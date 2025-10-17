Nicolas Sarkozy condamné : malgré la prison, il garde son poste dans une société très prisée

L'ex-chef de l'État a été condamné à cinq ans de prison ferme dans l'affaire libyenne. Cela ne l'empêchera pas de siéger aux conseils d'administration de Lagardère, Accor et LOV Group, ses mandats n'étant pas incompatibles avec sa détention à la prison de la Santé.

Nicolas Sarkozy, ancien président français, n'a pas prévu de démissionner de ses fonctions au sein de Lagardère et Accor au cours de son incarcération… Jugé dans l'affaire libyenne en septembre dernier, l'ex-chef de l'État restera administrateur de Lagardère et Accor pendant son séjour en prison, selon une information de BFM Business.

Prochainement incarcéré, à partir du 21 octobre, à la prison de la Santé à Paris, Nicolas Sarkozy était donc présent ce jeudi au conseil d'administration de Lagardère. Il en restera membre, malgré son incarcération. Le groupe appartient au milliardaire conservateur Vincent Bolloré. Il est construit autour de deux branches principales : l'édition et son activité de commerce dans les gares et les aéroports. Plusieurs médias comme le JDD, Europe 1, Elle International et des salles de concert et de sport font aussi partie du groupe, comme le rapporte Le Parisien.

Contacté par le quotidien, le groupe Accor a aussi confirmé que Nicolas Sarkozy "était membre du conseil d'administration". Accor présentera ses résultats trimestriels aux membres de son Conseil d'administration le jeudi 23 octobre prochain. Il sera question de valider les comptes, comme le rapporte BFM Business. En raison de son passage en prison, Nicolas Sarkozy va confier son pouvoir au PDG du groupe, Sébastien Bazin.

LOV Group est l'autre groupe duquel Nicolas Sarkozy est administrateur. Le Parisien rapporte encore que l'ancien président de la République "continuera à siéger", selon des propos de la communication de la société. LOV Group, créé en 2008 par le Français Stéphane Courbit, est notamment présent dans la production audiovisuelle avec le groupe de sociétés de production Banijay ou encore l'hôtellerie et la gastronomie de luxe.

Inéligible pour un emploi public mais pas privé

La peine de Nicolas Sarkozy mentionne une inéligibilité et une interdiction de tout emploi public pendant une durée de cinq ans. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas quant à la gestion d'une entreprise privée. Le 25 septembre, l'ancien chef de l'État a été déclaré coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire des financements illégaux de sa campagne présidentielle de 2007 par le tribunal correctionnel de Paris.. Il a été condamné à cinq ans de prison. L'ancien président a fait appel du jugement mais il devra tout de même passer par la prison en raison du mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire prononcé à son encontre.