raphaël Glucksmann, son homologue pour Place publique qui a gagné en notoriété lors de la campagne des élections européennes, qui ressortent. Le premier a déjà dit, à plusieurs reprises, être prêt à s'installer à Matignon. Quant au second qui nourrit de possibles ambitions présidentielles, il semble aussi enclin à accepter le rôle de Premier ministre s'il lui était proposé.

L'un comme l'autre pourraient parler largement rassembler à gauche, mais ils pourraient aussi rencontrer des oppositions. Olivier Faure ne fait pas l'unanimité au sein de son propre parti, même si ces différences pourraient être mises de côté en cas d'accession à Matignon. Mais d'autres noms faisant consensus à gauche seraient susceptibles d'être avancées, comme celui de Lucie Castets l'avait été par le NFP après les législatives de 2024. La haute fonctionnaire pourrait-elle faire partie des options ? Pas sûr, car également associée à LFI.

Si la coalition ne pourrait avoir le soutien de la gauche qu'avec un Premier ministre de gauche, ce dernier devrait être également capable de parler au bloc central qui s'étend de l'aile gauche de Renaissance jusqu'au parti Horizons classé plutôt au centre-droit. Une personnalité sociale-démocrate avec un profil à la Bernard Cazeneuve pourrait être préférée. L'ancien Premier ministre ne devrait cependant pas être soutenu par le PS ou les Ecologistes.

Les contours d'une coalition encore flous

Un accord entre la gauche et le bloc central semble donc privilégié, mais les discussions sur les personnalités envisagées pour Matignon selon loin d'être terminées. De même que celles sur les contours d'une possible entente reposant sur une non-censure. Côté politique, Olivier Faure tient avant toute chose à s'assurer de la suspension de la réforme des retraites, chose pour laquelle il n'a eu "aucune assurance" a-t-il déclaré après son rendez-vous avec Sébastien Lecornu à Matignon. Il attend donc des "précisions" sur ce point et sur d'autres comme une nouvelle taxation opposée aux plus grosses fortunes, sans quoi il craint "une forme de mascarade (...) Cela ne doit pas être un écran de fumée".

Quant à la composition d'un futur gouvernement, le patron du PS a assuré qu'il ne formera pas un gouvernement "en commun" avec la macronie. "C'est inimaginable" a-t-il insisté envisageant seulement un accord de non-censure au sens strict.