Déclaration de politique générale : ce que va dire Lecornu dans son discours devant l'Assemblée nationale

Tradition républicaine oblige, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu fera sa déclaration de politique générale mardi après-midi. Budget 2026, réforme des retraites... À quoi s'attendre ?

Fraîchement renommé à Matignon, Sébastien Lecornu a dévoilé son gouvernement dimanche soir et montera, mardi 14 octobre, à la tribune de l'Assemblée nationale pour une prise de parole des plus attendues : son discours de politique générale. L'exercice n'est en rien obligatoire si l'on se réfère à la Constitution. Néanmoins, il s'est imposé avec le temps comme une véritable tradition républicaine, pointe LCP. L'occasion pour les nouveaux Premiers ministres de dévoiler les grandes orientations politiques de leur gouvernement et de prendre la température dans l'hémicycle.

Dans le cas de Sébastien Lecornu, peu de suspense quant à la température ambiante. La crise politique bat son plein depuis la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron à l'été 2024. Faute de majorité au palais Bourbon, les Premiers ministres et gouvernements se succèdent depuis plus d'un an. Ce discours de politique générale sera toutefois l'occasion pour Sébastien Lecornu de livrer quelques indications sur l'un des sujets les plus sensibles du moment, à savoir le budget 2026. Quelle sera l'ampleur des économies à faire ? Y aura-t-il une baisse de certains impôts ? Quid de la fiscalité envisagée pour les plus riches ?

Au-delà du budget, Sébastien Lecornu pourra également évoquer les réformes qu'il entend mettre en œuvre, ou pas. En effet, la suspension de la réforme des retraites fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs jours et pourrait être abordée ce mardi par le Premier ministre. Il pourrait aussi être question de l'utilisation ou non de l'article 49.3, qui offre la possibilité au Premier ministre de faire adopter un projet de loi en passant outre le vote des députés. Mais plus que tout, Sébastien Lecornu tentera de rallier à sa cause les derniers indécis, à commencer par les socialistes.

Cohésion et nécessité de surmonter la crise politique

Le besoin de cohésion et la nécessité de surmonter la crise politique actuelle seront, à n'en pas douter, au cœur de son discours de politique générale. Lundi après-midi, face à ses ministres réunis pour la première fois, le locataire de Matignon n'a pas fait miroiter de faux espoirs à son équipe : le "seul objectif et la seule mission" de ce gouvernement, "évidemment, est de surpasser et de dépasser cette crise politique" qui "sidère une partie de nos concitoyens", a-t-il déclaré, invitant tout un chacun à la "sobriété", l'"humilité" et à "mettre les egos de côté".

Après cette prise de parole, les 11 groupes politiques de l'Assemblée seront invités à lui répondre avant qu'il ne reprenne le micro pour conclure. Au vu de la situation politique, Sébastien Lecornu ne prendra pas le risque de solliciter un vote de confiance non obligatoire à l'issue de sa déclaration de politique générale. Et pour cause, la Constitution prévoit que le Premier ministre présente sa démission s'il échoue à obtenir la confiance d'une majorité de députés. Toutefois, La France insoumise et le Rassemblement national ont d'ores et déjà déposé une motion de censure pour tenter de faire tomber son gouvernement. Reste à savoir si l'une d'entre elles parviendra à être votée et pour éviter cela, Sébastien Lecornu devra se montrer particulièrement convaincant lors de son discours.