Gouvernement Lecornu 2 : déjà l'impasse, à moins d'une composition très spéciale ce dimanche

Le gouvernement de Sébastien Lecornu, deuxième du nom, ne cesse de perdre des soutiens depuis vendredi soir. Quelle composition peut sortir d'un tel rejet ?

L'essentiel Le gouvernement Lecornu II, pas encore dévoilé, semble déjà plus fragile encore que le gouvernement Lecornu I, qui avait tenu à peine plus de 12 heures entre dimanche dernier et lundi matin. Depuis sa seconde nomination vendredi, Sébastien Lecornu est de nouveau face à la mission impossible de composer une équipe dont personne ne veut.

Pour la composition de ce nouveau gouvernement, on ne peut pas dire que les candidats se bousculent au portillon. Alors que les députés LR y semblaient favorables vendredi, le bureau politique des Républicains a finalement refusé samedi toute participation. Bruno Retailleau a confirmé qu'il ne resterait pas à l'Intérieur.

Chez les alliés de la macronie, le parti Renaissance de Gabriel Attal ne cache plus son désarroi, le Modem de Marc Fesneau suspend son engagement aux "intentions du gouvernement", le parti Horizons d'Edouard Philippe continue d'envisager un soutien sans participation.

Le gouvernement Lecornu est déjà promis à la censure du côté de La France insoumise, des Écologistes, des communistes, ainsi que du Rassemblement national et son allié Éric Ciotti. Le PS, que l'exécutif voudrait convaincre d'un accord de non-censure, dit attendre la déclaration de politique générale du Premier ministre.

Sébastien Lecornu a prévenu que le gouvernement devrait "incarner le renouvellement et la diversité des compétences", et demandé aux prochains ministres de "s'engager à se déconnecter des ambitions présidentielles"... Et il a ouvert la porte à une nouvelle démission "si les conditions n'étaient plus remplies de nouveau".

09:21 - La nomination de la prochaine équipe ministérielle sera-t-elle retardée ? Sébastien Lecornu a été maintenu à Matignon. Il a maintenant la lourde tâche de composer un gouvernement rapidement. Cependant, la nomination des ministres est finalement prévue au plus tôt en début de semaine prochaine, selon des informations du média TF1-LCI. En outre, lundi, Emmanuel Macron se rendra en Égypte pour marquer son "soutien à la mise en œuvre de l'accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza". Le même jour, un conseil des ministres se tiendra également. La visite présidentielle à l’étranger pourrait avancer ou, vraisemblablement, retarder le prochain conseil des ministres crucial pour le prochain budget 2026 du pays. Le Premier ministre pourrait aussi décider de nommer un petit nombre de ministres régaliens, ainsi que les seuls titulaires des Finances et du Budget, afin d’aller plus vite.

Après la nomination du nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, ce dernier doit maintenant se mettre en marche pour constituer un nouveau gouvernement. Ce dernier pourrait être annoncé dès ce dimanche, avant que le budget 2026, urgence absolue du moment, soit déposé dès lundi au Parlement. Une chose est certaine : s'il parvient à le former, le gouvernement Lecornu II sera le gouvernement de Sébastien Lecornu et pas celui d'un autre.

Pas de candidat à la présidentielle

Dès vendredi soir, Le Figaro a assuré qu'"avant d'accepter d'être maintenu à Matignon, Sébastien Lecornu aurait imposé ses conditions à Emmanuel Macron". Celui qui se présentait mercredi sur France 2 comme un "moine soldat", au service de l'Etat avant tout, aurait en effet exigé "que son prochain gouvernement soit expurgé des candidats putatifs à la présidentielle. Sans aucune exception", écrit encore Le Figaro. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur démissionnaire et président de LR, qui avait provoqué la chute du premier gouvernement Lecornu dimanche dernier en s'insurgeant contre la nomination de Bruno Le Maire, semble donc d'emblée écarté.

Ce gouvernement Lecornu bis ne devrait pas non plus compter dans ses rangs le ministre de la Justice sortant Gérald Darmanin, qui ne cache plus ses ambitions présidentielles lui non plus. Sébastien Lecornu "considère que c'est nécessaire pour permettre son ultime objectif : le vote du budget. Il ne se donne aucun autre horizon que celui-ci à ce stade", ajoute le quotidien, qui assure que le gouvernement reste éphémère par essence, le Premier ministre se bornant pour l'instant à "une mission de trois mois".

Pas de ministres LR

L’annonce a été faite en début d’après-midi ce samedi 11 octobre par le bureau du parti. Les membres de Les Républicains ne participeront pas au gouvernement de Sébastien Lecornu. Le parti assure dans un communiqué qu’"à ce stade, la confiance et les conditions ne sont pas réunies pour que Les Républicains participent au gouvernement". Toutefois, il précise que la “nécessité de doter la France d’un budget” est cruciale, et il assure que la volonté de ses membres est d’être “responsables” et non pas d’être des “artisans du chaos”. L'UDI a aussi annoncé qu'il ne participerait pas au nouveau gouvernement Lecornu II.

Pas de ministre PS

Alors que la nomination d'un Premier ministre de gauche à un temps (et peu de temps) fait son chemin, la présence de ministres PS dans le deuxième gouvernement Lecornu semble en revanche exclue. "Jamais le Parti socialiste n'a conclu de deal pour cette nomination. Nous sommes et restons un parti d'opposition", a réagi sur X la porte-parole du PS, Dieynaba Diop, ajoutant qu'Emmanuel Macron "insulte ce soir les Françaises et les Français" en renvoyant Lecornu à Matignon. Un retour jugé comme une "ultime provocation". En quittant l'Elysée vendredi après-midi, le premier secrétaire du PS Olivier Faure avait indiqué qu'il n'y avait "aucune garantie de non-censure" de la part de ses troupes.

Sébastien Lecornu a pourtant accepté de reprendre les rênes d'un gouvernement avec une seconde condition : que tous les sujets puissent être remis sur la table et discutés avec les oppositions, dans le respect du débat parlementaire. La réforme des retraites vient cette fois immédiatement à l'esprit, ce qui expliquerait la prise de distance d'Edouard Philippe qui a mis en suspens la participation d'Horizons au gouvernement.

Pas de ministres Horizons et pas même de macronistes ?

Sans les ténors de la droite, sans candidat putatif à la présidentielle et sans membre du parti du maire du Havre, la liste des ministres devrait faire la part belle aux reconductions du gouvernement Lecornu Ier du nom, et sans doute à des profils techniques plus qu'à des figures politiques de premier plan. Mais alors que le "socle commun" des macronistes, des centristes et de la droite Macron-compatible semble avoir éclaté désormais, même certains compagnons de route du chef de l'Etat depuis 2017 semblent hors course.

"Je ne comprendrais pas qu'il y ait une renomination d'un Premier ministre macroniste", avait par exemple prévenu Agnès Pannier-Runacher, macroniste de la première heure et ministre de la Transition écologique démissionnaire avant la reconduction de Sébastien Lecornu. A l'inverse, Elisabeth Borne a adressé ses "félicitations" à Sébastien Lecornu pour son renouvellement en tant que premier ministre. "Je lui réitère mes vœux de succès face aux défis majeurs du pays. L'heure est plus que jamais à bâtir des compromis pour répondre aux attentes de nos concitoyens et faire avancer le pays". Elle avait été maintenue à l'Education nationale la semaine passée.

Pour rappel, le Rassemblement national, la France insoumise, le Parti communiste français et les Écologiste sont quant à eux promis la censure dès vendredi soir, à l'annonce de la seconde nomination de Sébastien Lecornu à Matignon.