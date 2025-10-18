"Ils venaient tous pleurer dans mon bureau", Bruno Le Maire répond sur l'envolée de la dette lorsqu'il était ministre

Dans une interview, l'ancien ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, est revenu sur l'augmentation de la dette publique lorsqu'il était en poste.

Ancien ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire était l'invité du podcast "Pourquoi faire compliqué" de François Lenglet, diffusé vendredi 17 octobre. Il a notamment été qualifié d'homme aux "1000 milliards de dettes supplémentaires" par la droite. Pour Bruno Le Maire, il s'agit d'une "fourberie". Il a dénoncé ceux qui, durant le Covid et l'inflation, "n'ont cessé de me demander de dépenser plus". "Ils venaient tous gémir, pleurer dans mon bureau pour que je dépense plus. Ils ont tous déposé des amendements qui représentent des dizaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires", a-t-il ajouté. "Nous ne réglerons pas les fourberies, en essayant de se dédouaner, comme le fait toute la classe politique, en pointant un seul homme d'une manière révoltante, indigne, scandaleuse et malhonnête", a dénoncé Bruno Le Maire.

Il a rappelé que 2200 milliards d'euros de dettes étaient déjà présents lorsqu'il est arrivé en tant que ministre des Finances. "Je n'ai pas empêché la dette, mais j'ai contenu la dette", a-t-il précisé. "Je prends toute ma part de responsabilité. J'aurais aimé faire beaucoup mieux", a estimé Bruno Le Maire. Pour lui, l'augmentation de la dette est liée à des choix qui ont été faits pour "protéger les salariés, payer les salaires, protéger les artisans, les PME et les commerçants". Il a également regretté d'avoir dû démissionner après la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024.

Un ministre des Armées éphémère

L'ancien ministre avait ensuite été nommé ministre des Armées par Sébastien Lecornu le 5 octobre. Une décision qui n'a pas été acceptée, notamment par la droite, et qui a conduit à la démission du Premier ministre (qui a été nommé à nouveau par Emmanuel Macron quatre jours plus tard). Il a expliqué pourquoi il avait accepté ce poste. "Je me suis toujours battu pour la défense européenne, j'ai toujours dit qu'il fallait être plus indépendant vis-à-vis des États-Unis". "J'ai dit oui par sens de la mission, j'ai accepté une mission", a-t-il détaillé. "Je n'ai toujours pas compris la manière dont certains ont réagi à ma nomination", a détaillé Bruno Le Maire.

Quelques jours après la nomination d'un nouveau gouvernement, il s'est aussi confié sur la nouvelle équipe en place. Il a ainsi affirmé que Serge Papin, ministre des PME, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat, était "un homme d'engagements, un homme solide". Il a souhaité "le plus de courage et le plus de succès possible" à l'équipe en place.