Retraites : à points, capitalisation… le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, défend "d'autres régimes possibles"

Le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou, a détaillé samedi 18 octobre, dans une interview au journal "Ouest-France", ses priorités, quelques jours après sa nomination par Sébastien Lecornu.

Jean-Pierre Farandou, ex-PDG de la SNCF, a été nommé ministre du Travail et des Solidarités par Sébastien Lecornu dimanche 12 octobre. Alors que les tractations pour le vote du budget 2026 ont commencé et que le gouvernement a échappé de peu à une motion de censure, la réforme des retraites est revenue au centre des discussions. Le Premier ministre a proposé de suspendre temporairement la loi qui vise à reporter l'âge légal de départ de 62 ans à 64 ans en la mettant en pause "jusqu'à l'élection présidentielle de 2027". Cette suspension concernera les travailleurs nés en 1964 et bénéficiera, à terme, aux 3,5 millions de Français, nés entre 1964 et 1968. Ceux qui feront valoir leurs droits à la retraite avant la présidentielle de 2027 pourront ainsi partir à 62 ans et 9 mois.

Dans le même temps, Sébastien Lecornu a proposé aux partenaires sociaux une conférence sur la retraite et le travail. Des propositions devraient être faites, dès le printemps 2026, "pour changer et améliorer durablement le système", a indiqué le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou dans une interview pour le journal Ouest-France, samedi 18 octobre. L'ancien patron de la SNCF a rappelé qu'il y avait "de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs". Selon lui, pour continuer à financer la retraite par répartition sans augmenter les cotisations ni faire baisser les pensions, "le seul moyen" est "de demander aux gens de travailler davantage". C'est ce que la réforme des retraites de 2023 avait prévu.

La retraite et le travail sont "étroitement liés"

Toutefois, Jean-Pierre Farandou estime qu'il "y a d'autres régimes possibles". Il a ainsi rappelé que le projet de système à points "laissait à chacun le choix du moment de son départ". Il a également évoqué "la retraite par capitalisation" ou "un mélange de plusieurs systèmes". Pour le ministre, les questions du travail et de la retraite sont étroitement liées. Il souhaite que des réflexions soient menées sur l'amélioration des conditions de travail, la prévention des risques, l'usure professionnelle et la promotion interne. Le ministre souhaite porter un "projet de développement et de croissance de la France".

"Notre problème, c'est aussi qu'il n'y a pas assez de Français qui travaillent", a ajouté Jean-Pierre Farandou qui a pointé du doigt le fait que les jeunes rentraient dans le monde du travail avec difficulté et que les seniors le quittaient trop tôt. Si la conférence sur la retraite et le travail arrive à un accord, celui-ci sera transcrit dans la loi. Sinon, "il appartiendra aux candidats à l'élection présidentielle de faire leurs propositions, et aux Français de les trancher", a affirmé le ministre du Travail.