Motion de censure : à quelle heure sont dévoilés les résultats du vote des députés ce jeudi 16 octobre ?

L'Assemblée nationale se prononce sur deux motions de censure du gouvernement ce jeudi 16 octobre. On sait vers quelle heure les résultats seront connus.

Ce jeudi 16 octobre, l'Assemblée nationale examine deux motions de censure déposées contre le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu, reconduit en fin de semaine dernière par Emmanuel Macron. Les deux textes ont été déposés d'une part La France insoumise (LFI), d'autre part le Rassemblement national (RN) - chacun estimant que la nomination et la politique annoncée de ce gouvernement ne correspondent pas à une ligne majoritaire dans le pays.

C'est à 9h que les débats débutent ce jeudi 16 octobre, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il est prévu que les orateurs de chaque groupe s'expriment au total pour 2h30. Le scrutin sera ensuite ouvert pour 30 minutes sur la première motion, puis 30 minutes pour l'autre. Les résultats du vote sur cette motion de censure devraient donc être connus vers 12h30, s'il n'y a pas de retard.

La probabilité de chute du gouvernement paraît faible, mais pas nulle : les opposants doivent rallier 289 voix pour atteindre la majorité absolue à l'Assemblée, et les derniers décomptes semblent être en faveur de Sébastien Lecornu. Le Parti socialiste a déjà annoncé qu'il ne soutiendrait pas la censure, tout comme LR, mais des dissidences se sont déjà fait entendre. Selon plusieurs médias parlementaires, dont LCP, la motion de censure pourrait être rejetée de seulement quelques voix.

La motion de censure est prévue par l'article 49, alinéa 2 de la Constitution de la Ve République. Pour être recevable, elle doit être signée par au moins un dixième des députés, soit 58 signatures (sur un total de 577). Une fois déposée, elle ne peut être mise en discussion avant un délai minimal fixé par le règlement de l'Assemblée. Pour être adoptée, une motion de censure requiert une majorité absolue de l'ensemble des députés (aujourd'hui 289 voix). Si la motion est adoptée, le gouvernement doit remettre sa démission au président de la République.

Historiquement, elles sont fréquentes mais rarement victorieuses : depuis 1958, des dizaines de motions ont été déposées, mais très peu adoptées. La dernière avant l'époque récente remontait à octobre 1962, avant que le cas du gouvernement Barnier fin 2024 n'en constitue une exception moderne. Le cas du 4 décembre 2024 a d'ailleurs été une secousse politique : Michel Barnier, ayant engagé la responsabilité de son gouvernement sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, s'est vu renversé par une motion de censure adoptée avec 331 voix.